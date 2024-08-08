С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней

Планируете куда поехать летом с детьми? Приглашаем вас в насыщенное путешествие в Санкт-Петербург! Вас ждет увлекательная экскурсия по городу с богатой историей и культурой – Санкт-Петербургу, где вы посетите Эрмитаж, Петергоф, Кронштадт, Петропавловскую крепость, Крейсер “Аврора”, музей Фаберже, а также прогуляетесь на теплоходе по Неве.
5
3 отзыва
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Орбита», «Санкт-Петербург», «Русь» отправляются на экскурсии от отеля проживания.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Тематическая обзорная экскурсия «Львы стерегут город».

Эта экскурсия откроет Вам страшную тайну – на улицах Санкт-Петербурга можно встретить даже львов! Вам предстоит стать следопытом в каменных джунглях города и попробовать узнать, сколько же львов здесь притаилось в парках и скверах, у мостов и набережных. Грозные и смирные, чугунные и каменные – они не каждому доверяют свои секреты. Попробуйте найти и сосчитать их всех!

Экскурсия в Эрмитаж «Секреты императорской сокровищницы».

Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж. В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно. Вы полюбуетесь красотой Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин». А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский. В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы. Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Приезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». ЭрмитажПриезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». ЭрмитажПриезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». ЭрмитажПриезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». ЭрмитажПриезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». ЭрмитажПриезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». ЭрмитажПриезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». ЭрмитажПриезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». Эрмитаж
2 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия».

Экскурсия подарит детям и их родителям незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога до Петергофа неутомительная, займет не более 1,5 часа. По пути экскурсовод познакомит вас с историей Петергофа и его владельцами.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Экскурсия познакомит Вас с прекраснейшим ансамблем фонтанов Нижнего парка и расскажет о том, как шумно и весело любил отдыхать основатель Петергофа – император Петр Великий. Фонтаны-шутихи, любимое увеселение императора, доставят огромную радость детям, которые с веселым визгом бегают среди внезапно появляющихся струй воды. Только обязательно захватите для них сменную одежду, ведь удержаться от такого удовольствия – невозможно!

Путешествие по парку на механическом поезде.

Оценить грандиозность Русской Версалии можно во время путешествия по Нижнему парку и парку "Александрия" на механическом поезде. Вы сможете и отдохнуть, и полюбоваться прекрасными пейзажами, представив себе летнюю жизнь царской семьи.

После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку.

15:30 Обед в кафе Петергофа.

Возвращение в город.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 8,5 часов.

ПетергофПетергофПетергоф
3 день

Автобусно-пешеходная экскурсия "Петр I. Зарождение города и флота". Экскурсия на крейсер "Аврора"

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Петр I. Зарождение города и флота».

Вы познакомитесь с важнейшими из «славных дел» Петра I, с тем новым, что привнесло его правление в жизнь страны, превратив ее в великую европейскую державу.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость – душа Санкт-Петербурга, его первая постройка, где все еще присутствует атмосфера петровского времени. Во время экскурсии по территории крепости вы познакомитесь с историей её строительства, узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень. Вы увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор».

Полуденный выстрел у крепостной стены.

Экскурсия на крейсер «Аврора».

Крейсер «Аврора» - это один из главных символов Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех войнах и двух революциях. Общий срок его жизни с момента спуска на воду составляет 122 года. На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.

Обед в кафе города.

Место окончания программы: центр города, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 6,5 часов.

Автобусно-пешеходная экскурсия "Петр I. Зарождение города и флота". Экскурсия на крейсер "Аврора"Автобусно-пешеходная экскурсия "Петр I. Зарождение города и флота". Экскурсия на крейсер "Аврора"Автобусно-пешеходная экскурсия "Петр I. Зарождение города и флота". Экскурсия на крейсер "Аврора"Автобусно-пешеходная экскурсия "Петр I. Зарождение города и флота". Экскурсия на крейсер "Аврора"Автобусно-пешеходная экскурсия "Петр I. Зарождение города и флота". Экскурсия на крейсер "Аврора"
4 день

Экскурсия в Музей Фаберже в Шуваловском дворце

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия «Шкатулка с драгоценностями».

В Санкт-Петербурге, с его роскошными дворцами и блестящей придворной жизнью, под Высочайшим Императорским покровительством творили золотых дел мастера и необычайно оригинальные таланты. Одним из ярчайших представителей петербургских ювелиров стал Карл Фаберже, создавший настоящую империю ювелирного искусства.

Экскурсия в Музей Фаберже в Шуваловском дворце.

На семейной обзорной экскурсии по музею юные гости и их родители услышат рассказ об истории фирмы Фаберже, познакомятся с основными направлениями ювелирного дома и поговорят о связи шедевров с семьей Романовых и важнейшими событиями истории России конца XIX века. Вас ждет ослепительный блеск золота и натуральных камней, и, конечно же, знаменитые пасхальные яйца - подарки государей своим любимым женщинам.

Чаепитие с фирменными десертом «Яйцо Фаберже».

Теплоходная прогулка по рекам и каналам.

Виды Санкт-Петербурга с борта теплохода несравнимы с тем, что вы можете увидеть из окна автобуса. Семейные прогулки по рекам и каналам Петербурга доставят массу удовольствия и взрослым и детям. Вы будете чувствовать себя комфортно, наслаждаясь свежестью ветра и воды в красивейших декорациях города. Чудесный отдых позволит вам также узнать много интересного о Петербурге.

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).

Продолжительность программы: ~4 часа.

Экскурсия в Музей Фаберже в Шуваловском дворцеЭкскурсия в Музей Фаберже в Шуваловском дворцеЭкскурсия в Музей Фаберже в Шуваловском дворцеЭкскурсия в Музей Фаберже в Шуваловском дворце
5 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Здесь рождался русский флот». Завершение программы

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Здесь рождался русский флот».

Вас ждет посещение совершенно новых экскурсионных объектов, открытие которых состоялось в 2023 году. 30 июля открыл свои двери Музей военно-морской славы, а 26 декабря стала доступна для посещения внутри подводная лодка К3.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже посетить Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 "Ленинский комсомол".

Экскурсия в музей военно-морской славы».

Это инновационный музейный комплекс, в залах которого представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Интерактивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея.

Экскурсия в Атомную подводная лодка К-3 Ленинский комсомол.

Экспозиция отражает ключевые моменты истории проектирования и создания «К-3». Отсеки лодки восстановлены с максимальным приближением к историческому облику. Особенное внимание уделено историям людей: подвигам членов экипажей «К-3» и гениям научно-технической мысли, создававшим первый советский атомоход.

Свободное время в парке.

У вас будет около часа свободного времени, чтобы пообедать. На территории много точек с фастфудом и полноценных кафе.

Возвращение в Петербург.

Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание ~15:30).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Здесь рождался русский флот». Завершение программыАвтобусная экскурсия в Кронштадт «Здесь рождался русский флот». Завершение программыАвтобусная экскурсия в Кронштадт «Здесь рождался русский флот». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Орбита***4-мест 2-х комнатный эконом05.07.202427.08.202425170229702297025170-
3-мест эконом05.07.202427.08.202425220229902302025220-
стандартный05.07.202427.08.20242599023820197902199033750
комфорт05.07.202427.08.20242749025290--35890
Русь****эконом19.07.202427.08.20242549023290--35090
4-мест 2-х комнатный семейный19.07.202427.08.202426820246202462026820-
классик19.07.202427.08.20242842026220222202442036150
джуниор сюит19.07.202427.08.20243135029150222202442045220
Санкт-Петербург****стандартный (двор)12.07.202427.08.20243109028890243502655046290
стандартный (Нева)12.07.202427.08.20243642034220243502655043350
делюкс (двор)12.07.202427.08.20243589033690243502655055890
делюкс (Нева)12.07.202427.08.20244015037950243502655064420

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Варианты проживания

Орбита 3

4 ночи

Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.

Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.

На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.

В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.

В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3

Русь 4

4 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4

Санкт-Петербург 4

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин, чаепитие с фирменным десертом
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Транспорт по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидки предоставляются детям до 14 лет. Цены на детский тариф указаны в таблице в разделе “Проживание”.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
8 авг 2024
Всё очень понравилось! Экскурсии организованы по самым знаковым местам Санкт-Петербурга. Особое впечатление осталось после посещения Эрмитажа, Петергофа и музея Фаберже. Петергоф хотелось бы посетить ещё раз, чтобы насладиться рукотворной красотой
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сада и фонтанов. Что касается пеших прогулок по старым улицам города - это близкое знакомство с историей. Здесь каждый дворец, храм или жилой дом связаны с известными историческими личностями. Но небольшая ложка дёгтя всё-таки была - мы не попали на крейсер Аврора и подводную лодку в Кронштадте. В целом всё замечательно!

Всё очень понравилось! Экскурсии организованы по самым знаковым местам Санкт-Петербурга. Особое впечатление осталось после посещения Эрмитажа,Всё очень понравилось! Экскурсии организованы по самым знаковым местам Санкт-Петербурга. Особое впечатление осталось после посещения Эрмитажа,Всё очень понравилось! Экскурсии организованы по самым знаковым местам Санкт-Петербурга. Особое впечатление осталось после посещения Эрмитажа,Всё очень понравилось! Экскурсии организованы по самым знаковым местам Санкт-Петербурга. Особое впечатление осталось после посещения Эрмитажа,Всё очень понравилось! Экскурсии организованы по самым знаковым местам Санкт-Петербурга. Особое впечатление осталось после посещения Эрмитажа,Всё очень понравилось! Экскурсии организованы по самым знаковым местам Санкт-Петербурга. Особое впечатление осталось после посещения Эрмитажа,
В
9 авг 2024
Всё отлично.
В
8 авг 2024
Все очень организовано, большое спасибо!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

На автобусеМожно с детьмиКронштадтВыездныеМузей ФабержеМузеиПопулярные местаВсе туры5-дневные туры

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