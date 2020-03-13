13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы

Небанальная петербургская прогулка по изнанке города

Анна
Задать вопрос
Анна – представитель гидов
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди.

Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре.

Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
795 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча — метро Владимирская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.62
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы

Что вас ожидает

В окрестностях Владимирской
Между Пушкинской и Площадью Восстания собралась целая коллекция любопытнейших экземпляров. Особняки здесь друг на друга совершенно не похожи, но объединены одной ролью — служить крышей над головой. Вы посмотрите на эти неповторимые доходные дома и прогуляетесь по их парадным с причудливыми мозаичными витражами, декоративной лепниной и старинными лестницами. Не менее интересным будет пройти по длинному коридору коммунальной квартиры и исследовать чёрные ходы! По ходу я также покажу вам дворы-колодцы с их интересными двориками.

Хроники Петербурга изнутри
Во время нашего неординарного маршрута по изнанке города вы услышите рассказ о главных героях экскурсии — доходных домах. Как и кем они строились, кто из известных личностей здесь жил. Для чего служили чёрные лестницы, чем отличается парадная от подъезда. Я поделюсь самыми интересными фактами о застройке Петербурга и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Возможно небольшое сокращение экскурсии в случае непогоды
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы

Экскурсия проводится в будние дни в 13:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура — метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Очень довольны экскурсией, даже не заметили плохую погоду, настолько увлекательно! Спасибо экскурсоводу Варваре, очень приятная и компетентная девушка! Всем советуем!
10 марта 2020
Привет! Недавно побывала на этой экскурсии, я в восторге. Полностью оправдала мои ожидания. Давно хотела попасть в парадные старинных домов. Грамотная и интересная подача материала, видно, что гид увлечен своим делом.
Увидела очень много необычных мест, куда бы самостоятельно точно не попала.
Каждый дом пропитан историей, можно сказать - погрузились в прошлое. Было Интересно и познавательно, советую этого гида!
7 марта 2020
Замечательная экскурсия и чудесный гид Иван, который смог показать Санкт-Петербург с новой стороны! Очень много интересных фактов и рассказ очень живой , а не как скучный урок истории :) Парадные восхитительны, но особо времени фотографироваться нет. Посмотреть, сделать пару фотографий, но сам там не успеешь запечатлеть себя на этих лестницах. Но это мелочь :) Настоятельно рекомендую эту экскурсию ! Сами Вы никогда не увидите «такой» Питер :)
7 февраля 2020
Добрый день! Был на экскурсии еще в декабре, только дошли руки написать отзыв.
Экскурсия отличная, Петербург с такой необычной стороны точно стоит посмотреть. Доброжелательный и внимательный гид, много интересной и полезной информации. Особенно понравилась парадная в доме Елисеевых. Отдельное спасибо гиду, за то, что бонусом бесплатно провёл в барскую квартиру дома Никонова. Советую экскурсию!
7 января 2020
Очень интересная познавательная экскурсия.Увидели Санкт-Петербург изнутри.На твоих глазах смена веков,поколений,стилей ...
хотелось ходить и слушать Ивана.Было жаль расставаться.спасибо.
06.01.2020
4 ноября 2019
Экскурсия неплохая. Но, вместо обещанных двух часов, длилась ровно час. Тех парадных, которые есть на фото в описании экскурсии, мы, к сожалению, не увидели. Неплохо для знакомства с заявленной темой, но хотелось бы маршрут подлиннее, побольше информации и деталей
4 ноября 2019
Заявленное количество группы 12 человек не соответствовало фактическому, было в 1,5 раза больше. Ужасная организация на месте встречи. Собралось человек 40 и как-то очень долго выясняли кто идёт с нашим гидом, поскольку тур не от фирмы, а от частного гида, а имя и пол пришедшего экскурсовода были совсем другими. Бестолковость раздражает. Сама экскурсия соответствовал ожиданиям, но так чтобы "ах", то нет.
18 октября 2019
Все было чудесно!
15 октября 2019
Было очень интересно и познавательно , единственное, наверное, из-за дождя маршрут был изменён и больше мы находились в парадных
4 октября 2019
Рекомендуем обязательно зайти в им и побывать в коммуналке, атмосферно)))
Ещё 3 отзыва

Анна проводит ещё 3 экскурсии

Петербург: вид сверхуПетербург: вид сверхуПетербург: вид сверху
800 за человека
1 час
17 отзывов
Прогуляться по крышам города, услышать о его прошлом и сделать фотографии с необычных ракурсов
Крыши Петербурга — такая же популярная достопримечательность, как и Петропавловская крепость или Исаакиевский собор. На нашей безопасной прогулке вы полюбуетесь архитектурой города с высоты, узнаете любопытные истории известных зданий, ощутите удивительную атмосферу питерских лабиринтов и сохраните впечатления на ярких снимках.
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легендыЛенинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легендыЛенинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
800 за человека
2 часа
2 отзыва
Погрузиться в атмосферу советского андеграунда 60-х и пройти по «местам силы» русского рока
Если хотите по-настоящему понять Петербург — познакомьтесь с его рок-историей. Эта прогулка приведет вас к культовым местам ленинградского рок-подполья: от кафе «Сайгон» до Эльфийского садика. Вы узнаете, как зарождалась адеграундная культура в городе на Неве, побываете в храме Джона Леннона и проследите первые шаги рок-легенд Петербурга.
Тайны последней квартиры РаспутинаТайны последней квартиры РаспутинаТайны последней квартиры Распутина
800 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Раскрыть секреты легендарных апартаментов
Вы посетите дом на Гороховой, где провел заключительные годы жизни Григорий Распутин — знаменитый «царский друг», прозорливец и целитель. Узнаете, что происходило в его квартире в 1914-16 гг, осмотрите интерьеры начала XX века и почувствуете дух того времени. Я расскажу о противоречивой личности Распутина, его характере, семье, отношениях с императором и убийстве. В итоге вы получите полное представление о личности и судьбе одного из самых загадочных людей в российской истории.

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1200 ₽
840 за человека
1.5 часа
111 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
3750 за экскурсию
2 часа
168 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
От 400 за экскурсию
1 час
37 отзывов
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
Анатомический Эрмитаж — один из самых крупных анатомических музеев в Европе. Приготовьтесь побывать в знаменитом рентгеновском зале, познакомиться с анатомическими срезами по Пирогову, увидеть легкие здорового человека и легкие курильщика и почерпнуть важные факты о своем организме. Я помогу вам связать Анатомический Эрмитаж с другими похожими музеями в мире и понять его роль в истории медицины.
Легенды и байки ПетербургаЛегенды и байки ПетербургаЛегенды и байки Петербурга
От 1620 за экскурсию
1.5 часа
142 отзыва
Услышать самые веселые и загадочные истории города и по-новому взглянуть на знаменитые здания
Мы собрали в одной экскурсии все легенды, байки и небылицы о Петербурге, и самое удивительное, что многие из них — правда!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле