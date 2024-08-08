1 день

Приезд. Обзорная экскурсия «Львы стерегут город». Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.



Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Орбита», «Санкт-Петербург», «Русь» отправляются на экскурсии от отеля проживания.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Тематическая обзорная экскурсия «Львы стерегут город».

Эта экскурсия откроет Вам страшную тайну – на улицах Санкт-Петербурга можно встретить даже львов! Вам предстоит стать следопытом в каменных джунглях города и попробовать узнать, сколько же львов здесь притаилось в парках и скверах, у мостов и набережных. Грозные и смирные, чугунные и каменные – они не каждому доверяют свои секреты. Попробуйте найти и сосчитать их всех!

Экскурсия в Эрмитаж «Секреты императорской сокровищницы».

Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж. В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно. Вы полюбуетесь красотой Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин». А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский. В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы. Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.