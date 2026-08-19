Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)

Почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов? Проделать путь от Калининграда до Камчатки за несколько шагов? В музее «Гранд Макет Россия» это возможно! В составе мини-группы вы оцените природный и культурный ландшафт страны и увидите важнейшие достопримечательности. Рассмотрите сюжеты из повседневной жизни и даже сможете оживить некоторые из них.

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Описание экскурсии

«Гранд Макет Россия» — это самый большой в мире макет нашей страны. Здесь на площади в 8000 квадратных метров уместились города и посёлки, леса и моря, люди и животные, действующие автомобильные и железные дороги. Вы увидите основные регионы России с их разнообразием и неповторимостью. Отыщете негласную границу Европы и Азии, оцените разнообразие архитектуры и природы нашего государства. Специальные кнопки помогут оживить сценки с участием «обитателей» макета. Каждые 15 минут дневное освещение будет сменяться ночной подсветкой, но поезда продолжат ездить, трактора косить, а вулканы извергаться.

При создании выставки использовались передовые разработки и были привлечены лучшие моделисты страны. Я расскажу, почему композиция «Гранд Макета Россия» превосходит аналоги по технической новизне, а по размерам и профессиональной организации не имеет себе равных во всём мире. А ещё вы лично убедитесь, что за работу макета отвечают 40 компьютеров, а пульт управления напоминает космическую станцию.

Организационные детали