Через дворы и парадные в доходный дом Бака

Откройте тайны доходного дома Бака и других исторических мест Санкт-Петербурга. Узнайте, как жили бедняки и знать, и погрузитесь в прошлое города
В районе Чернышевской каждый особняк и улица имеют свой стиль.

Участники экскурсии узнают историю доходных домов, увидят подвесные галереи и внутреннее убранство дома Бака. Посетят знаменитую коммуналку, сохранившую атмосферу прошлого. Фасад Египетского дома удивит изображениями фараонов и богов. Особняк Кельха, Сад дружбы и Таврический сад станут яркими акцентами маршрута. Тайные тропы через дворы и парадные домов добавят экскурсии загадочности
5
58 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🏠 История доходных домов
  • 👥 Жизнь бедняков и знати
  • 🕌 Египетский дом
  • 🌿 Прогулка по дворам
Через дворы и парадные в доходный дом Бака© Вячеслав
Через дворы и парадные в доходный дом Бака© Вячеслав
Через дворы и парадные в доходный дом Бака© Вячеслав
Что можно увидеть

  • Доходный дом Бака
  • Египетский дом
  • Особняк Кельха
  • Сад дружбы
  • Таврический сад
  • Анненкирхе

Описание экскурсии

  • Доходный дом Бака с его подвесными крытыми галереями, внутренним убранством и историей.
  • Квартира в доме Бака — самая красивая и известная коммуналка города. Портал в уцелевшее прошлое.
  • Египетский дом (доходный дом Нежинской). Египет, фараоны, боги — и всё это увековечено на фасаде. Произведение искусства!
  • Особняк Кельха, Сад дружбы, Таврический сад, Анненкирхе — визитные карточки района.
  • Секретные тропы через дворы и парадные доходных домов. Расскажем, как можно срезать дорогу).

Вы узнаете:

  • Почему же Петербург так насыщен архитектурными изысками.
  • Как отличалась жизнь бедных и богатых.
  • Почему жилые дома такие разные, но стоят рядом.

Организационные детали

  • Вы можете забронировать экскурсию в индивидуальном формате, детали уточните в переписке с гидом.
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 12 лет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 12:00

Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8321 туриста
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаём
читать дальше

прогулки по Северной столице, в которые вложены душа и внимание к каждой детали. Эти маршруты — не просто экскурсии, а живые истории, позволяющие почувствовать настоящий Петербург, увидеть его скрытые уголки и узнать тайны, незаметные на первый взгляд. Всегда рады делиться любовью к городу и делать каждую встречу особенной. Добро пожаловать в Петербург — и до скорой встречи!

Задать вопрос

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.
Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.
О
Ольга
31 окт 2025
Обязательно надо. Много нового о городе узнаешь, а то Эрмитаж, дворцы…. А тут живая история
Ольга
Ольга
30 окт 2025
Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!
Екатерина
Екатерина
28 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное время
Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное времяЭкскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное времяЭкскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное времяЭкскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное времяЭкскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное времяЭкскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное время
И
Ирина
27 окт 2025
Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия)
Д
Дарья
23 окт 2025
Огромное спасибо за маршрут и экскурсию - было очень интересно и душевно. Экскурсовода Феодора рекомендую всем от души!
Ольга
Ольга
19 окт 2025
Все прошло познавательно!
Все прошло познавательно!Все прошло познавательно!Все прошло познавательно!Все прошло познавательно!Все прошло познавательно!
Оксана
Оксана
18 окт 2025
Добрый день! Прошлись по маршруту с Феодором в прошлые выходные. Отличная экскурсия! Это как прогулка с хорошим другом, но который еще и знает город). Спасибо большое за легкость, коммуникабельность и информативность! 👍
Е
Елена
15 окт 2025
Замечательная экскурсия Феодор Алексеевич увлек своим рассказом было очень интересно жаль что всему хорошему так скоро приходит конец
Т
Татьяна
14 окт 2025
Благодарю за чудесно проведенное время и оперативную обратную связь орагнизатора при уточнении возможно ли взять с собой ребенка 7 лет, всё прошло отлично!
Мария
Мария
13 окт 2025
Большое спасибо замечательному Феодору! Он на 2 часа погрузил нас в атмосферу эпохи, когда строились великолепные дома и особняки на улицах в районе метро Чернышевская. В неспешной экскурсии-прогулке мы увидели лучшие образцы эпохи модерна и услышали рассказы о людях, которые были их владельцами или проживали тут в разное время. Было очень атмосферно и познавательно.
Л
Любовь
6 окт 2025
Мероприятие интересно для всех возрастов
Цена очень приятная
Мероприятие интересно для всех возрастов
О
Ольга
6 окт 2025
Замечательная экскурсия с Феодором! Прекрасный рассказчик, эрудированный, рекомендую!
Замечательная экскурсия с Феодором! Прекрасный рассказчик, эрудированный, рекомендую!Замечательная экскурсия с Феодором! Прекрасный рассказчик, эрудированный, рекомендую!Замечательная экскурсия с Феодором! Прекрасный рассказчик, эрудированный, рекомендую!Замечательная экскурсия с Феодором! Прекрасный рассказчик, эрудированный, рекомендую!Замечательная экскурсия с Феодором! Прекрасный рассказчик, эрудированный, рекомендую!
Людмила
Людмила
5 окт 2025
Очень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главной целью было посещение квартиры в доме Бака, но и вся прогулка получилась насыщенной и содержательной, ожидания полностью оправданы. Теодор рассказывал увлеченно, со знанием дела, маршрут приятный и информативный. Благодарим команду Трипстера и ждем новых встреч и увлекательных маршрутов.
Очень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главнойОчень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главнойОчень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главнойОчень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главнойОчень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главнойОчень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главнойОчень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главнойОчень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главнойОчень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главной
С
Свелана
1 окт 2025
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Теодор.

