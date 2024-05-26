Перенестись в сверкающий мир эпохи Романовых и узнать самое интересное о шедеврах ювелира
Русский ювелир, француз, друг самых влиятельных людей эпохи, человек-загадка, художник и бизнесмен, превративший маленькую лавочку в сеть магазинов… Кто же такой Карл Фаберже? На экскурсии по музею ювелира будем любоваться сокровищами мастера, разбираться, почему именно имя Фаберже прогремело в Российской Империи, и проникать в предметный мир высшего общества 19 века.
Мы осмотрим все основные залы Музея Фаберже в бывшем дворце Шуваловых: Парадную лестницу, Рыцарский зал, Красную, Синюю, Голубую и Золотую гостиные. Обратим внимание на дворцовые интерьеры, но главное — представим, как жили, чем дорожили, что дарили, что покупали в начале 20 века члены высшего общества. И конечно, поговорим о том, каким человеком был Фаберже и как он пришел к успеху. Рассмотрим:
Изделия фирмы Карла Фаберже — серебряные сервизы, портсигары, супницы, холодильники для вина;
Царские подарки: табакерки и портсигары, рамки с фотографиями, спицы вязальные, блюда и милые фигурки objets de fantaisie;
Ювелирные украшения и драгоценную галантерею, в том числе вещи, принадлежавшие Александре Федоровне, и необычные камнерезные изделия, владельцем которых был Николай II;
И конечно же, экспозицию пасхальных шедевров Фаберже — каждое из драгоценных яиц связано с определенным событием в семье российских императоров.
Если в группе будут дети, то в первую очередь поговорим об интересных вещах той эпохи: как ими пользовались и как обходятся без них сегодня. Разберемся, зачем заказывали рамки для фотографий, как выглядел футляр для помады и почему ювелиры создавали даже пуговицы.
По желанию: по местам Фаберже в Петербурге
В теплое время года посещение музея мы можем дополнить прогулкой по местам Фаберже: увидим улицу Большую Морскую, где он прожил всю жизнь, дойдем до Дворцовой площади, к резиденции его самых известных заказчиков, у Казанского собора на Невском поговорим о праздновании Пасхи до Революции, у Александринского театра — про связь Фаберже и театра. Так вы лучше поймете контекст эпохи ювелира и больше узнаете о традициях того времени.
Ключевая идея экскурсии
Наша задача — увидеть предметный мир Петербурга через искусство Карла Фаберже. Чаще мы изучаем только здания и интерьеры, но не можем представить, чем состоятельные петербуржцы украшали свои гостиные, что лежало в сумочках, на письменных столах во дворцах. Произведения Фаберже помогут нам почувствовать дух времени, исчезнувший из русской культуры после революции 1917 года.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия рассчитана на семейные и взрослые группы (о составе группы лучше сообщить гиду заранее).
Организационные детали
Дополнительно приобретаются билеты в Музей Фаберже: 1300 ₽ с чел. Билеты заказывает гид, выкупаются они в день экскурсии в кассе музея. Гиду билет приобретать не нужно
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2300 ₽
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музей Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 10822 туристов
Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с читать дальшеуменьшить
большим стажем работы и искусствоведческим образованием.
Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в работе с детьми и проведении экскурсий на простом и ясном языке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Не сомневаюсь, что экскурсия понравится очень многим! Очень красивый музей, экспонаты просто поражают воображение!! Ни одной минуты не сомневались с мужем посетить ли этот музей. И конечно же наш гид читать дальшеуменьшить
Алина сделала эту экскурсию запоминающейся. Прекрасный рассказчик, собеседник и просто кладезь интересной информации. Ещё раз выражаем Вам свою благодарность за экскурсию! И отдельно хочу поблагодарить людей, которые занимаются пополнением фонда музея, реставрируют и возвращают потрясающие вещи в Россию. Спасибо!
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В
Виталия
Прошло больше года, а я до сих пор с теплотой вспоминаю тот вечер в музее Фаберже, проведенный с экскурсоводом Алиной. Это была нестандартная, необычная экскурсия. Экскурсовод сначала поинтересовалась, про что нам хотелось бы подробнее узнать и, опираясь на наши пожелания, строила рассказ. Очень бы хотелось попасть и на другие экскурсии Алины. Спасибо большое!
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Ирина
Мы ездили отдыхать перед самым Новым Годом, наши каникулы удались, во многом благодаря этой экскурсии. Алина сразу поняла нашу семью, подстроилась. Очень интересно рассказывала, увлекла сына (ему 11 лет) Много информации, интересный собеседник-гид, приятно провели время. До сих пор вспоминаем!
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А
Алексей
Спасибо Алине за интересную экскурсию. Ранее уже были в музее, но в этот раз открыли много нового, в том числе по другим работам мастерской Фаберже.
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И
Ирина
Замечательная экскурсия. Спасибо Алине! Узнали много интересного! И какая же это красота!!! Всём буду советовать!
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