Приглашаем прикоснуться к тайнам художественных стилей первой половины 20 века! В программе шедевры кубизма, супрематизма, авангарда, футуризма, символизма и абстракционизма.
Вы увидите работы Малевича, Кандинского, Самохвалова, Дейнеки, Петрова-Водкина, Шагала, Филонова и многих других. А мы поможем понять заложенные в них смыслы и символы.
Вы увидите работы Малевича, Кандинского, Самохвалова, Дейнеки, Петрова-Водкина, Шагала, Филонова и многих других. А мы поможем понять заложенные в них смыслы и символы.
Описание экскурсии
Вы нескучном дружеском формате вы узнаете:
- В чём фишка «Чёрного квадрата» и как её определял сам Малевич
- Как Дейнека очутился в мире моды и с какой женщиной связана «Оборона Севастополя»
- В чём связь между «Пиром королей» Филонова и «Тайной вечерей» да Винчи
- О чём тоскует «Демон летящий» Врубеля
- Что Шагал думал о земном тяготении и с кем он конфликтовал
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты в Русский музей для вас и для гида оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
- Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей 12+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в корпус Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 15834 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Благодарим гида за интересную и познавательную экскурсию, формат подошел и детям и взрослым. Рекомендую.
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Н
Очень понравилась экскурсия, экскурсовод Екатерина очень интересный и знающий рассказчик, при этом терпеливый и внимательный к деталям. Интересная экскурсия по структуре и содержанию. Спасибо большое!
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Н
Прекрасный экскурсовод Екатерина, очень интересно ввела в курс русского авангарда. Очень хорошо и интересно преподнесла материал по теме. Были с детьми, им тоже понравилось.
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А
Екатерина, спасибо большое! Очень интересное, познавательное, увлекательное путешествие по авангарду получилось. Выше всех ожиданий!
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К
Плохо, что в экскурсию не входили билеты и никто не проконтролировал их покупку заранее, а на трипстере нам продали билеты не туда(. В описании в самом конце было указано, что билеты на местечковую выставку, а не на основную экспозицию, куда мы заказали экскурсию (((
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