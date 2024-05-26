Русский ювелир, француз, друг самых влиятельных людей эпохи, человек-загадка, художник и бизнесмен, превративший маленькую лавочку в сеть магазинов… Кто же такой Карл Фаберже? На экскурсии по музею ювелира будем любоваться сокровищами мастера, разбираться, почему именно имя Фаберже прогремело в Российской Империи, и проникать в предметный мир высшего общества 19 века.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Драгоценный мир Фаберже

Мы осмотрим все основные залы Музея Фаберже в бывшем дворце Шуваловых: Парадную лестницу, Рыцарский зал, Красную, Синюю, Голубую и Золотую гостиные. Обратим внимание на дворцовые интерьеры, но главное — представим, как жили, чем дорожили, что дарили, что покупали в начале 20 века члены высшего общества. И конечно, поговорим о том, каким человеком был Фаберже и как он пришел к успеху. Рассмотрим:

Изделия фирмы Карла Фаберже — серебряные сервизы, портсигары, супницы, холодильники для вина;

Царские подарки: табакерки и портсигары, рамки с фотографиями, спицы вязальные, блюда и милые фигурки objets de fantaisie;

Ювелирные украшения и драгоценную галантерею, в том числе вещи, принадлежавшие Александре Федоровне, и необычные камнерезные изделия, владельцем которых был Николай II;

И конечно же, экспозицию пасхальных шедевров Фаберже — каждое из драгоценных яиц связано с определенным событием в семье российских императоров.

Если в группе будут дети, то в первую очередь поговорим об интересных вещах той эпохи: как ими пользовались и как обходятся без них сегодня. Разберемся, зачем заказывали рамки для фотографий, как выглядел футляр для помады и почему ювелиры создавали даже пуговицы.

По желанию: по местам Фаберже в Петербурге

В теплое время года посещение музея мы можем дополнить прогулкой по местам Фаберже: увидим улицу Большую Морскую, где он прожил всю жизнь, дойдем до Дворцовой площади, к резиденции его самых известных заказчиков, у Казанского собора на Невском поговорим о праздновании Пасхи до Революции, у Александринского театра — про связь Фаберже и театра. Так вы лучше поймете контекст эпохи ювелира и больше узнаете о традициях того времени.

Ключевая идея экскурсии

Наша задача — увидеть предметный мир Петербурга через искусство Карла Фаберже. Чаще мы изучаем только здания и интерьеры, но не можем представить, чем состоятельные петербуржцы украшали свои гостиные, что лежало в сумочках, на письменных столах во дворцах. Произведения Фаберже помогут нам почувствовать дух времени, исчезнувший из русской культуры после революции 1917 года.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на семейные и взрослые группы (о составе группы лучше сообщить гиду заранее).

Организационные детали