За полчаса можно успеть многое! Например, пройтись по топовому маршруту в центре Петербурга и не только увидеть главные символы города, но и сделать максимально разнообразные кадры — на площадях, живописных набережных или в цветущем саду. Я предпочитаю живые кадры и с радостью помогу вам в непринуждённом позировании.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание фото-прогулки
Мы устроим экспресс-фотосессию в центре Петербурга в одной из выбранных вами локаций:
- Исаакиевский собор с разных ракурсов, гостиница «Астория» с красными маркизами, отель «Англетер» и отражение собора в его витринах, Синий мост с видами на набережную Фонтанки, цветочный сад и памятник Николаю I
- Дворцовая площадь с Зимним дворцом, арка Главного штаба, Атланты, Зимняя канавка, Певческий мост и итальянские виды на набережные
с живописными домами
- Спас на Крови и Трёхколенный мост, виды на набережные канала Грибоедова и реки Мойки, Михайловский сад, романтичная беседка внутри парка и спуск на набережную поближе к воде
На следующий день после прогулки я вышлю ссылку на Яндекс Диск — вы получите около 200 фото в цветокоррекции и 6 фото в ретуши.
Организационные детали
- При сильном дожде съёмку можно перенести или поменять локацию. Но и с зонтиком в Питере получаются очень атмосферные фото
- Вы можете взять с собой аксессуары (стаканчики с кофе, цветы, шляпу, солнечные очки), а также одежду и обувь, которую легко поменять в процессе съёмки (тренч, пиджак, туфли)
- Можно продлить фотосессию за дополнительную стоимость — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 636 туристов
Я Анна. Ваш фотограф в Петербурге. Провожу короткие фотопрогулки в самых атмосферных локациях родного и любимого города. За 15 минут успеваю сделать полноценную съёмку — порядка 100 удачных кадров разногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 сен 2024
Это просто восторг!!!! Благодарю за прекрасную прогулку! Успели снять все образы, прошли несколько локаций для разнообразных фото. Анна всегда давала рекомендации, как лучше встать/сесть, чтобы получились удачные кадры. И фото просто супер, я очень довольна результатом, благодарю 💖
А
Алена
31 авг 2024
Мне очень понравилась идея, приезжая в новый город, брать фотосессию.
Анна сразу ответила на бронирование, в переписке обсудили локации, выбор луков.
Встретились у локации. Анна помогает в позировании и оперативно отдаёт фото. Я рекомендую
Анна сразу ответила на бронирование, в переписке обсудили локации, выбор луков.
Встретились у локации. Анна помогает в позировании и оперативно отдаёт фото. Я рекомендую
К
Катерина
19 авг 2024
Фотографии просто супер!
Очень довольны!
Очень довольны!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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