1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Начало: Лиговский пр., д. 47
Расписание: по договоренности
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Бандитский Петербург
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: вторник, суббота в 16:00
Завтра в 15:45
11 июня в 15:45
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 марта 2024Посетили экскурсию 08/03/24 с гидом Сергеем Гончаровым, очень насыщенная и интересная программа 👍. Сергей фанат своего дела, узнали множество интересных
- ВВероника2 октября 2023Преступный Петербург прошлого векаФиналом наших выходных стала авторская экскурсия от экс-продюсера Питерского Рен-ТВ «Бандитский Петербург» про криминал 90х, воров в законе и громкие полит убийства. Как любителю программ «Центрального телевидения» 3,5 часа пролетели незаметно. Так что экскурсия идеально подойдет для любителей интриг и расследований
- ЕЕлена25 августа 2023Очень понравилась экскурсия. Впечатлений масса. Увидели город с другой стороны. Александр очень увлеченный человек, за три часа увидели и услышали очень много.
- ППавел24 июля 2023Прекрасная двухчасовая пешеходка. Экскурсовод Сергей интересно рассказывает и очень глубоко владеет вопросом, причем информация не только архивная, но и весьма свежая. Настоятельно рекомендую!!!
- ККристина16 октября 2022Дно Петербурга: криминальные страсти по СеннойЭкскурсия очень понравилась и взрослым, и подросткам. Очень интересно, спасибо большое!
- ППолина15 августа 2022Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX векаГид Марк - очень понравился. Познавательная интересная экскурсия. Обязательно посетим его и другие экскурсии.
- eekaterin21 июля 2019Фотознакомство с Непарадным ПетербургомДмитрий прекрасно расположил к себе и увлёк за собой по другую сторону Петербурга. Всем советую такую прогулку с этими веселыми ребятами!
- kkatrinan17 мая 2017Криминальный ПетербургГид Ярослав все рассказал очень интересно! Нам и детям 13 лет очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Бандитский Петербург»
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