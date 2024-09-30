Светлана проводит ещё 3 экскурсии

Увлекательная фотопрогулка по Санкт-Петербургу для всей семьи. Откройте для себя город через объектив камеры и узнайте его секреты
Семейная фотопрогулка по Санкт-Петербургу - это уникальная возможность совместить увлекательную экскурсию с профессиональной фотосессией.
Участники прогуляются по центру города, увидят Казанский собор, Марсово поле и дом Зингера, а также узнают интересные читать дальшеуменьшить
факты, которые не найти в путеводителях.
Каждая прогулка уникальна благодаря погоде и настроению, а профессиональный фотограф запечатлеет самые яркие моменты. Фотографии с цветокоррекцией будут готовы через 10 дней. Группа до 5 человек, дети от 5 лет
Лучшие месяцы для семейной фотопрогулки по Санкт-Петербургу - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а дни длинные, что позволяет сделать больше замечательных снимков.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Казанский собор
Марсово поле
Итальянский мостик
Дом Зингера
Набережная канала Грибоедова
Михайловский сад
Площадь Искусств
Описание фото-прогулки
Занимательные истории о городе
Вы погуляете по центру Петербурга и увидите Казанский собор, Марсово поле, Итальянский мостик и знаменитый дом Зингера. А также услышите небанальные факты об истории города, которых не найти в Википедии: где охотилась на зайцев императрица Анна Иоанновна, какое здание на Невском проспекте могло быть многоэтажным и где текла река Кривуша. Кроме того, полюбуетесь набережной канала Грибоедова и Михайловским садом, узнаете, где на площади Искусств прячутся музы и в каком доме были установлены первые в России лифты и сейфы.
Остановись, мгновенье!
Каждая фотопрогулка — это своя отдельная история, погода, освещение и настроение. В солнце или дождик мы сделаем все, чтобы вы почувствовали себя легко, весело и комфортно и полюбили Петербург, как любим его мы. А также запечатлеем на камеру самые яркие и душевные моменты вашего знакомства с городом.
Кому подойдет фотопрогулка
Это семейный формат для взрослых и детей от 5 лет. Максимально возможный размер группы — 5 человек.
Организационные детали
В течение 10 дней после экскурсии мы отправим вам 30 фотографий с цветокоррекцией
Съёмка проводится на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7484 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьями читать дальшеуменьшить
в музейной среде, садах и парках Петербурга. С 2016 года мы специализируемся на экскурсиях для родителей с детьми от 4 лет. Я как мама 2 детей прекрасно понимаю, насколько сложно найти экскурсию, на которой будет нескучно детям и интересно взрослым. Наши гиды имеют педагогическое образование и профессиональные навыки экскурсовода. Это дает нам возможность доступно подавать информацию родителям и их детям. Мы влюблены в город и всегда эмоционально рассказываем об истории, заряжая вас своими чувствами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Душевно, понятно, доступно. Нас было всего 4 человека, практически индивидуальная экскурсия получилась. Гид умеет заинтересовать детей, когда они в силу возраста пытались отвлечься от темы, грамотно приковывала внимание обратно) Дети вынесли много интересной информации для себя! А в конце нам подарили небольшие подарки, что очень приятно! Если будем снова в Питере, то непременно закажем еще что-нибудь из пеших прогулок!
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Анастасия
Великолепные фотографии и прекрасная прогулка! Спасибо!
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Дорош
Заказывали фотоэкскурсию по Питеру на семью из 5 человек. Трое взрослых и дети 5 лет и 13 лет. Экскурсия пешая, очень понравилась. Очень приятный экскурсовод Лилия. Рассказывала интересные факты, отвечала читать дальшеуменьшить
на наши вопросы и еще нас фотографировала. Экскурсия была запланирована на 1 час, но была по времени дольше. Ребенок передвигался медленно, но Лилия пока не выполнила программу максимум, нас не оставила. Очень благодарны ей за это. Экскурсия оставила очень приятные, тёплые воспоминания о Питере и о нашем экскурсоводе Лилии. С нетерпением ждем фотографии и что-то мне подсказывает, что они будут очень классными!!! Спасибо за эмоции!!!
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Анна
Здравствуйте. Отличная экскурсия по центру Санкт-Петербурга. Вера не только хороший фотограф, но и интересный рассказчик, смогла заинтересовать моего непоседу и сделать отличные снимки. Отдельное спасибо за оперативность - получили фотографии в течении недели.
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М
Марина
Нашим фотографом была Лилия - приятная общительная женщина. Фотопрогулка прошла легко и непринужденно, а фотографии порадовали и еще раз воскресили в памяти прекрасный город Санкт-Петербург. Спасибо!
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О
Ольга
Вера замечательный гид! Очень позитивна и креативная. Умеет найти подход к детям, даже младшего возраста. Очень весело прошёл маршрут, было интересно и познавательно, спасибо большое
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