Вы можете выбрать одну из имеющихся программ авторских экскурсий или высказать собственные пожелания по длительности и маршруту. Мы заранее обсудим с вами все подробности и найдем оптимальный вариант.
Петербург задумывался как окно в Европу, но за три века своей истории 📖 стал подлинно русским городом – городом, который делил со страной её радости и горести, её победы и поражения. Петербург, таким образом, стал окном, через которое можно увидеть всю историю России. На моих экскурсиях мы будем узнавать о том, как каждая эпоха накладывала свой отпечаток на его облик.
Но это вовсе не означает, что мы будем говорить только об истории. Ведь дух города запечатлён на всём – от планировки Невского проспекта в XIX веке (впоследствии повторённой советскими зодчими в городах Средней Азии) до обычая современных петербуржцев назначать место встречи «на выходе у эскалатора», а «не в центре зала» (как в Москве). Если Вы просто хотите побродить по городу в компании сведущего гида, или же получить исчерпывающую информацию об истории и культуре Петербурга – пишите! Среди прочего я предлагаю:
обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по центру города с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ – Невского проспекта, Казанского и Исаакиевского соборов, Дворцовой площади и площади Декабристов (2 или 3 часа);
экскурсии по Русскому музею, Петропавловской крепости, Эрмитажу – от 2 часов;
фирменные экскурсии 🧭 о советском периоде в истории города (экскурсия по парадной ветке метро 🚇, экскурсия о конструктивизме и истории революции 1917 года) – 2 часа;
тематические экскурсии по отдельным городским районам: Петроградка, Васильевский остров 🏝️ и т. д.
Петербург Достоевского и литературный Петербург – 2 часа;
а также могу показать самые петербургские заведения общепита, помочь в выборе билетов в театр или на водную прогулку 👣 программа всегда заранее обсуждается, и рассчитывается по часам. 1 час работы гида стоит 1. 500 рублей (вне зависимости от размера группы), при заказе от 6 часов – существенная скидка. Билеты 🎫 в музеи 🖼 в стоимость не входят.
Что входит
Услуги русско- и англоговорящего гида
Экскурсионная программа
Что не входит
Билеты в музеи
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.