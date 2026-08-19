Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Совершить большое путешествие по миниатюрной стране и главным достопримечательностям
Почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов? Проделать путь от Калининграда до Камчатки за несколько шагов? В музее «Гранд Макет Россия» это возможно! В составе мини-группы вы оцените природный и культурный ландшафт страны и увидите важнейшие достопримечательности. Рассмотрите сюжеты из повседневной жизни и даже сможете оживить некоторые из них.
«Гранд Макет Россия» — это самый большой в мире макет нашей страны. Здесь на площади в 8000 квадратных метров уместились города и посёлки, леса и моря, люди и животные, действующие автомобильные и железные дороги. Вы увидите основные регионы России с их разнообразием и неповторимостью. Отыщете негласную границу Европы и Азии, оцените разнообразие архитектуры и природы нашего государства. Специальные кнопки помогут оживить сценки с участием «обитателей» макета. Каждые 15 минут дневное освещение будет сменяться ночной подсветкой, но поезда продолжат ездить, трактора косить, а вулканы извергаться.
При создании выставки использовались передовые разработки и были привлечены лучшие моделисты страны. Я расскажу, почему композиция «Гранд Макета Россия» превосходит аналоги по технической новизне, а по размерам и профессиональной организации не имеет себе равных во всём мире. А ещё вы лично убедитесь, что за работу макета отвечают 40 компьютеров, а пульт управления напоминает космическую станцию.
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость экскурсии
Дети допускаются только в присутствии родителей
в понедельник в 10:00, 13:00 и 16:00, во вторник, среду и четверг в 10:00, 12:00 и 14:00, в пятницу в 10:00, 13:00 и 17:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2700 ₽
Дети до 12 лет
2430 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Цветочная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 13:00 и 16:00, во вторник, среду и четверг в 10:00, 12:00 и 14:00, в пятницу в 10:00, 13:00 и 17:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2423 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
–
3
1
2
–
1
–
О
Ольга
Прекрасно и познавательно провели время с замечательным гидом Ириной. Она увлекательно рассказала про основные экспонаты, подчеркнула важные детали, сами мы бы это не разглядели и прошли мимо (например самый маленький читать дальшеуменьшить
экземпляр музея - лягушонок размером всего 2 мм). Было интересно и взрослому и подростку, а подвижность экспонатов особенно порадуем маленьких гостей музея, среди нас таких не было, но в самом музее их было предостаточно:) Удивила реалистичная смена дня и ночи, звуковые эффекты, трансляции погодных явлений, неба и звезд. Экскурсия хорошо спланирована, мы пришли к открытию и успели спокойно все осмотреть, буквально через час зал был весь заполнен людьми. Рекомендуем эту экскурсию!
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О
Олеся
экскурсия очень порадовала) Ирина подвела нас к самым интересным местам макета, рассказала в целом про макет и про прикольные детали. 1,5 часа пролетели незаметно)
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Анна
Мы часто ходим по музеям миниатюр и всегда берем гида, потому что только им известны любопытные детали и «изюминки» экспозиции. С Ириной маршрут был простроен грамотно, чтобы мы успели посмотреть читать дальшеуменьшить
основные интерактивные мини-шоу, которые идут по времени или которые можно активировать самостоятельно. Она также показала нам множество сценок, которые можно было бы пропустить, если не знаешь куда смотреть. И еще она рекомендовала посмотреть мини-фильм о музее, и мы с удовольствием посмотрели, как создается вся эта красота.
+2
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Наталья
Очень интересная экскурсия! Ирина увлекательно ведет рассказ, обращает внимание на скрытые детали. В макете спрятано огромное количество забавных шуток, дети рассматривали жизнь человечков с большим удовольствием. Спасибо, Ирина!
Ирина
Ответ организатора:
Наталья, здравствуйте. Благодарю! Было приятно «попутешествовать» по регионам страны с Вашей семьёй!
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Н
Наталья
Супер! Остались очень довольны с дочкой. Ирина провела нам замечательную экскурсию, обязательно будем рекомендовать друзьям.
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Д
Денис
Друзья, если будете в Питере с детьми или даже без них — идите в Гранд Макет! Это какая-то мультивселенная в миниатюре: поезда ездят, машинки сигналят, день сменяется ночью, и везде живут свои маленькие истории. В целом — вау-впечатление. Макет действительно грандиозный и уникальный, рекомендую!
Ирина
Ответ организатора:
Денис, очень рада, что у Вас осталось такое яркое впечатление о макете!
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