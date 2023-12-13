Расшифровать шедевры русских художников 20 века с профессиональным гидом
Приглашаем прикоснуться к тайнам художественных стилей первой половины 20 века! В программе шедевры кубизма, супрематизма, авангарда, футуризма, символизма и абстракционизма.
Вы увидите работы Малевича, Кандинского, Самохвалова, Дейнеки, Петрова-Водкина, Шагала, Филонова и многих других. А мы поможем понять заложенные в них смыслы и символы.
Вы увидите работы Малевича, Кандинского, Самохвалова, Дейнеки, Петрова-Водкина, Шагала, Филонова и многих других. А мы поможем понять заложенные в них смыслы и символы.
Ближайшие даты:
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
20
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Вы нескучном дружеском формате вы узнаете:
- В чём фишка «Чёрного квадрата» и как её определял сам Малевич
- Как Дейнека очутился в мире моды и с какой женщиной связана «Оборона Севастополя»
- В чём связь между «Пиром королей» Филонова и «Тайной вечерей» да Винчи
- О чём тоскует «Демон сидящий» Врубеля
- Что Шагал думал о земном тяготении и с кем он конфликтовал
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты в музей не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей 12+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в корпус Бенуа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4925 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2 часа
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
на площади Искусств
Завтра
14 дек
15 дек
16 дек
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Ощутить дух эпохи через картины русских и советских гениев
у метро Невский проспект
Завтра
14 дек
15 дек
16 дек
57504 888₽ за всё до 3 чел.
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетить две части музея для объёмного представления о русском искусстве - быстро и удобно
у Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
Завтра
14 дек
15 дек
16 дек
800₽ за билет