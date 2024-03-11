Бандитский Петербург – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Бандитский Петербург» в Санкт-Петербурге, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Начало: Лиговский пр., д. 47
Расписание: по договоренности
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Бандитский Петербург
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Бандитский Петербург
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: вторник, суббота в 16:00
Завтра в 15:45
11 июня в 15:45
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
    Посетили экскурсию 08/03/24 с гидом Сергеем Гончаровым, очень насыщенная и интересная программа 👍. Сергей фанат своего дела, узнали множество интересных
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    фактов из жизни представителей андеграунда СПБ, побывали во множественных местах рок истории Петербурга. Отдельное спасибо за личную встречу с Владимиром Рекшаном 👍! Для любителей рок-музыки и андеграунда эта экскурсия просто находка. Однозначно рекомендую для посещения!

  • В
    Вероника
    2 октября 2023
    Преступный Петербург прошлого века
    Финалом наших выходных стала авторская экскурсия от экс-продюсера Питерского Рен-ТВ «Бандитский Петербург» про криминал 90х, воров в законе и громкие полит убийства. Как любителю программ «Центрального телевидения» 3,5 часа пролетели незаметно. Так что экскурсия идеально подойдет для любителей интриг и расследований
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
    Очень понравилась экскурсия. Впечатлений масса. Увидели город с другой стороны. Александр очень увлеченный человек, за три часа увидели и услышали очень много.
  • П
    Павел
    24 июля 2023
    Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
    Прекрасная двухчасовая пешеходка. Экскурсовод Сергей интересно рассказывает и очень глубоко владеет вопросом, причем информация не только архивная, но и весьма свежая. Настоятельно рекомендую!!!
  • К
    Кристина
    16 октября 2022
    Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной
    Экскурсия очень понравилась и взрослым, и подросткам. Очень интересно, спасибо большое!
  • П
    Полина
    15 августа 2022
    Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
    Гид Марк - очень понравился. Познавательная интересная экскурсия. Обязательно посетим его и другие экскурсии.
  • e
    ekaterin
    21 июля 2019
    Фотознакомство с Непарадным Петербургом
    Дмитрий прекрасно расположил к себе и увлёк за собой по другую сторону Петербурга. Всем советую такую прогулку с этими веселыми ребятами!
  • k
    katrinan
    17 мая 2017
    Криминальный Петербург
    Гид Ярослав все рассказал очень интересно! Нам и детям 13 лет очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Бандитский Петербург»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
  2. Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
  3. Бандитский Петербург
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Бандитский Петербург" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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