Мы осмотрим все основные залы музея Фаберже в бывшем дворце Шуваловых: Парадную лестницу, Рыцарский зал, Красную, Синюю, Голубую и Золотую гостиные. Обратим внимание на дворцовые интерьеры, но главное — представим, как жили, чем дорожили, что дарили, что покупали в начале 20 века члены высшего общества. И конечно, поговорим о том, каким человеком был Фаберже и как он пришел к успеху. Рассмотрим:
Если в группе будут дети, то в первую очередь поговорим об интересных вещах той эпохи: как ими пользовались и как обходятся без них сегодня. Разберемся, зачем заказывали рамки для фотографий, как выглядел футляр для помады и почему ювелиры создавали даже пуговицы.
Посещение музея мы можем дополнить прогулкой по местам Фаберже: увидим улицу Большую Морскую, где он прожил всю жизнь, дойдем до Дворцовой площади, к резиденции его самых известных заказчиков, у Казанского собора на Невском поговорим о праздновании Пасхи до Революции, у Александринского театра — про связь Фаберже и театра. Так вы лучше поймете контекст эпохи ювелира и больше узнаете о традициях того времени.
Наша задача — увидеть предметный мир Петербурга через искусство Карла Фаберже. Чаще мы изучаем только здания и интерьеры, но не можем представить, чем состоятельные петербуржцы украшали свои гостиные, что лежало в сумочках, на письменных столах во дворцах. Произведения Фаберже помогут нам почувствовать дух времени, исчезнувший из русской культуры после революции 1917 года.
Экскурсия рассчитана на семейные и взрослые группы, но может проводиться отдельно для детей (о составе группы лучше сообщить гиду заранее).