8 отзывов оставили туристы

Эта экскурсия ⛳ — возможность увидеть городскую застройку начала 20 в. сразу с нескольких ракурсов: снизу, изнутри и сверху. Вы познакомитесь с историей 📖 и богатым убранством старинных жилых домов Санкт-Петербурга, узнаете об их владельцах и жильцах, услышите легенды, которые хранят стены домов. А затем подниметесь на панорамную крышу, откуда открывается великолепный вид на все достопримечательности 🏛️ города.
Что вас ожидает?
На экскурсии 🧭 я объясню вам, что такое доходные жилые дома, расскажу, кто в них жил, кто их строил и почему вообще они появились.
Вы узнаете о внутреннем убранстве домов, о том, как оно выглядело до революции, что поменялось в советские времена и что добавилось в наши дни.
Услышите множество историй о знаменитых и простых хозяевах и жильцах домов, о странных, веселых и мрачных событиях, здесь происходивших.
В маршрут входит посещение 5-7 самых интересных и добротных «домов под жильцов», представляющих несомненную культурную и художественную ценность.
Маршрут
Наше путешествие начнётся у станции метро 🚇 Владимирская и продолжится на тихих улочках старинного округа. Вы увидите пышные фасады модерна, неоренессанса и других стилей, обязательно заглянете в закрытые парадные с широкими лестницами, где сохранились остатки былой роскоши. Наши гиды любят показывать детали, рассказывать о мелочах, на которые почти никто не обращает внимания. Например, на сохранившиеся с XIX века именные таблички или на витиеватые шпингалеты в окнах чьих-то квартир... Вы поймете, как эти дома «приспосабливались» под разные эпохи.
Мы прогуляемся по таинственным проходным дворикам-колодцам, где царит своя уникальная атмосфера.
Затем вы подниметесь на безопасную крышу, с которой увидите основные достопримечательности города.
Гуляя по таким местам, вы прикоснетесь к прекрасной истории, буквально рассмотрите её со всех сторон. Увидите остатки дореволюционной роскоши и советского быта, проникнетесь атмосферой времен петербургской интеллигенции, насладитесь городом с высоты и поймете, что фасад дома — это лишь обложка книги.
Начало
🚩 ул. Большая Московская, д. 2
Место завершения
🏁 Лиговский пр.65
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.