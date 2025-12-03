Эта прогулка раскрывает самобытную архитектуру Петербурга — русский и неорусский стиль, который сочетает древние традиции с модерном.
Маршрут начинается у Спаса-на-Крови и включает сказочные «Дом с петухами», «Дом-пряник» и Федоровскую церковь. Вы узнаете, как формировался национальный стиль в эпоху Александра III и Николая II.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииСанкт-Петербург – самый европейский город России. Здесь можно увидеть образцы архитектуры всех стилей, от барокко до модерна. Тем интереснее отыскивать среди этого многообразия дома и храмы в русском и неорусском стиле. Неорусский стиль – одно из ярких направлений русской архитектуры, проявление национального модерна. Течение свободно интерпретирует мотивы древнерусского искусства и элементы гротеска, европейского романтизма и прообразы построек домонгольского периода. Во время неспешной прогулки, которая начнётся от Спаса-на-Крови, мы погорим времени его становления- эпохе Александра III и Николая II, о домах и церквях, тех, кто их строил и жил в это время. Важная информация:
- Эта экскурсия для тех, кто интересуется русским искусством, его развитием во времени.
- Мы будем говорить и об иконах, и о русских теремах, и об архитекторах Ропете с Никоновым, и о Сергее Дягилеве с его “Русскими сезонами”.
- Будет интересно и местным жителям, и приезжим.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спас-на-Крови или Собор Воскресения Христова
- Дом архитектора Басина или Дом с петухами
- Дом архитектора Никонова
- Федоровскую церковь
- Дом Станового
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, дом 16
Завершение: Улица 5-я Советская, дом 33
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Эта экскурсия для тех, кто интересуется русским искусством, его развитием во времени
- Мы будем говорить и об иконах, и о русских теремах, и об архитекторах Ропете с Никоновым, и о Сергее Дягилеве с его «Русскими сезонами»
- Будет интересно и местным жителям, и приезжим
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
