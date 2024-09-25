За полчаса можно успеть многое! Например, пройтись по топовому маршруту в центре Петербурга и не только увидеть главные символы города, но и сделать максимально разнообразные кадры — на площадях, живописных набережных или в цветущем саду. Я предпочитаю живые кадры и с радостью помогу вам в непринуждённом позировании.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Мы устроим экспресс-фотосессию в центре Петербурга в одной из выбранных вами локаций:

Исаакиевский собор с разных ракурсов , гостиница «Астория» с красными маркизами, отель «Англетер» и отражение собора в его витринах, Синий мост с видами на набережную Фонтанки, цветочный сад и памятник Николаю I

, гостиница «Астория» с красными маркизами, отель «Англетер» и отражение собора в его витринах, Синий мост с видами на набережную Фонтанки, цветочный сад и памятник Николаю I Дворцовая площадь с Зимним дворцом , арка Главного штаба, Атланты, Зимняя канавка, Певческий мост и итальянские виды на набережные

с живописными домами

, арка Главного штаба, Атланты, Зимняя канавка, Певческий мост и итальянские виды на набережные с живописными домами Спас на Крови и Трёхколенный мост, виды на набережные канала Грибоедова и реки Мойки, Михайловский сад, романтичная беседка внутри парка и спуск на набережную поближе к воде

На следующий день после прогулки я вышлю ссылку на Яндекс Диск — вы получите около 200 фото в цветокоррекции и 6 фото в ретуши.

Организационные детали