В районе Чернышевской каждый особняк и улица имеют свой стиль.
Участники экскурсии узнают историю доходных домов, увидят подвесные галереи и внутреннее убранство дома Бака. Посетят знаменитую коммуналку, сохранившую атмосферу прошлого. Фасад Египетского дома удивит изображениями фараонов и богов. Особняк Кельха, Сад дружбы и Таврический сад станут яркими акцентами маршрута. Тайные тропы через дворы и парадные домов добавят экскурсии загадочности
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🏠 История доходных домов
- 👥 Жизнь бедняков и знати
- 🕌 Египетский дом
- 🌿 Прогулка по дворам
Что можно увидеть
- Доходный дом Бака
- Египетский дом
- Особняк Кельха
- Сад дружбы
- Таврический сад
- Анненкирхе
Описание экскурсии
- Доходный дом Бака с его подвесными крытыми галереями, внутренним убранством и историей.
- Квартира в доме Бака — самая красивая и известная коммуналка города. Портал в уцелевшее прошлое.
- Египетский дом (доходный дом Нежинской). Египет, фараоны, боги — и всё это увековечено на фасаде. Произведение искусства!
- Особняк Кельха, Сад дружбы, Таврический сад, Анненкирхе — визитные карточки района.
- Секретные тропы через дворы и парадные доходных домов. Расскажем, как можно срезать дорогу).
Вы узнаете:
- Почему же Петербург так насыщен архитектурными изысками.
- Как отличалась жизнь бедных и богатых.
- Почему жилые дома такие разные, но стоят рядом.
Организационные детали
- Вы можете забронировать экскурсию в индивидуальном формате, детали уточните в переписке с гидом.
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8321 туриста
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.
О
Ольга
31 окт 2025
Обязательно надо. Много нового о городе узнаешь, а то Эрмитаж, дворцы…. А тут живая история
Ольга
30 окт 2025
Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!
Екатерина
28 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное время
И
Ирина
27 окт 2025
Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия)
Д
Дарья
23 окт 2025
Огромное спасибо за маршрут и экскурсию - было очень интересно и душевно. Экскурсовода Феодора рекомендую всем от души!
Ольга
19 окт 2025
Все прошло познавательно!
Оксана
18 окт 2025
Добрый день! Прошлись по маршруту с Феодором в прошлые выходные. Отличная экскурсия! Это как прогулка с хорошим другом, но который еще и знает город). Спасибо большое за легкость, коммуникабельность и информативность! 👍
Е
Елена
15 окт 2025
Замечательная экскурсия Феодор Алексеевич увлек своим рассказом было очень интересно жаль что всему хорошему так скоро приходит конец
Т
Татьяна
14 окт 2025
Благодарю за чудесно проведенное время и оперативную обратную связь орагнизатора при уточнении возможно ли взять с собой ребенка 7 лет, всё прошло отлично!
Мария
13 окт 2025
Большое спасибо замечательному Феодору! Он на 2 часа погрузил нас в атмосферу эпохи, когда строились великолепные дома и особняки на улицах в районе метро Чернышевская. В неспешной экскурсии-прогулке мы увидели лучшие образцы эпохи модерна и услышали рассказы о людях, которые были их владельцами или проживали тут в разное время. Было очень атмосферно и познавательно.
Л
Любовь
6 окт 2025
Мероприятие интересно для всех возрастов
Цена очень приятная
О
Ольга
6 окт 2025
Замечательная экскурсия с Феодором! Прекрасный рассказчик, эрудированный, рекомендую!
Людмила
5 окт 2025
Очень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главной целью было посещение квартиры в доме Бака, но и вся прогулка получилась насыщенной и содержательной, ожидания полностью оправданы. Теодор рассказывал увлеченно, со знанием дела, маршрут приятный и информативный. Благодарим команду Трипстера и ждем новых встреч и увлекательных маршрутов.
С
Свелана
1 окт 2025
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Теодор.
