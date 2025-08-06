Откройте Петербург с нового ракурса! На стильном катере Larson вы пройдёте от камерных набережных исторического центра до футуристических пейзажей Финского залива и «Лахта-центра» — самого высокого небоскрёба Европы.
Это не просто прогулка, а эстетическое путешествие — идеальное для тех, кто ищет красоту, уединение и живую связь с городом на Неве.
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Панорамы имперского города: Ждановская набережная, мосты, архитектура Петроградской стороны, зелёные острова Крестовский и Елагин.
Современный Петербург: яхт-клубы, «Газпром Арена» и футуристические жилые комплексы.
Открытое пространство Финского залива — место для уединения и наслаждения живописными видами.
Финальная точка — «Лахта-центр» — символ будущего и амбиций города. После вы вернётесь на причал на Ждановской набережной.
Дополнительные опции — у вас будет возможность заказать шампанское, фрукты, фотосессию или музыкальное сопровождение.
Организационные детали
- В стоимость входит 2 часа аренды премиального катера Larson 210
- У капитана есть все необходимые документы на перевозки
- Дети до 12 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых, должны находиться под их наблюдением и в спасательных жилетах (предоставляются на борту)
- По запросу можем организовать кейтеринг, украшение шарами, пригласить саксофониста или фотографа — подробности в переписке
- Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды
Особенности программы
- Запрещено нахождение на борту в алкогольном и наркотическом опьянении, а также применение пиротехники, употребление красящих напитков и красных ягод, паровых коктейлей
- Услуги гида в стоимость не входят — по запросу
- Возможно проведение прогулки для большего количества участников — стоимость уточняйте в переписке
- Ночная экскурсия (начиная с 00:00) будет дороже на 2500 ₽. Прогулка на рассвете (4:00–5:00), во время которой можно полюбоваться восходом, — на 5000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Петербург с
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Ксения
6 авг 2025
Все прошло замечательно, мы остались довольны прогулкой!
Е
Елизавета
29 июл 2025
В целом прогулка прошла хорошо за исключением того, что мы насквозь промокли под дождем, так как катер был не вовремя закрыт от дождя, а на борту не оказалось дождевиков.
IAROSLAV
23 июл 2025
Рекомендую
Е
Екатерина
13 июл 2025
Классная,спокойная поездка.
Можно отдохнуть,пообщаться,поглазеть по сторонам. Оч советую.
Сергей
30 июн 2025
Заказал прогулку на 2 часа по каналам Петербурга, на годовщину, для нас с девушкой на 28.06.25 на 16 часов. Несмотря на пасмурную погоду и небольшой дождь, время проведенное на катере оставило только приятные впечатления. Девушка счастлива!
Ярослав хороший капитан, дружелюбный и тактичный человек.
Рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
