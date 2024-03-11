Е Екатерина Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» читать дальше фактов из жизни представителей андеграунда СПБ, побывали во множественных местах рок истории Петербурга. Отдельное спасибо за личную встречу с Владимиром Рекшаном 👍! Для любителей рок-музыки и андеграунда эта экскурсия просто находка. Однозначно рекомендую для посещения! Посетили экскурсию 08/03/24 с гидом Сергеем Гончаровым, очень насыщенная и интересная программа 👍. Сергей фанат своего дела, узнали множество интересных

В Вероника Преступный Петербург прошлого века Финалом наших выходных стала авторская экскурсия от экс-продюсера Питерского Рен-ТВ «Бандитский Петербург» про криминал 90х, воров в законе и громкие полит убийства. Как любителю программ «Центрального телевидения» 3,5 часа пролетели незаметно. Так что экскурсия идеально подойдет для любителей интриг и расследований

Е Елена Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» Очень понравилась экскурсия. Впечатлений масса. Увидели город с другой стороны. Александр очень увлеченный человек, за три часа увидели и услышали очень много.

П Павел Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург» Прекрасная двухчасовая пешеходка. Экскурсовод Сергей интересно рассказывает и очень глубоко владеет вопросом, причем информация не только архивная, но и весьма свежая. Настоятельно рекомендую!!!

К Кристина Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной Экскурсия очень понравилась и взрослым, и подросткам. Очень интересно, спасибо большое!

П Полина Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века Гид Марк - очень понравился. Познавательная интересная экскурсия. Обязательно посетим его и другие экскурсии.

e ekaterin Фотознакомство с Непарадным Петербургом Дмитрий прекрасно расположил к себе и увлёк за собой по другую сторону Петербурга. Всем советую такую прогулку с этими веселыми ребятами!