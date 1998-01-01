Светлана проводит ещё 3 экскурсии

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Семейная фотопрогулка по Петербургу

Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки

Светлана
Светлана – Гид из Санкт-Петербурга
Не секрет, что сделать красивые 🤩 фото с детьми и одновременно увлечь всю семью рассказом о городе непросто.

Но мы решим эту задачу! Вас ждут неожиданные подробности о Северной столице, отлично продуманный живописный маршрут и «живые» трогательные снимки, которые станут прекрасным напоминанием о петербургском приключении.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу

Что вас ожидает

Занимательные истории 📖 о городе
Вы погуляете по центру Петербурга и увидите Казанский собор, Марсово поле, Итальянский мостик и знаменитый дом Зингера. А также услышите небанальные факты об истории города, которых не найти в Википедии: где охотилась на зайцев императрица Анна Иоанновна, какое здание на Невском проспекте могло быть многоэтажным и где текла река Кривуша. Кроме того, полюбуетесь набережной канала Грибоедова и Михайловским садом, узнаете, где на площади Искусств прячутся музы и в каком доме были установлены первые в России лифты и сейфы.

Остановись, мгновенье!
Каждая фотопрогулка — это своя отдельная история, погода, освещение и настроение. В солнце ☀️ или дождик мы сделаем все, чтобы вы почувствовали себя легко, весело 🥳 и комфортно и полюбили Петербург, как любим его мы. А также запечатлеем на камеру самые яркие и душевные моменты вашего знакомства с городом.

Организационные детали

В течение 10 дней после экскурсии 🧭 мы отправим вам 30 фотографий с цветокоррекцией.

Начало и место завершения
🚩 у Исаакиевского собора
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Семейная фотопрогулка по Петербургу

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Светлана
Светлана
Будем знакомы! Я Светлана — музейный педагог, экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге. Имею большой опыт работы с детьми и семьями в музейной среде, садах и парках Петербурга. Более 4 лет специализируюсь на экскурсиях для родителей с детьми от 2 лет. Я сама мама и прекрасно понимаю, как сложно найти экскурсию, на которой будет интересно взрослым и нескучно детям. А сочетание профессиональных качеств педагога и экскурсовода дает мне возможность помочь родителям и их малышам получать эмоциональное и эстетическое удовольствие от встреч с историей и искусством Петербурга.
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