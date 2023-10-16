Петербургская коллекция
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое.
Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 16.10 по 29.12.23 и с 12.01 по 21.04.24. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.
В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.
Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.
Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре — Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.
Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской — самой почитаемой святыни Северной столицы.
14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.
Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.
Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» за доп. плату,где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу — величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: посещение Океанариума за доп. плату, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.
Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение — суббота, поездка в Царское Село).
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
- Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца за доп. плату (при группе от 15 чел.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» за доп. плату (при группе от 15 чел).
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
- Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга (за доп. плату). Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва») — 10 250руб.;
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-24.10.23
|14600
|14900
|17450
|24.10.23
|15000
|15050
|18050
|25.10.23
|15400
|15200
|18650
|26.10.23-01.11.23
|15800
|15350
|19250
|02.11.23
|15900
|15450
|19450
|03.11.23
|16000
|15550
|19650
|04.11.23
|16100
|15650
|19850
|05.11.23
|15600
|15400
|19050
|06.11.23
|15100
|15150
|18250
|07.11.23-26.12.23
|14600
|14900
|17450
|12.01.24-17.03.24
|14600
|14600
|17000
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-01.11.23
|15050
|18950
|15350
|19700
|15950
|15950
|20750
|02.11.23
|15150
|19150
|15450
|19900
|16050
|16050
|21000
|03.11.23
|15250
|19350
|15550
|20100
|16150
|16150
|21250
|04.11.23
|15350
|19550
|15650
|20300
|16250
|16250
|21500
|05.11.23
|15250
|19350
|15550
|20100
|16150
|16150
|21250
|06.11.23
|15150
|19150
|15450
|19900
|16050
|16050
|21000
|07.11.23-26.12.23
|15050
|18950
|15350
|19700
|15950
|15950
|20750
|12.01.24-29.03.24
|15050
|18950
|15350
|19700
|15950
|16400
|20750
Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-24.10.23
|15350
|15500
|19250
|16700
|16400
|21950
|25.10.23
|15550
|15750
|19650
|16950
|16650
|22450
|26.10.23
|15750
|16000
|20050
|17200
|16900
|22950
|27.10.23-01.11.23
|15950
|16250
|20450
|17450
|17150
|23450
|02.11.23
|16050
|16350
|20650
|17600
|17300
|23750
|03.11.23
|16150
|16450
|20850
|17750
|17450
|24050
|04.11.23
|16250
|16550
|21050
|17900
|17600
|24350
|05.11.23
|15950
|16200
|20450
|17500
|17200
|23550
|06.11.23
|15650
|15850
|19850
|17100
|16800
|22750
|07.11.23-26.12.23
|15350
|15500
|19250
|16700
|16400
|21950
|12.01.24-19.03.24
|15500
|15650
|19550
|16550
|-
|21800
|20.03.24
|15850
|16000
|20200
|17050
|-
|22700
|21.03.24
|16200
|16350
|20850
|17550
|-
|23600
|22.03.24-29.03.24
|16550
|16700
|21500
|18050
|17750
|24500
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".
Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-17.10.23
|15800
|19700
|16250
|15650
|15350
|20600
|18.10.23
|16050
|20100
|16450
|15850
|15600
|20950
|19.10.23
|16300
|20500
|16650
|16050
|15850
|21300
|20.10.23-04.11.23
|16550
|20900
|16850
|16250
|16100
|21650
|05.11.23
|16300
|20500
|16650
|16050
|15850
|21300
|06.11.23
|16050
|20100
|16450
|15850
|15600
|20950
|07.11.23-26.12.23
|15800
|19700
|16250
|15650
|15350
|20600
Азимут 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт стандарт
|3н
|3н
|16.10.23-17.10.23
|16100
|19700
|18.10.23
|16250
|19950
|19.10.23-20.10.23
|16400
|20200
|21.10.23
|16250
|19950
|22.10.23-23.10.23
|16100
|19700
|24.10.23
|16250
|19950
|25.10.23
|16400
|20200
|26.10.23-01.11.23
|16550
|20450
|02.11.23
|16650
|20650
|03.11.23
|16750
|20850
|04.11.23
|16850
|21050
|05.11.23
|16500
|20350
|06.11.23
|16150
|19650
|07.11.23-26.12.23
|15800
|18950
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный взрослый
|Стандартный
|Бизнес
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-24.10.23
|14450
|18500
|15050
|14600
|18350
|25.10.23
|14750
|19150
|15250
|14750
|18400
|26.10.23
|15050
|19800
|15450
|14900
|18450
|27.10.23-03.11.23
|15350
|20450
|15650
|15050
|18500
|04.11.23
|14850
|19450
|15300
|14800
|18250
|05.11.23
|14350
|18450
|14950
|14550
|18000
|06.11.23-26.12.23
|13850
|17450
|14600
|14300
|17750
|12.01.24-19.02.24
|14000
|17600
|14750
|14450
|18200
|20.02.24
|14200
|18050
|14950
|14550
|18400
|21.02.24
|14400
|18500
|15150
|14650
|18600
|22.02.24
|14600
|18950
|15350
|14750
|18800
|23.02.24
|14400
|18000
|15150
|14650
|18600
|24.02.24
|14200
|17050
|14950
|14550
|18400
|25.02.24-04.03.24
|14000
|16100
|14750
|14450
|18200
|05.03.24
|14200
|17050
|14950
|14550
|18400
|06.03.24
|14400
|18000
|15150
|14650
|18600
|07.03.24
|14600
|18950
|15350
|14750
|18800
|08.03.24
|14400
|18000
|15150
|14650
|18600
|09.03.24
|14200
|17050
|14950
|14550
|18400
|10.03.24-20.03.24
|14000
|16100
|14750
|14450
|18200
|21.03.24
|14500
|17650
|15100
|14700
|18450
|22.03.24
|15000
|19200
|15450
|14950
|18700
|23.03.24-28.03.24
|15500
|20750
|15800
|15200
|18950
|29.03.24
|15200
|20150
|15650
|15050
|18900
|30.03.24
|14900
|19550
|15500
|14900
|18850
|31.03.24-18.04.24
|14600
|18950
|15350
|14750
|18800
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт Плюс
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-26.12.23
|15050
|14600
|18500
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-25.10.23
|15950
|20750
|17000
|18500
|22100
|26.10.23
|15800
|20400
|17000
|17750
|21900
|27.10.23
|15650
|20050
|17000
|17000
|21700
|28.10.23-01.11.23
|15500
|19700
|17000
|16250
|21500
|02.11.23
|15650
|19900
|17150
|16400
|21750
|03.11.23
|15800
|20100
|17300
|16550
|22000
|04.11.23
|15950
|20300
|17450
|16700
|22250
|05.11.23
|15750
|20150
|17000
|17000
|21850
|06.11.23
|15550
|20000
|16550
|17300
|21450
|07.11.23-22.03.24
|15350
|19850
|16100
|17600
|21050
|23.03.24
|15400
|19800
|16400
|17150
|21200
|24.03.24
|15450
|19750
|16700
|16700
|21350
|25.03.24-29.03.24
|15500
|19700
|17000
|16250
|21500
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|3н
|3н
|16.10.23-01.11.23
|16250
|20600
|02.11.23
|16350
|20850
|03.11.23
|16450
|21100
|04.11.23
|16550
|21350
|05.11.23
|16000
|20250
|06.11.23
|15450
|19150
|07.11.23-26.12.23
|14900
|18050
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-01.11.23
|16250
|18200
|17300
|16550
|22250
|02.11.23
|16400
|18350
|17450
|16700
|22550
|03.11.23
|16550
|18500
|17600
|16850
|22850
|04.11.23
|16700
|18650
|17750
|17000
|23150
|05.11.23
|16550
|18500
|17600
|16850
|22850
|06.11.23
|16400
|18350
|17450
|16700
|22550
|07.11.23-26.12.23
|16250
|18200
|17300
|16550
|22250
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Внимание: акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-17.10.23
|16250
|15950
|15500
|20300
|18.10.23
|16450
|16100
|15700
|20650
|19.10.23
|16650
|16250
|15900
|21000
|20.10.23-04.11.23
|16850
|16400
|16100
|21350
|05.11.23
|16650
|16250
|15900
|21000
|06.11.23
|16450
|16100
|15700
|20650
|07.11.23-26.12.23
|16250
|15950
|15500
|20300
Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-01.11.23
|16250
|21800
|16850
|22850
|17450
|17150
|24050
|02.11.23
|16400
|22050
|17000
|23150
|17600
|17300
|24350
|03.11.23
|16550
|22300
|17150
|23450
|17750
|17450
|24650
|04.11.23
|16700
|22550
|17300
|23750
|17900
|17600
|24950
|05.11.23
|16550
|22300
|17150
|23450
|17750
|18000
|24650
|06.11.23
|16400
|22050
|17000
|23150
|17600
|18400
|24350
|07.11.23-26.12.23
|16250
|21800
|16850
|22850
|17450
|18800
|24050
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-20.10.23
|16550
|21200
|17300
|16550
|22700
|21.10.23
|16800
|21700
|17700
|16850
|23550
|22.10.23
|17050
|22200
|18100
|17150
|24400
|23.10.23-04.11.23
|17300
|22700
|18500
|17450
|25250
|05.11.23
|16450
|21050
|17600
|16800
|23400
|06.11.23
|15600
|19400
|16700
|16150
|21550
|07.11.23-19.02.24
|14750
|17750
|15800
|15500
|19700
|20.02.24
|15600
|19400
|16700
|16150
|21550
|21.02.24
|16450
|21050
|17600
|16800
|23400
|22.02.24-23.02.24
|17300
|22700
|18500
|17450
|25250
|24.02.24
|16600
|21250
|17650
|16850
|23600
|25.02.24
|15900
|19800
|16800
|16250
|21950
|26.02.24-04.03.24
|15200
|18350
|15950
|15650
|20300
|05.03.24
|15900
|19800
|16800
|16250
|21950
|06.03.24
|16600
|21250
|17650
|16850
|23600
|07.03.24-08.03.24
|17300
|22700
|18500
|17450
|25250
|09.03.24
|16600
|21250
|17650
|16850
|23600
|10.03.24
|15900
|19800
|16800
|16250
|21950
|11.03.24-15.03.24
|15200
|18350
|15950
|15650
|20300
|16.03.24
|15900
|19800
|16800
|16250
|21950
|17.03.24
|16600
|21250
|17650
|16850
|23600
|18.03.24-30.03.24
|17300
|22700
|18500
|17450
|25250
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-26.12.23
|17450
|20450
|18200
|18050
|21950
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Полулюкс
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-01.11.23
|19100
|24500
|22850
|21650
|32000
|02.11.23
|19300
|24850
|23150
|21900
|32500
|03.11.23
|19500
|25200
|23450
|22150
|33000
|04.11.23
|19700
|25550
|23750
|22400
|33500
|05.11.23
|19500
|25200
|23450
|22150
|33000
|06.11.23
|19300
|24850
|23150
|21900
|32500
|07.11.23-28.03.24
|19100
|24500
|22850
|21650
|32000
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешкомот гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|3н
|3н
|16.10.23-29.01.24
|20000
|26450
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-01.11.23
|22250
|22400
|29300
|02.11.23
|22500
|22650
|29700
|03.11.23
|22750
|22900
|30100
|04.11.23
|23000
|23150
|30500
|05.11.23
|22750
|22900
|30100
|06.11.23
|22500
|22650
|29700
|07.11.23-28.03.24
|22250
|22400
|29300
Варианты проживания
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Отель «Арт Нуво Палас» 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Ривер Палас» 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс. посещение Океанариума — 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс. экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца — 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — 850 руб. /взр., 750 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга — 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1 600 руб.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс.
- Посещение Океанариума — 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс.
- Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца — 900 руб. /взр., 700 руб. /шк.
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — 850 руб. /взр., 750 руб. /шк.
- Экскурсия на крышу Петербурга — 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1 600 руб.
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1100 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 550 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.