5 день

Павловск и посещение Павловского дворца

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.

Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.

Стоимость: взрослые – 800 руб., школьники, студенты – 600 руб., пенсионеры – 400 руб.

16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.