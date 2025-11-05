Е Екатерина Всё понравилось. Информативно, интересно, познавательно.

О Ольга Обязательно надо. Много нового о городе узнаешь, а то Эрмитаж, дворцы…. А тут живая история

Ольга Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!

Екатерина Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо за интересно проведенное время

И Ирина Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия)

Д Дарья Огромное спасибо за маршрут и экскурсию - было очень интересно и душевно. Экскурсовода Феодора рекомендую всем от души!

Ольга Все прошло познавательно!

Оксана Добрый день! Прошлись по маршруту с Феодором в прошлые выходные. Отличная экскурсия! Это как прогулка с хорошим другом, но который еще и знает город). Спасибо большое за легкость, коммуникабельность и информативность! 👍

Е Елена Замечательная экскурсия Феодор Алексеевич увлек своим рассказом было очень интересно жаль что всему хорошему так скоро приходит конец

Т Татьяна Благодарю за чудесно проведенное время и оперативную обратную связь орагнизатора при уточнении возможно ли взять с собой ребенка 7 лет, всё прошло отлично!

Мария Большое спасибо замечательному Феодору! Он на 2 часа погрузил нас в атмосферу эпохи, когда строились великолепные дома и особняки на улицах в районе метро Чернышевская. В неспешной экскурсии-прогулке мы увидели лучшие образцы эпохи модерна и услышали рассказы о людях, которые были их владельцами или проживали тут в разное время. Было очень атмосферно и познавательно.

Л Любовь Мероприятие интересно для всех возрастов

Цена очень приятная

О Ольга Замечательная экскурсия с Феодором! Прекрасный рассказчик, эрудированный, рекомендую!

Людмила Очень люблю питерские загадочные дворы и парадные, подобные экскурсии периодически посещаем с мужем. Здесь же главной целью было посещение квартиры в доме Бака, но и вся прогулка получилась насыщенной и содержательной, ожидания полностью оправданы. Теодор рассказывал увлеченно, со знанием дела, маршрут приятный и информативный. Благодарим команду Трипстера и ждем новых встреч и увлекательных маршрутов.