8 отзывов оставили туристы

Эта экскурсия ⛳ — возможность увидеть городскую застройку начала 20 в. сразу с нескольких ракурсов: снизу, изнутри и сверху. Вы познакомитесь с историей 📖 и богатым убранством старинных жилых домов Санкт-Петербурга, узнаете об их владельцах и жильцах, услышите легенды, которые хранят стены домов. А затем подниметесь на панорамную крышу, откуда открывается великолепный вид на все достопримечательности 🏛️ города.

Что вас ожидает?

На экскурсии 🧭 я объясню вам, что такое доходные жилые дома, расскажу, кто в них жил, кто их строил и почему вообще они появились.

Вы узнаете о внутреннем убранстве домов, о том, как оно выглядело до революции, что поменялось в советские времена и что добавилось в наши дни.

Услышите множество историй о знаменитых и простых хозяевах и жильцах домов, о странных, веселых и мрачных событиях, здесь происходивших.

В маршрут входит посещение 5-7 самых интересных и добротных «домов под жильцов», представляющих несомненную культурную и художественную ценность.

Маршрут