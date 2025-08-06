Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 78 туристов

читать дальше воды — другой ритм, другие ракурсы, другая магия. Покажем как знаковые места, так и тайные уголки. Парам — романтика под разводными мостами, семьям — весёлые приключения, компаниям — стильный отдых на воде. Каждая прогулка — особенная, под ваши желания. Опытные капитаны, тёплая атмосфера, забота о деталях. Добро пожаловать на борт — ваше приключение начинается!

Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Петербург с