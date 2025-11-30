Сборная пешая экскурсия по заповеднику «Гряда Вярямянселькя» между Лосево и Сосново.
Вас ждут интерактивные мероприятия, мастер-класс и квест-ориентирование по карте с поиском подарков!
Вас ждут интерактивные мероприятия, мастер-класс и квест-ориентирование по карте с поиском подарков!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииИстория образования ледниковой гряды Познакомимся с деятельностью ледника, поймем принципы образования моренных холмов и лесных озер. За счет чего двигался ледник, почему нет такой гряды севернее и южнее, как отличить гряду от отрогов горных холмов. Тайны камней с надписями Узнаем краткую историю освоения этих мест и найдем камни-артефакты с посланиями. Расшифруем надписи на камнях, разгадаем секрет красной глины на маршруте и пересечем границу со Швецией. Обед в лесном кафе, осмотр ГЭС Крупнейшая частная ГЭС Финляндии 1928 года: изучим оригинальные механизмы, проследим историю электрификации и разницу в подходах Финляндии и СССР. Сделаем перерыв на отдых в кафе, научно-познавательный мастер-класс. Кто устанет - может заказать трансфер и уехать на финиш. Квест-ориентирование и картография По современной карте будем искать точки на местности и найдем финские и советские триангуляционные знаки XX века. Поймем принципы составления карт, освоим навыки ориентирования в лесу - в итоге решим все загадки и найдем подарки. Важная информация:
- Внимание! Начало и окончание прогулки - ж/д станция Петяярви;
- Длина маршрута ~8,5 км, общая длительность вместе с остановками и отдыхом на обед - 4 часа (возможность уехать с середины маршрута);
- Маршрут проходит по лесным дорожкам с корнями, песком, подъемами и спусками. Не подходит для колясок и малоподвижных людей;
- Точное место сбора будет выслано всем зарегистрированным участникам.
Каждую субботу с 11:30 до 15:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Интерактивные мероприятия
- Мастер-класс
- Сувенир
Что не входит в цену
- Одежда по погоде (средства защиты от комаров, солнца / дождя)
- Комфортная обувь (кроссовки)
- Обед в кафе
Место начала и завершения?
Петяярви, Железнодорожная улица, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу с 11:30 до 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Внимание! Начало и окончание прогулки - ж/д станция Петяярви
- Длина маршрута ~8,5 км, общая длительность вместе с остановками и отдыхом на обед - 4 часа (возможность уехать с середины маршрута)
- Маршрут проходит по лесным дорожкам с корнями, песком, подъемами и спусками. Не подходит для колясок и малоподвижных людей
- Точное место сбора будет выслано всем зарегистрированным участникам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Петербургу
Увлекательная фотопрогулка по Санкт-Петербургу для всей семьи. Откройте для себя город через объектив камеры и узнайте его секреты
Начало: Около Казанского собора
Завтра в 10:30
4 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
Сегодня в 09:00
5 дек в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
Узнать, где купались императорские слоны и что можно было купить в дореволюционном торговом центре
Начало: На площади Островского
2 дек в 18:00
3 дек в 18:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.