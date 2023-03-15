Петербург во все века считался криминальной столицей. Нашумевший сериал «Бандитский Петербург» не открыл ничего нового
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Санкт-Петербурге:
Групповая
Данил
Дворы и парадные - дух истинного Петербурга
Открыть новые двери в городе и прикоснуться к прошлому за фасадами
недалеко от станции метро Владимирская
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
13001 040₽ за человека
Индивидуальная
Александр
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров
В районе метро «Площадь Восстания»
19 мар
20 мар
22 мар
23 мар
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
Спутник
По православным храмам Петербурга
Санкт-Петербург является не только северной столицей нашей страны
Сегодня
16 мар
18 мар
21 мар
1 000₽ за человека
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Петербург во все века считался криминальной столицей. Нашумевший сериал «Бандитский Петербург» не открыл ничего нового.
С исторической точки зрения, в городе всегда было раздольно мошенникам, домушникам, воришкам и профессиональным попрошайкам. Наша экскурсия начнется с Сенной площади и Лиговского проспекта. Эти знаковые места собрали вокруг себя отдельное сословие, жившее по своим обычаям и законам.
С исторической точки зрения, в городе всегда было раздольно мошенникам, домушникам, воришкам и профессиональным попрошайкам. Наша экскурсия начнется с Сенной площади и Лиговского проспекта. Эти знаковые места собрали вокруг себя отдельное сословие, жившее по своим обычаям и законам.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Петербург во все века считался криминальной столицей. Нашумевший сериал «Бандитский Петербург» не открыл ничего нового. С исторической точки зрения, в городе всегда было раздольно мошенникам, домушникам, воришкам и профессиональным попрошайкам.
Наша экскурсия начнется с Сенной площади и Лиговского проспекта. Эти знаковые места собрали вокруг себя отдельное сословие, жившее по своим обычаям и законам.
Узнаем историю кумиров и самых почитаемых в криминальном мире: Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак, более широко известная, как Сонька-Золотая Ручка, Ольги фон Штейн, Леньки Пантелеева.
Увидим Большой Дом — здание органов госбезопасности, возведенное в 1930 году для управления НКВД.
Также, в рамках экскурсии, пройдемся по окрестностям знаменитого бывшего следственного изолятора «Кресты» — один из наиболее известных и крупных в России.
Атмосферные дворы и переулки Петроградской стороны, в которых собирались хулиганы и бандиты, дополнят многогранный образ Петербурга.
12 февраля в 12:00 стартуем на микроавтобусе от гостиницы "Октябрьская", Лиговский пр., 10/118
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Транспортное обслуживание
- Место начала и завершения?
- Гостиница «Октябрьская», Лиговский пр. , д. 10 / 118
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
Необычные
По дворам и парадным
Бандитский Петербург