Корпус Бенуа в Русском музее

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Расшифровать шедевры русских художников 20 века с профессиональным гидом

Приглашаем прикоснуться к тайнам художественных стилей первой половины 20 века! В программе шедевры кубизма, супрематизма, авангарда, футуризма, символизма и абстракционизма.

Вы увидите работы Малевича, Кандинского, Самохвалова, Дейнеки, Петрова-Водкина, Шагала, Филонова и многих других. А мы поможем понять заложенные в них смыслы и символы.
Корпус Бенуа в Русском музее
Корпус Бенуа в Русском музее
Корпус Бенуа в Русском музее
Корпус Бенуа в Русском музее
Корпус Бенуа в Русском музее
Корпус Бенуа в Русском музее
Ближайшие даты:
13
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы нескучном дружеском формате вы узнаете:

  • В чём фишка «Чёрного квадрата» и как её определял сам Малевич
  • Как Дейнека очутился в мире моды и с какой женщиной связана «Оборона Севастополя»
  • В чём связь между «Пиром королей» Филонова и «Тайной вечерей» да Винчи
  • О чём тоскует «Демон сидящий» Врубеля
  • Что Шагал думал о земном тяготении и с кем он конфликтовал

И многое другое!

Организационные детали

  • Билеты в музей не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей 12+
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в корпус Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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