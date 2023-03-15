Петербург во все века считался криминальной столицей. Нашумевший сериал «Бандитский Петербург» не открыл ничего нового. С исторической точки зрения, в городе всегда было раздольно мошенникам, домушникам, воришкам и профессиональным попрошайкам.

Наша экскурсия начнется с Сенной площади и Лиговского проспекта. Эти знаковые места собрали вокруг себя отдельное сословие, жившее по своим обычаям и законам.

Узнаем историю кумиров и самых почитаемых в криминальном мире: Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак, более широко известная, как Сонька-Золотая Ручка, Ольги фон Штейн, Леньки Пантелеева.

Увидим Большой Дом — здание органов госбезопасности, возведенное в 1930 году для управления НКВД.

Также, в рамках экскурсии, пройдемся по окрестностям знаменитого бывшего следственного изолятора «Кресты» — один из наиболее известных и крупных в России.

Атмосферные дворы и переулки Петроградской стороны, в которых собирались хулиганы и бандиты, дополнят многогранный образ Петербурга.

12 февраля в 12:00 стартуем на микроавтобусе от гостиницы "Октябрьская", Лиговский пр., 10/118