В Петербурге гастрономическое путешествие может начаться прямо за углом. Город предлагает бесконечное разнообразие вкусов, впечатлений и мест, где их можно получить: от аутентичных итальянских тратторий до ярких мексиканских баров. Мы пройдём по знаковым улицам Питера, заглянем в незаурядные места с кухней разных стран и продегустируем самое соблазнительное! Важная информация:

Ваш возраст 16+. Не забудьте взять с собой удостоверение личности (паспорт или водительские права). Лица младшего возраста — только в сопровождении родителей, под ответственность самих родителей либо по доверенности одного из членов семьи • Если вы вегетарианец или аллергик, сообщите об этом до начала экскурсии для планирования маршрута и обеспечения безопасности • Маршрут может меняться из-за погоды, дорожной ситуации или городских мероприятий, о чём вас предупредят заранее • Длительность прогулки при посещении всех мест составляет 5–6 часов, но может закончиться и раньше — по желанию участников.