Светлана проводит ещё 3 экскурсии

Лучшие месяцы для семейной фотопрогулки по Санкт-Петербургу - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а дни длинные, что позволяет сделать больше замечательных снимков.

Семейная фотопрогулка по Санкт-Петербургу - это уникальная возможность совместить увлекательную экскурсию с профессиональной фотосессией.Участники прогуляются по центру города, увидят Казанский собор, Марсово поле и дом Зингера, а также узнают интересные

факты, которые не найти в путеводителях. Каждая прогулка уникальна благодаря погоде и настроению, а профессиональный фотограф запечатлеет самые яркие моменты. Фотографии с цветокоррекцией будут готовы через 10 дней. Группа до 5 человек, дети от 5 лет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Занимательные истории о городе

Вы погуляете по центру Петербурга и увидите Казанский собор, Марсово поле, Итальянский мостик и знаменитый дом Зингера. А также услышите небанальные факты об истории города, которых не найти в Википедии: где охотилась на зайцев императрица Анна Иоанновна, какое здание на Невском проспекте могло быть многоэтажным и где текла река Кривуша. Кроме того, полюбуетесь набережной канала Грибоедова и Михайловским садом, узнаете, где на площади Искусств прячутся музы и в каком доме были установлены первые в России лифты и сейфы.

Остановись, мгновенье!

Каждая фотопрогулка — это своя отдельная история, погода, освещение и настроение. В солнце или дождик мы сделаем все, чтобы вы почувствовали себя легко, весело и комфортно и полюбили Петербург, как любим его мы. А также запечатлеем на камеру самые яркие и душевные моменты вашего знакомства с городом.

Кому подойдет фотопрогулка

Это семейный формат для взрослых и детей от 5 лет. Максимально возможный размер группы — 5 человек.

Организационные детали