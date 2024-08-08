Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Орбита», «Санкт-Петербург», «Русь» отправляются на экскурсии от отеля проживания.
14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Тематическая обзорная экскурсия «Львы стерегут город».
Эта экскурсия откроет Вам страшную тайну – на улицах Санкт-Петербурга можно встретить даже львов! Вам предстоит стать следопытом в каменных джунглях города и попробовать узнать, сколько же львов здесь притаилось в парках и скверах, у мостов и набережных. Грозные и смирные, чугунные и каменные – они не каждому доверяют свои секреты. Попробуйте найти и сосчитать их всех!
Экскурсия в Эрмитаж «Секреты императорской сокровищницы».
Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж. В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно. Вы полюбуетесь красотой Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин». А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский. В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы. Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.
Ужин в кафе города.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия».
Экскурсия подарит детям и их родителям незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога до Петергофа неутомительная, займет не более 1,5 часа. По пути экскурсовод познакомит вас с историей Петергофа и его владельцами.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Экскурсия познакомит Вас с прекраснейшим ансамблем фонтанов Нижнего парка и расскажет о том, как шумно и весело любил отдыхать основатель Петергофа – император Петр Великий. Фонтаны-шутихи, любимое увеселение императора, доставят огромную радость детям, которые с веселым визгом бегают среди внезапно появляющихся струй воды. Только обязательно захватите для них сменную одежду, ведь удержаться от такого удовольствия – невозможно!
Путешествие по парку на механическом поезде.
Оценить грандиозность Русской Версалии можно во время путешествия по Нижнему парку и парку "Александрия" на механическом поезде. Вы сможете и отдохнуть, и полюбоваться прекрасными пейзажами, представив себе летнюю жизнь царской семьи.
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку.
15:30 Обед в кафе Петергофа.
Возвращение в город.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 8,5 часов.
Автобусно-пешеходная экскурсия "Петр I. Зарождение города и флота". Экскурсия на крейсер "Аврора"
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Петр I. Зарождение города и флота».
Вы познакомитесь с важнейшими из «славных дел» Петра I, с тем новым, что привнесло его правление в жизнь страны, превратив ее в великую европейскую державу.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость – душа Санкт-Петербурга, его первая постройка, где все еще присутствует атмосфера петровского времени. Во время экскурсии по территории крепости вы познакомитесь с историей её строительства, узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень. Вы увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор».
Полуденный выстрел у крепостной стены.
Экскурсия на крейсер «Аврора».
Крейсер «Аврора» - это один из главных символов Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех войнах и двух революциях. Общий срок его жизни с момента спуска на воду составляет 122 года. На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.
Обед в кафе города.
Место окончания программы: центр города, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 6,5 часов.
Экскурсия в Музей Фаберже в Шуваловском дворце
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Шкатулка с драгоценностями».
В Санкт-Петербурге, с его роскошными дворцами и блестящей придворной жизнью, под Высочайшим Императорским покровительством творили золотых дел мастера и необычайно оригинальные таланты. Одним из ярчайших представителей петербургских ювелиров стал Карл Фаберже, создавший настоящую империю ювелирного искусства.
Экскурсия в Музей Фаберже в Шуваловском дворце.
На семейной обзорной экскурсии по музею юные гости и их родители услышат рассказ об истории фирмы Фаберже, познакомятся с основными направлениями ювелирного дома и поговорят о связи шедевров с семьей Романовых и важнейшими событиями истории России конца XIX века. Вас ждет ослепительный блеск золота и натуральных камней, и, конечно же, знаменитые пасхальные яйца - подарки государей своим любимым женщинам.
Чаепитие с фирменными десертом «Яйцо Фаберже».
Теплоходная прогулка по рекам и каналам.
Виды Санкт-Петербурга с борта теплохода несравнимы с тем, что вы можете увидеть из окна автобуса. Семейные прогулки по рекам и каналам Петербурга доставят массу удовольствия и взрослым и детям. Вы будете чувствовать себя комфортно, наслаждаясь свежестью ветра и воды в красивейших декорациях города. Чудесный отдых позволит вам также узнать много интересного о Петербурге.
Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).
Продолжительность программы: ~4 часа.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Здесь рождался русский флот». Завершение программы
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Здесь рождался русский флот».
Вас ждет посещение совершенно новых экскурсионных объектов, открытие которых состоялось в 2023 году. 30 июля открыл свои двери Музей военно-морской славы, а 26 декабря стала доступна для посещения внутри подводная лодка К3.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже посетить Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 "Ленинский комсомол".
Экскурсия в музей военно-морской славы».
Это инновационный музейный комплекс, в залах которого представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Интерактивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея.
Экскурсия в Атомную подводная лодка К-3 Ленинский комсомол.
Экспозиция отражает ключевые моменты истории проектирования и создания «К-3». Отсеки лодки восстановлены с максимальным приближением к историческому облику. Особенное внимание уделено историям людей: подвигам членов экипажей «К-3» и гениям научно-технической мысли, создававшим первый советский атомоход.
Свободное время в парке.
У вас будет около часа свободного времени, чтобы пообедать. На территории много точек с фастфудом и полноценных кафе.
Возвращение в Петербург.
Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание ~15:30).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Орбита***
|4-мест 2-х комнатный эконом
|05.07.2024
|27.08.2024
|25170
|22970
|22970
|25170
|-
|3-мест эконом
|05.07.2024
|27.08.2024
|25220
|22990
|23020
|25220
|-
|стандартный
|05.07.2024
|27.08.2024
|25990
|23820
|19790
|21990
|33750
|комфорт
|05.07.2024
|27.08.2024
|27490
|25290
|-
|-
|35890
|Русь****
|эконом
|19.07.2024
|27.08.2024
|25490
|23290
|-
|-
|35090
|4-мест 2-х комнатный семейный
|19.07.2024
|27.08.2024
|26820
|24620
|24620
|26820
|-
|классик
|19.07.2024
|27.08.2024
|28420
|26220
|22220
|24420
|36150
|джуниор сюит
|19.07.2024
|27.08.2024
|31350
|29150
|22220
|24420
|45220
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|12.07.2024
|27.08.2024
|31090
|28890
|24350
|26550
|46290
|стандартный (Нева)
|12.07.2024
|27.08.2024
|36420
|34220
|24350
|26550
|43350
|делюкс (двор)
|12.07.2024
|27.08.2024
|35890
|33690
|24350
|26550
|55890
|делюкс (Нева)
|12.07.2024
|27.08.2024
|40150
|37950
|24350
|26550
|64420
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
Орбита 3
Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.
Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин, чаепитие с фирменным десертом
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Транспорт по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидки предоставляются детям до 14 лет. Цены на детский тариф указаны в таблице в разделе “Проживание”.