Петербург задумывался как окно в Европу, но за три века своей истории 📖 стал подлинно русским городом – городом, который делил со страной её радости и горести, её победы и поражения. Петербург, таким образом, стал окном, через которое можно увидеть всю историю России. На моих экскурсиях мы будем узнавать о том, как каждая эпоха накладывала свой отпечаток на его облик.

Но это вовсе не означает, что мы будем говорить только об истории. Ведь дух города запечатлён на всём – от планировки Невского проспекта в XIX веке (впоследствии повторённой советскими зодчими в городах Средней Азии) до обычая современных петербуржцев назначать место встречи «на выходе у эскалатора», а «не в центре зала» (как в Москве). Если Вы просто хотите побродить по городу в компании сведущего гида, или же получить исчерпывающую информацию об истории и культуре Петербурга – пишите! Среди прочего я предлагаю: