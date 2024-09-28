Феерия огня, воды, света. Осенний тур в Санкт-Петербург

Феерия огня, воды, света
Проведите отдых в осеннем Санкт-Петербурге! Вас ждет праздник фонтанов в Петергофе, прогулка на двухпалубном теплоходе «Парадный Санкт-Петербург» с выходом в Финский залив, поездка в Царское село и экскурсия в Эрмитаж.

Отправляйтесь в незабываемое путешествие, чтобы насладиться красотой фонтанов, золотой осенью и уютной атмосферой прекрасного города.
5
3 отзыва
Феерия огня, воды, света. Осенний тур в Санкт-Петербург
Феерия огня, воды, света. Осенний тур в Санкт-Петербург
Феерия огня, воды, света. Осенний тур в Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной Неве

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Круиз по Парадной Неве с выходом в Финский залив (2 часа).

Ваша прогулка пройдет по самой красивой части парадной Невы, а также охватит современную часть города: стадион Газпром Арена и Лахта-центр.

Лучший маршрут для первого знакомства с городом. На двухпалубном теплоходе вы сможете расслабиться, полюбоваться парадным центром Санкт-Петербурга и Финским заливом.

На борту можно пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).

Место окончания: центр города (причал у «спуска со львами», Адмиралтейская наб., д. 2)

Продолжительность: ~4 часа (окончание: ~18:00).

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной НевеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной НевеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной НевеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной Неве
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…».

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Место окончания: гостиница.

Продолжительность: ~7 часов (окончание: ~17:00).

Автобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в Петергоф
3 день

Царское Село. Праздник фонтанов в Петергофе

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга, примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Свободное время на прогулку по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу Вы сможете самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Возвращение в город в ~16:00.

Свободное время на ужин.

18:30Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер в Петергоф.

Посещение праздника фонтанов в Петергофе.

Вы станете свидетелями потрясающего фантастического зрелища, которое проводится только раз в год! Вас ждет грандиозное пиротехническое шоу, театрализованное музыкальное представление, салюты и фейерверки в Нижнем парке на Большом каскаде вблизи Большого дворца.

Место окончания: гостиница.

Продолжительность: ~5 часов (окончание после 00:00).

Царское Село. Праздник фонтанов в ПетергофеЦарское Село. Праздник фонтанов в ПетергофеЦарское Село. Праздник фонтанов в ПетергофеЦарское Село. Праздник фонтанов в ПетергофеЦарское Село. Праздник фонтанов в Петергофе
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсия в Эрмитаж. Завершение программы

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет.

Групповой трансфер на вокзал по окончании экскурсионного дня предусмотрен программой тура.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.

Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Трансфер на Московский вокзал.

Место окончания: Московский вокзал.

Продолжительность: ~3,5 часа (окончание ~ 13:00).

Экскурсия в Эрмитаж. Завершение программыЭкскурсия в Эрмитаж. Завершение программыЭкскурсия в Эрмитаж. Завершение программыЭкскурсия в Эрмитаж. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор:

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Вертикаль We&I (Лесная)***студио с кухней (без завтрака)18.09.202422.09.20241912016990--
студио плюс с кухней (без завтрака)18.09.202422.09.20242063018580135801563028490
студио с кухней18.09.202422.09.20242163019580--27120
студио плюс с кухней18.09.202422.09.20242363021580158701792031120
Port Comfort on Ligovskiy****стандартный Мансарда с 2 кроватями (без завтрака)18.09.202422.09.20242277020720--
студия комфорт с 1 кроватью (без завтрака)18.09.202422.09.20242363021580152901734034490
стандартный Мансарда с 2 кроватями18.09.202422.09.20242563023580--35630
студия комфорт с 1 кроватью18.09.202422.09.20242649024440181402019037340
Москва****стандартный18.09.202422.09.202424770227202158023630

Доплата за иностранного туриста составит 1660 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Port Comfort on Ligovskiy

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Апарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on Ligovskiy

Вертикаль (Лесная)

4 ночи

Трёхзвёздочный апарт-отель «Vertical We&I» расположен в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Вертикаль (Лесная)Вертикаль (Лесная)Вертикаль (Лесная)Вертикаль (Лесная)Вертикаль (Лесная)Вертикаль (Лесная)Вертикаль (Лесная)

Отель Москва

4 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Отель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель Москва

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 4 завтрака в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Индивидуальный трансфер с вокзала или из/ до аэропорта
  • Доп. ночи
  • Доплата за иностранного туриста 1660 руб
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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28 сен 2024
Побывала в туре "Классический Санкт-Петербург" (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на высшем уровне - размещение, сопровождение профессионального экскурсовода и комфортабельных автобусов с водителями-профессионалами, экскурсионная наполненность тура! Всё отлично! Я полна положительных эмоций и впечатлений! Надеюсь еще не раз попутешествовать вместе с Вами! Спасибо!
Побывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на
Г
26 сен 2024
Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро, хорошо, шведский стол понравился. Экскурсовод в вечернее время бы более ответственный, на второй день
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было ощущение, что нужно только собрать деньги за канатную дорогу и оружейную палату, кружились 2 часа вокруг кремля на автобусе, а самой экскурсии по кремлю и красной площади не было раздали карты и билеты и отправили в добрый путь, а хотелось немного узнать истории об этом месте нашей столицы просветить чуть больше, (можно было бы сначала,провести по кремлю, а потом на канатную дорогу, везти),особая благодарность водителям автобусов, везли аккуратно, вывозили из пробок быстро. Р.S. для кого-то это просто работа до 14:00,а для кого-то это была поездка в столицу нашей страны с подростками, поездка за впечатлениями, событиями, эмоциями и памятью на всю жизнь…. а так всё хорошо, все понравилось, будем ещё приезжать…

Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия Владимировна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Л
24 сен 2024
Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.
Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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