Светлана проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Занимательные истории 📖 о городе

Вы погуляете по центру Петербурга и увидите Казанский собор, Марсово поле, Итальянский мостик и знаменитый дом Зингера. А также услышите небанальные факты об истории города, которых не найти в Википедии: где охотилась на зайцев императрица Анна Иоанновна, какое здание на Невском проспекте могло быть многоэтажным и где текла река Кривуша. Кроме того, полюбуетесь набережной канала Грибоедова и Михайловским садом, узнаете, где на площади Искусств прячутся музы и в каком доме были установлены первые в России лифты и сейфы.

Остановись, мгновенье!

Каждая фотопрогулка — это своя отдельная история, погода, освещение и настроение. В солнце ☀️ или дождик мы сделаем все, чтобы вы почувствовали себя легко, весело 🥳 и комфортно и полюбили Петербург, как любим его мы. А также запечатлеем на камеру самые яркие и душевные моменты вашего знакомства с городом.

Организационные детали

В течение 10 дней после экскурсии 🧭 мы отправим вам 30 фотографий с цветокоррекцией.