Гастрономическая экскурсия по барам Петербурга предлагает путешествие по кухням мира: от испанских тапас и мексиканских бурито до свежих устриц и итальянской пиццы.
Вы посетите атмосферные бары в центре города, где каждое блюдо дополняется рассказом о кулинарных традициях. Вечер завершится грузинскими хинкали, оставив после себя насыщенные вкусы и приятные воспоминания.
Описание экскурсии
В Петербурге гастрономическое путешествие может начаться прямо за углом. Город предлагает бесконечное разнообразие вкусов, впечатлений и мест, где их можно получить: от аутентичных итальянских тратторий до ярких мексиканских баров. Мы пройдём по знаковым улицам Питера, заглянем в незаурядные места с кухней разных стран и продегустируем самое соблазнительное! Важная информация:
Ваш возраст 16+. Не забудьте взять с собой удостоверение личности (паспорт или водительские права). Лица младшего возраста — только в сопровождении родителей, под ответственность самих родителей либо по доверенности одного из членов семьи • Если вы вегетарианец или аллергик, сообщите об этом до начала экскурсии для планирования маршрута и обеспечения безопасности • Маршрут может меняться из-за погоды, дорожной ситуации или городских мероприятий, о чём вас предупредят заранее • Длительность прогулки при посещении всех мест составляет 5–6 часов, но может закончиться и раньше — по желанию участников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- При выборе тарифа «всё включено» в каждом баре в стоимость включены закуски. Дополнительные позиции по меню оплачиваются отдельно (средний чек - 1500 ₽ за чел. в каждом заведении)
Что не входит в цену
- Для групп от 10 человек в каждом гастробаре действует сервисный сбор 10%. А в некоторых заведениях нужно вносить депозит за бронь (не более 1000 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь возле фонтана
Завершение: Ул. Жуковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
