Отправляйтесь в незабываемое путешествие, чтобы насладиться красотой фонтанов, золотой осенью и уютной атмосферой прекрасного города.
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной Неве
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Круиз по Парадной Неве с выходом в Финский залив (2 часа).
Ваша прогулка пройдет по самой красивой части парадной Невы, а также охватит современную часть города: стадион Газпром Арена и Лахта-центр.
Лучший маршрут для первого знакомства с городом. На двухпалубном теплоходе вы сможете расслабиться, полюбоваться парадным центром Санкт-Петербурга и Финским заливом.
На борту можно пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).
Место окончания: центр города (причал у «спуска со львами», Адмиралтейская наб., д. 2)
Продолжительность: ~4 часа (окончание: ~18:00).
Автобусная экскурсия в Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Место окончания: гостиница.
Продолжительность: ~7 часов (окончание: ~17:00).
Царское Село. Праздник фонтанов в Петергофе
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга, примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Свободное время на прогулку по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу Вы сможете самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Возвращение в город в ~16:00.
Свободное время на ужин.
18:30Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер в Петергоф.
Посещение праздника фонтанов в Петергофе.
Вы станете свидетелями потрясающего фантастического зрелища, которое проводится только раз в год! Вас ждет грандиозное пиротехническое шоу, театрализованное музыкальное представление, салюты и фейерверки в Нижнем парке на Большом каскаде вблизи Большого дворца.
Место окончания: гостиница.
Продолжительность: ~5 часов (окончание после 00:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Экскурсия в Эрмитаж. Завершение программы
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет.
Групповой трансфер на вокзал по окончании экскурсионного дня предусмотрен программой тура.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Трансфер на Московский вокзал.
Место окончания: Московский вокзал.
Продолжительность: ~3,5 часа (окончание ~ 13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Вертикаль We&I (Лесная)***
|студио с кухней (без завтрака)
|18.09.2024
|22.09.2024
|19120
|16990
|-
|-
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|18.09.2024
|22.09.2024
|20630
|18580
|13580
|15630
|28490
|студио с кухней
|18.09.2024
|22.09.2024
|21630
|19580
|-
|-
|27120
|студио плюс с кухней
|18.09.2024
|22.09.2024
|23630
|21580
|15870
|17920
|31120
|Port Comfort on Ligovskiy****
|стандартный Мансарда с 2 кроватями (без завтрака)
|18.09.2024
|22.09.2024
|22770
|20720
|-
|-
|студия комфорт с 1 кроватью (без завтрака)
|18.09.2024
|22.09.2024
|23630
|21580
|15290
|17340
|34490
|стандартный Мансарда с 2 кроватями
|18.09.2024
|22.09.2024
|25630
|23580
|-
|-
|35630
|студия комфорт с 1 кроватью
|18.09.2024
|22.09.2024
|26490
|24440
|18140
|20190
|37340
|Москва****
|стандартный
|18.09.2024
|22.09.2024
|24770
|22720
|21580
|23630
Доплата за иностранного туриста составит 1660 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Port Comfort on Ligovskiy
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Вертикаль (Лесная)
Трёхзвёздочный апарт-отель «Vertical We&I» расположен в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Отель Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер с вокзала или из/ до аэропорта
- Доп. ночи
- Доплата за иностранного туриста 1660 руб
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
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