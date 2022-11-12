Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять)
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура «Праздничный город»:
Автобусная обзорная экскурсияпо городу с посещением территории Петропавловской крепости, Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона.
19:00 – 20:00 Трансфер по гостиницам.
Дополнительно:
Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января. В конце вас ждёт небольшой подарок.
Стоимость: взрослые – 900 руб., школьники – 750 руб.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно:
Стоимость: взрослые – 2 000 руб., школьники, студенты, пенсионеры – 1 900 руб.
Стоимость: взрослые – 850 руб., школьники – 750 руб. (при наборе группы от 15 чел.)
Дополнительно, ежедневно:
07:00 – 23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию. По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала. А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски и в горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания».
Стоимость: цены уточнять.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 – 15:00 Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца. Во время этой экскурсии вы посетите Большой петергофский дворец, который называют «коронной» резиденцией русских императоров.
15:00 – 16:00 Трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 – 13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
13:00 Экскурсия в музей Фаберже. Частный музей в Санкт-Петербурге, расположенный в Шуваловском дворце.
15:00 – 16:00 Трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.
Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.
Стоимость: взрослые – 800 руб., школьники, студенты – 600 руб., пенсионеры – 400 руб.
16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Апарт-отель «LEVEL YES на Марата». На выбор «Без завтрака», завтрак «накрытие»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|03.01.23 без завтрака
|16350
|14350
|25750
|16350
|03.01.23 завтрак «накрытие»
|18750
|16750
|28350
|18750
Кортъярд Санкт-Петербург Центр Отель 4*. Завтрак «шведский стол»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Делюкс
|03.01.23
|16750
|17150
|26750
|16750
Отель Indigo St.Petersburg 5* на Чайковского. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 0-13) Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 14-18) Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Премиум с видом на улицу
|03.01.23
|28750
|44550
|45150
|57950
|61950
|65950
|77550
Апарт-отель «LEVEL YES на Марата» расположены в Санкт-Петербурге, в 1,6 км от музея Фаберже и в 1,8 км от музея Анны Ахматовой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и общий лаундж. На территории обустроена частная парковка.
В числе удобств — телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, феном и тапочками. В распоряжении гостей кухня с микроволновой печью, холодильником, плитой и чайником.
Отель Кортъярт Санкт-Петербург Центр расположен на набережной канала Грибоедова, в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. В каждом номере: широкая удобная кровать, рабочая зона с креслом, wi-fi, кондиционер, гладильная доска и утюг, набор для приготовления чая/кофе, минеральная вода в бутылках. Завтрак «шведский стол» сервируют в ресторане «Поэма» ежедневно с 07:00 до 11:00.
Отель расположился в Литейной части города на улице Чайковского — одной из старейших и самых аристократических улиц центра Петербурга — в пяти минутах ходьбы от Летнего сада, Эрмитажа, Русского музея, Марсова поля и храма Спаса на Крови в окружении особняков и музеев, дипломатических миссий, парков, аутентичных книжных магазинов, галерей, ресторанов и богатых на виды набережных.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.
Гид будет встречать на вокзалах Ладожский и Московский (по предварительной заявке) и в гостинице с табличкой «Праздничный город». Время и место встречи указано в программе.
Да, индивидуальный трансфер можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)