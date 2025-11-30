Мои заказы

Семейная прогулка по ледниковой гряде

Сборная пешая экскурсия по заповеднику «Гряда Вярямянселькя» между Лосево и Сосново.

Вас ждут интерактивные мероприятия, мастер-класс и квест-ориентирование по карте с поиском подарков!
Описание экскурсии

История образования ледниковой гряды Познакомимся с деятельностью ледника, поймем принципы образования моренных холмов и лесных озер. За счет чего двигался ледник, почему нет такой гряды севернее и южнее, как отличить гряду от отрогов горных холмов. Тайны камней с надписями Узнаем краткую историю освоения этих мест и найдем камни-артефакты с посланиями. Расшифруем надписи на камнях, разгадаем секрет красной глины на маршруте и пересечем границу со Швецией. Обед в лесном кафе, осмотр ГЭС Крупнейшая частная ГЭС Финляндии 1928 года: изучим оригинальные механизмы, проследим историю электрификации и разницу в подходах Финляндии и СССР. Сделаем перерыв на отдых в кафе, научно-познавательный мастер-класс. Кто устанет - может заказать трансфер и уехать на финиш. Квест-ориентирование и картография По современной карте будем искать точки на местности и найдем финские и советские триангуляционные знаки XX века. Поймем принципы составления карт, освоим навыки ориентирования в лесу - в итоге решим все загадки и найдем подарки. Важная информация:
  • Внимание! Начало и окончание прогулки - ж/д станция Петяярви;
  • Длина маршрута ~8,5 км, общая длительность вместе с остановками и отдыхом на обед - 4 часа (возможность уехать с середины маршрута);
  • Маршрут проходит по лесным дорожкам с корнями, песком, подъемами и спусками. Не подходит для колясок и малоподвижных людей;
  • Точное место сбора будет выслано всем зарегистрированным участникам.

Каждую субботу с 11:30 до 15:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Интерактивные мероприятия
  • Мастер-класс
  • Сувенир
Что не входит в цену
  • Одежда по погоде (средства защиты от комаров, солнца / дождя)
  • Комфортная обувь (кроссовки)
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Петяярви, Железнодорожная улица, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу с 11:30 до 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

