Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)

Совершить большое путешествие по миниатюрной стране и главным достопримечательностям
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Описание
Что вас ожидает
«Гранд Макет Россия» — это самый большой в мире макет нашей страны. Здесь на площади в 8000 квадратных метров уместились города и посёлки, леса и моря, люди и животные, действующие автомобильные и железные дороги. Вы увидите основные регионы России с их разнообразием и неповторимостью. Отыщете негласную границу Европы и Азии, оцените разнообразие архитектуры и природы нашего государства. Специальные кнопки помогут оживить сценки с участием «обитателей» макета. Каждые 15 минут дневное освещение будет сменяться ночной подсветкой, но поезда продолжат ездить, трактора косить, а вулканы извергаться.
При создании выставки использовались передовые разработки и были привлечены лучшие моделисты страны. Я расскажу, почему композиция «Гранд Макета Россия» превосходит аналоги по технической новизне, а по размерам и профессиональной организации не имеет себе равных во всём мире. А ещё вы лично убедитесь, что за работу макета отвечают 40 компьютеров, а пульт управления напоминает космическую станцию.
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость экскурсии.
во вторник, четверг и субботу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Московские ворота»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 12:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.