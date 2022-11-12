Праздничный Санкт-Петербург

Раскрываем секрет идеального отпуска: отправляйтесь в город-праздник Петербург и доверьте нам организацию вашего отдыха

Раскрываем секрет идеального отпуска: отправляйтесь в город-праздник Петербург и доверьте нам организацию вашего отдыха.

В новогодние каникулы Питер особенно красив, а поездки в Петергоф и Павловск только усилят это впечатление.

Петропавловская крепость, Выборг, Большой дворец и музей Фаберже – лишь часть того, что нам предстоит посетить. А вечерами у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Вы можете добавить в тур дополнительные активности и сделать отдых еще насыщеннее
Новогодние каникулы
Новогодние каникулы
Атмосфера праздника в каждом дне вашего путешествия
Окрестности Петербурга
Окрестности Петербурга
Дворцы, парадные залы и парки погрузят вас в атмосферу прошлых веков

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять)

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
  • 11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура «Праздничный город»:

  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Indigo»
  • 14:00 Отъезд от гостиницы «Апарт-отель «LEVEL YES на Марата».
  • 14:20 Встреча с гидом в холле гостиницы «Кортъярд Центр».

Автобусная обзорная экскурсияпо городу с посещением территории Петропавловской крепости, Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона.

19:00 – 20:00 Трансфер по гостиницам.

Дополнительно:

Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января. В конце вас ждёт небольшой подарок.

Стоимость: взрослые – 900 руб., школьники – 750 руб.

Прибытие в Санкт-Петербург. Петропавловская крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Петропавловская крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Петропавловская крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Петропавловская крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Петропавловская крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Петропавловская крепость
2 день

Свободный день или с дополнительными экскурсиями на выбор

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Дополнительно:

  • Экскурсия в Выборг. Посетим Выборгский замом, Старый город, парк «Монрепо» и усадьбу XIX века.

Стоимость: взрослые – 2 000 руб., школьники, студенты, пенсионеры – 1 900 руб.

  • 20:00 – 23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.

Стоимость: взрослые – 850 руб., школьники – 750 руб. (при наборе группы от 15 чел.)

Дополнительно, ежедневно:

07:00 – 23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию. По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала. А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски и в горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания».

Стоимость: цены уточнять.

Свободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выбор
3 день

Петергоф и посещение Большого дворца

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00 – 15:00 Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца. Во время этой экскурсии вы посетите Большой петергофский дворец, который называют «коронной» резиденцией русских императоров.

15:00 – 16:00 Трансфер по гостиницам.

Петергоф и посещение Большого дворцаПетергоф и посещение Большого дворцаПетергоф и посещение Большого дворцаПетергоф и посещение Большого дворца
4 день

Дворцы Петербурга и музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 – 13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

13:00 Экскурсия в музей Фаберже. Частный музей в Санкт-Петербурге, расположенный в Шуваловском дворце.

15:00 – 16:00 Трансфер по гостиницам.

Дворцы Петербурга и музей ФабержеДворцы Петербурга и музей ФабержеДворцы Петербурга и музей ФабержеДворцы Петербурга и музей ФабержеДворцы Петербурга и музей Фаберже
5 день

Павловск и посещение Павловского дворца

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.

Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.

Стоимость: взрослые – 800 руб., школьники, студенты – 600 руб., пенсионеры – 400 руб.

16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.

Павловск и посещение Павловского дворцаПавловск и посещение Павловского дворцаПавловск и посещение Павловского дворцаПавловск и посещение Павловского дворца

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Апарт-отель «LEVEL YES на Марата». На выбор «Без завтрака», завтрак «накрытие»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
03.01.23 без завтрака16350143502575016350
03.01.23 завтрак «накрытие»18750167502835018750

Кортъярд Санкт-Петербург Центр Отель 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью
Делюкс
03.01.2316750171502675016750

Отель Indigo St.Petersburg 5* на Чайковского. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 0-13) Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 14-18) Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый
СтандартныйПремиум с видом на улицу
03.01.2328750445504515057950619506595077550
  • Скидка детям до 15 лет (0-16): 800 руб.
  • Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 300 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель «LEVEL YES на Марата»

4 ночи

Апарт-отель «LEVEL YES на Марата» расположены в Санкт-Петербурге, в 1,6 км от музея Фаберже и в 1,8 км от музея Анны Ахматовой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и общий лаундж. На территории обустроена частная парковка.

В числе удобств — телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, феном и тапочками. В распоряжении гостей кухня с микроволновой печью, холодильником, плитой и чайником.

Апарт-отель «LEVEL YES на Марата»Апарт-отель «LEVEL YES на Марата»Апарт-отель «LEVEL YES на Марата»Апарт-отель «LEVEL YES на Марата»Апарт-отель «LEVEL YES на Марата»

Кортъярт Санкт-Петербург Центр 4*

4 ночи

Отель Кортъярт Санкт-Петербург Центр расположен на набережной канала Грибоедова, в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. В каждом номере: широкая удобная кровать, рабочая зона с креслом, wi-fi, кондиционер, гладильная доска и утюг, набор для приготовления чая/кофе, минеральная вода в бутылках. Завтрак «шведский стол» сервируют в ресторане «Поэма» ежедневно с 07:00 до 11:00.

Кортъярт Санкт-Петербург Центр 4*Кортъярт Санкт-Петербург Центр 4*Кортъярт Санкт-Петербург Центр 4*Кортъярт Санкт-Петербург Центр 4*

Отель Indigo St. Petersburg 5* на Чайковского

4 ночи

Отель расположился в Литейной части города на улице Чайковского — одной из старейших и самых аристократических улиц центра Петербурга — в пяти минутах ходьбы от Летнего сада, Эрмитажа, Русского музея, Марсова поля и храма Спаса на Крови в окружении особняков и музеев, дипломатических миссий, парков, аутентичных книжных магазинов, галерей, ресторанов и богатых на виды набережных.

Отель Indigo St. Petersburg 5* на ЧайковскогоОтель Indigo St. Petersburg 5* на ЧайковскогоОтель Indigo St. Petersburg 5* на ЧайковскогоОтель Indigo St. Petersburg 5* на ЧайковскогоОтель Indigo St. Petersburg 5* на ЧайковскогоОтель Indigo St. Petersburg 5* на ЧайковскогоОтель Indigo St. Petersburg 5* на ЧайковскогоОтель Indigo St. Petersburg 5* на Чайковского

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки (кроме первого дня и для гостей, кто выбрал проживание «без завтрака»)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.

Как я найду гида?

Гид будет встречать на вокзалах Ладожский и Московский (по предварительной заявке) и в гостинице с табличкой «Праздничный город». Время и место встречи указано в программе.

Могут ли мне организовать трансфер в день заезда и выезда?

Да, индивидуальный трансфер можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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