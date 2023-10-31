Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)

Совершить большое путешествие по миниатюрной стране и главным достопримечательностям

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Почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов? Проделать путь от Калининграда до Камчатки за несколько шагов? В музее «Гранд Макет Россия» это возможно! В составе мини-группы вы оцените природный и культурный ландшафт страны и увидите важнейшие достопримечательности. Рассмотрите сюжеты из повседневной жизни и даже сможете оживить некоторые из них.
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Ближайшие даты:
31
окт
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ноя
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Гранд Макет Россия» — это самый большой в мире макет нашей страны. Здесь на площади в 8000 квадратных метров уместились города и посёлки, леса и моря, люди и животные, действующие автомобильные и железные дороги. Вы увидите основные регионы России с их разнообразием и неповторимостью. Отыщете негласную границу Европы и Азии, оцените разнообразие архитектуры и природы нашего государства. Специальные кнопки помогут оживить сценки с участием «обитателей» макета. Каждые 15 минут дневное освещение будет сменяться ночной подсветкой, но поезда продолжат ездить, трактора косить, а вулканы извергаться.

При создании выставки использовались передовые разработки и были привлечены лучшие моделисты страны. Я расскажу, почему композиция «Гранд Макета Россия» превосходит аналоги по технической новизне, а по размерам и профессиональной организации не имеет себе равных во всём мире. А ещё вы лично убедитесь, что за работу макета отвечают 40 компьютеров, а пульт управления напоминает космическую станцию.

Организационные детали

Входные билеты включены в стоимость экскурсии.

во вторник, четверг и субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Московские ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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