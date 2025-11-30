Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

А Анастасия Благодарим гида за интересную и познавательную экскурсию, формат подошел и детям и взрослым. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Очень понравилась экскурсия, экскурсовод Екатерина очень интересный и знающий рассказчик, при этом терпеливый и внимательный к деталям. Интересная экскурсия по структуре и содержанию. Спасибо большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Нина Прекрасный экскурсовод Екатерина, очень интересно ввела в курс русского авангарда. Очень хорошо и интересно преподнесла материал по теме. Были с детьми, им тоже понравилось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Екатерина, спасибо большое! Очень интересное, познавательное, увлекательное путешествие по авангарду получилось. Выше всех ожиданий! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет