8 отзывов оставили туристы

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Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.

4.9
8 отзывов
Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Очень Петербургская экскурсия.

Парадные + крыша.
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  • 👥Групповая
  • 🏙С городских высот
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.
Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.
Эта экскурсия ⛳ — возможность увидеть городскую застройку начала 20 в. сразу с нескольких ракурсов: снизу, изнутри и сверху. Вы познакомитесь с историей 📖 и богатым убранством старинных жилых домов Санкт-Петербурга, узнаете об их владельцах и жильцах, услышите легенды, которые хранят стены домов. А затем подниметесь на панорамную крышу, откуда открывается великолепный вид на все достопримечательности 🏛️ города.
Что вас ожидает?
  • На экскурсии 🧭 я объясню вам, что такое доходные жилые дома, расскажу, кто в них жил, кто их строил и почему вообще они появились.
  • Вы узнаете о внутреннем убранстве домов, о том, как оно выглядело до революции, что поменялось в советские времена и что добавилось в наши дни.
  • Услышите множество историй о знаменитых и простых хозяевах и жильцах домов, о странных, веселых и мрачных событиях, здесь происходивших.
  • В маршрут входит посещение 5-7 самых интересных и добротных «домов под жильцов», представляющих несомненную культурную и художественную ценность.
Маршрут
  • Наше путешествие начнётся у станции метро 🚇 Владимирская и продолжится на тихих улочках старинного округа. Вы увидите пышные фасады модерна, неоренессанса и других стилей, обязательно заглянете в закрытые парадные с широкими лестницами, где сохранились остатки былой роскоши. Наши гиды любят показывать детали, рассказывать о мелочах, на которые почти никто не обращает внимания. Например, на сохранившиеся с XIX века именные таблички или на витиеватые шпингалеты в окнах чьих-то квартир... Вы поймете, как эти дома «приспосабливались» под разные эпохи.
  • Мы прогуляемся по таинственным проходным дворикам-колодцам, где царит своя уникальная атмосфера.
  • Затем вы подниметесь на безопасную крышу, с которой увидите основные достопримечательности города.
  • Гуляя по таким местам, вы прикоснетесь к прекрасной истории, буквально рассмотрите её со всех сторон. Увидите остатки дореволюционной роскоши и советского быта, проникнетесь атмосферой времен петербургской интеллигенции, насладитесь городом с высоты и поймете, что фасад дома — это лишь обложка книги.
Начало
🚩 ул. Большая Московская, д. 2
Место завершения
🏁 Лиговский пр.65
Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.
Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.
Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.
Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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8 отзывов оставили туристы

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