1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной Неве

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Круиз по Парадной Неве с выходом в Финский залив (2 часа).

Ваша прогулка пройдет по самой красивой части парадной Невы, а также охватит современную часть города: стадион Газпром Арена и Лахта-центр.

Лучший маршрут для первого знакомства с городом. На двухпалубном теплоходе вы сможете расслабиться, полюбоваться парадным центром Санкт-Петербурга и Финским заливом.

На борту можно пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).

Место окончания: центр города (причал у «спуска со львами», Адмиралтейская наб., д. 2)

Продолжительность: ~4 часа (окончание: ~18:00).