13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В окрестностях Владимирской

Между Пушкинской и Площадью Восстания собралась целая коллекция любопытнейших экземпляров. Особняки здесь друг на друга совершенно не похожи, но объединены одной ролью — служить крышей над головой. Вы посмотрите на эти неповторимые доходные дома и прогуляетесь по их парадным с причудливыми мозаичными витражами, декоративной лепниной и старинными лестницами. Не менее интересным будет пройти по длинному коридору коммунальной квартиры и исследовать чёрные ходы! По ходу я также покажу вам дворы-колодцы с их интересными двориками.

Хроники Петербурга изнутри

Во время нашего неординарного маршрута по изнанке города вы услышите рассказ о главных героях экскурсии — доходных домах. Как и кем они строились, кто из известных личностей здесь жил. Для чего служили чёрные лестницы, чем отличается парадная от подъезда. Я поделюсь самыми интересными фактами о застройке Петербурга и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.