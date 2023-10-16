Петербургская коллекция. Тур на 4 дня

Петербургская коллекция

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Классический тур в Санкт-Петербург на 4 дня.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое.

Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 16.10 по 29.12.23 и с 12.01 по 21.04.24. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
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Что вас ожидает:

Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.

Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.

В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.

Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.

Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре — Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.

Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской — самой почитаемой святыни Северной столицы.

14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.

Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
3 день

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» за доп. плату,где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу — величественному и изысканному.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: посещение Океанариума за доп. плату, где в 19:00 проходит шоу с акулами.

Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
5 день

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
6 день

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение — суббота, поездка в Царское Село).

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

  • Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца за доп. плату (при группе от 15 чел.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» за доп. плату (при группе от 15 чел).
Суббота. Загородная экскурсия в Царское СелоСуббота. Загородная экскурсия в Царское СелоСуббота. Загородная экскурсия в Царское СелоСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

  • Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга (за доп. плату). Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва») — 10 250руб.;

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-24.10.23146001490017450
24.10.23150001505018050
25.10.23154001520018650
26.10.23-01.11.23158001535019250
02.11.23159001545019450
03.11.23160001555019650
04.11.23161001565019850
05.11.23156001540019050
06.11.23151001515018250
07.11.23-26.12.23146001490017450
12.01.24-17.03.24146001460017000

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартСтандартныйКомфорт
16.10.23-01.11.2315050189501535019700159501595020750
02.11.2315150191501545019900160501605021000
03.11.2315250193501555020100161501615021250
04.11.2315350195501565020300162501625021500
05.11.2315250193501555020100161501615021250
06.11.2315150191501545019900160501605021000
07.11.23-26.12.2315050189501535019700159501595020750
12.01.24-29.03.2415050189501535019700159501640020750

Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
16.10.23-24.10.23153501550019250167001640021950
25.10.23155501575019650169501665022450
26.10.23157501600020050172001690022950
27.10.23-01.11.23159501625020450174501715023450
02.11.23160501635020650176001730023750
03.11.23161501645020850177501745024050
04.11.23162501655021050179001760024350
05.11.23159501620020450175001720023550
06.11.23156501585019850171001680022750
07.11.23-26.12.23153501550019250167001640021950
12.01.24-19.03.2415500156501955016550-21800
20.03.2415850160002020017050-22700
21.03.2416200163502085017550-23600
22.03.24-29.03.24165501670021500180501775024500

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".

Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
16.10.23-17.10.23158001970016250156501535020600
18.10.23160502010016450158501560020950
19.10.23163002050016650160501585021300
20.10.23-04.11.23165502090016850162501610021650
05.11.23163002050016650160501585021300
06.11.23160502010016450158501560020950
07.11.23-26.12.23158001970016250156501535020600

Азимут 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Смарт стандарт
16.10.23-17.10.231610019700
18.10.231625019950
19.10.23-20.10.231640020200
21.10.231625019950
22.10.23-23.10.231610019700
24.10.231625019950
25.10.231640020200
26.10.23-01.11.231655020450
02.11.231665020650
03.11.231675020850
04.11.231685021050
05.11.231650020350
06.11.231615019650
07.11.23-26.12.231580018950

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный взрослый
СтандартныйБизнес
16.10.23-24.10.231445018500150501460018350
25.10.231475019150152501475018400
26.10.231505019800154501490018450
27.10.23-03.11.231535020450156501505018500
04.11.231485019450153001480018250
05.11.231435018450149501455018000
06.11.23-26.12.231385017450146001430017750
12.01.24-19.02.241400017600147501445018200
20.02.241420018050149501455018400
21.02.241440018500151501465018600
22.02.241460018950153501475018800
23.02.241440018000151501465018600
24.02.241420017050149501455018400
25.02.24-04.03.241400016100147501445018200
05.03.241420017050149501455018400
06.03.241440018000151501465018600
07.03.241460018950153501475018800
08.03.241440018000151501465018600
09.03.241420017050149501455018400
10.03.24-20.03.241400016100147501445018200
21.03.241450017650151001470018450
22.03.241500019200154501495018700
23.03.24-28.03.241550020750158001520018950
29.03.241520020150156501505018900
30.03.241490019550155001490018850
31.03.24-18.04.241460018950153501475018800

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт Плюс
16.10.23-26.12.23150501460018500

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйСупериор
16.10.23-25.10.231595020750170001850022100
26.10.231580020400170001775021900
27.10.231565020050170001700021700
28.10.23-01.11.231550019700170001625021500
02.11.231565019900171501640021750
03.11.231580020100173001655022000
04.11.231595020300174501670022250
05.11.231575020150170001700021850
06.11.231555020000165501730021450
07.11.23-22.03.241535019850161001760021050
23.03.241540019800164001715021200
24.03.241545019750167001670021350
25.03.24-29.03.241550019700170001625021500

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-01.11.231625020600
02.11.231635020850
03.11.231645021100
04.11.231655021350
05.11.231600020250
06.11.231545019150
07.11.23-26.12.231490018050

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
16.10.23-01.11.231625018200173001655022250
02.11.231640018350174501670022550
03.11.231655018500176001685022850
04.11.231670018650177501700023150
05.11.231655018500176001685022850
06.11.231640018350174501670022550
07.11.23-26.12.231625018200173001655022250

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Внимание: акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Комфорт
16.10.23-17.10.2316250159501550020300
18.10.2316450161001570020650
19.10.2316650162501590021000
20.10.23-04.11.2316850164001610021350
05.11.2316650162501590021000
06.11.2316450161001570020650
07.11.23-26.12.2316250159501550020300

Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
16.10.23-01.11.2316250218001685022850174501715024050
02.11.2316400220501700023150176001730024350
03.11.2316550223001715023450177501745024650
04.11.2316700225501730023750179001760024950
05.11.2316550223001715023450177501800024650
06.11.2316400220501700023150176001840024350
07.11.23-26.12.2316250218001685022850174501880024050

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартКомфорт
16.10.23-20.10.231655021200173001655022700
21.10.231680021700177001685023550
22.10.231705022200181001715024400
23.10.23-04.11.231730022700185001745025250
05.11.231645021050176001680023400
06.11.231560019400167001615021550
07.11.23-19.02.241475017750158001550019700
20.02.241560019400167001615021550
21.02.241645021050176001680023400
22.02.24-23.02.241730022700185001745025250
24.02.241660021250176501685023600
25.02.241590019800168001625021950
26.02.24-04.03.241520018350159501565020300
05.03.241590019800168001625021950
06.03.241660021250176501685023600
07.03.24-08.03.241730022700185001745025250
09.03.241660021250176501685023600
10.03.241590019800168001625021950
11.03.24-15.03.241520018350159501565020300
16.03.241590019800168001625021950
17.03.241660021250176501685023600
18.03.24-30.03.241730022700185001745025250

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
16.10.23-26.12.231745020450182001805021950

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйПолулюкс
16.10.23-01.11.231910024500228502165032000
02.11.231930024850231502190032500
03.11.231950025200234502215033000
04.11.231970025550237502240033500
05.11.231950025200234502215033000
06.11.231930024850231502190032500
07.11.23-28.03.241910024500228502165032000

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешкомот гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-29.01.242000026450

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-01.11.23222502240029300
02.11.23225002265029700
03.11.23227502290030100
04.11.23230002315030500
05.11.23227502290030100
06.11.23225002265029700
07.11.23-28.03.24222502240029300

Варианты проживания

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

3 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

Отель «Арт Нуво Палас» 4

3 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

3 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

3 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Азимут» 4

3 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Ривер Палас» 4

3 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс. посещение Океанариума — 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс. экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца — 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — 850 руб. /взр., 750 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга — 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1 600 руб.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс.
  • Посещение Океанариума — 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс.
  • Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца — 900 руб. /взр., 700 руб. /шк.
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — 850 руб. /взр., 750 руб. /шк.
  • Экскурсия на крышу Петербурга — 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1 600 руб.
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1100 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 550 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!

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