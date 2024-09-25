Экспресс-фотосессия в центре Петербурга

Запечатлеть себя и город в разных ракурсах за 30 минут
За полчаса можно успеть многое! Например, пройтись по топовому маршруту в центре Петербурга и не только увидеть главные символы города, но и сделать максимально разнообразные кадры — на площадях, живописных набережных или в цветущем саду. Я предпочитаю живые кадры и с радостью помогу вам в непринуждённом позировании.
5
3 отзыва
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание фото-прогулки

Мы устроим экспресс-фотосессию в центре Петербурга в одной из выбранных вами локаций:

  • Исаакиевский собор с разных ракурсов, гостиница «Астория» с красными маркизами, отель «Англетер» и отражение собора в его витринах, Синий мост с видами на набережную Фонтанки, цветочный сад и памятник Николаю I
  • Дворцовая площадь с Зимним дворцом, арка Главного штаба, Атланты, Зимняя канавка, Певческий мост и итальянские виды на набережные
    с живописными домами
  • Спас на Крови и Трёхколенный мост, виды на набережные канала Грибоедова и реки Мойки, Михайловский сад, романтичная беседка внутри парка и спуск на набережную поближе к воде

На следующий день после прогулки я вышлю ссылку на Яндекс Диск — вы получите около 200 фото в цветокоррекции и 6 фото в ретуши.

Организационные детали

  • При сильном дожде съёмку можно перенести или поменять локацию. Но и с зонтиком в Питере получаются очень атмосферные фото
  • Вы можете взять с собой аксессуары (стаканчики с кофе, цветы, шляпу, солнечные очки), а также одежду и обувь, которую легко поменять в процессе съёмки (тренч, пиджак, туфли)
  • Можно продлить фотосессию за дополнительную стоимость — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
25 сен 2024
Это просто восторг!!!! Благодарю за прекрасную прогулку! Успели снять все образы, прошли несколько локаций для разнообразных фото. Анна всегда давала рекомендации, как лучше встать/сесть, чтобы получились удачные кадры. И фото просто супер, я очень довольна результатом, благодарю 💖
Это просто восторг!!!! Благодарю за прекрасную прогулку! Успели снять все образы, прошли несколько локаций для разнообразныхЭто просто восторг!!!! Благодарю за прекрасную прогулку! Успели снять все образы, прошли несколько локаций для разнообразныхЭто просто восторг!!!! Благодарю за прекрасную прогулку! Успели снять все образы, прошли несколько локаций для разнообразныхЭто просто восторг!!!! Благодарю за прекрасную прогулку! Успели снять все образы, прошли несколько локаций для разнообразныхЭто просто восторг!!!! Благодарю за прекрасную прогулку! Успели снять все образы, прошли несколько локаций для разнообразных
А
31 авг 2024
Мне очень понравилась идея, приезжая в новый город, брать фотосессию.
Анна сразу ответила на бронирование, в переписке обсудили локации, выбор луков.
Встретились у локации. Анна помогает в позировании и оперативно отдаёт фото. Я рекомендую
Мне очень понравилась идея, приезжая в новый город, брать фотосессию.Мне очень понравилась идея, приезжая в новый город, брать фотосессию.Мне очень понравилась идея, приезжая в новый город, брать фотосессию.
К
19 авг 2024
Фотографии просто супер!
Очень довольны!
Фотографии просто супер!

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