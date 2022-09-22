По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия

Перенестись в сверкающий мир эпохи Романовых и узнать самое интересное о шедеврах ювелира

Русский ювелир, француз, друг самых влиятельных людей эпохи, человек-загадка, художник и бизнесмен, превративший маленькую лавочку в сеть магазинов… Кто же такой Карл Фаберже? На экскурсии по музею ювелира будем любоваться сокровищами мастера, разбираться, почему именно имя Фаберже прогремело в Российской Империи, и проникать в предметный мир высшего общества 19 века.
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Драгоценный мир Фаберже

Мы осмотрим все основные залы музея Фаберже в бывшем дворце Шуваловых: Парадную лестницу, Рыцарский зал, Красную, Синюю, Голубую и Золотую гостиные. Обратим внимание на дворцовые интерьеры, но главное — представим, как жили, чем дорожили, что дарили, что покупали в начале 20 века члены высшего общества. И конечно, поговорим о том, каким человеком был Фаберже и как он пришел к успеху. Рассмотрим:

  • Изделия фирмы Карла Фаберже — серебряные сервизы, портсигары, супницы, холодильники для вина;
  • Царские подарки: табакерки и портсигары, рамки с фотографиями, спицы вязальные, блюда и милые фигурки objets de fantaisie;
  • Ювелирные украшения и драгоценную галантерею, в том числе вещи, принадлежавшие Александре Федоровне, и необычные камнерезные изделия, владельцем которых был Николай II;
  • И конечно же, экспозицию пасхальных шедевров Фаберже — каждое из драгоценных яиц связано с определенным событием в семье российских императоров.

Если в группе будут дети, то в первую очередь поговорим об интересных вещах той эпохи: как ими пользовались и как обходятся без них сегодня. Разберемся, зачем заказывали рамки для фотографий, как выглядел футляр для помады и почему ювелиры создавали даже пуговицы.

По желанию: по местам Фаберже в Петербурге

Посещение музея мы можем дополнить прогулкой по местам Фаберже: увидим улицу Большую Морскую, где он прожил всю жизнь, дойдем до Дворцовой площади, к резиденции его самых известных заказчиков, у Казанского собора на Невском поговорим о праздновании Пасхи до Революции, у Александринского театра — про связь Фаберже и театра. Так вы лучше поймете контекст эпохи ювелира и больше узнаете о традициях того времени.

Ключевая идея экскурсии

Наша задача — увидеть предметный мир Петербурга через искусство Карла Фаберже. Чаще мы изучаем только здания и интерьеры, но не можем представить, чем состоятельные петербуржцы украшали свои гостиные, что лежало в сумочках, на письменных столах во дворцах. Произведения Фаберже помогут нам почувствовать дух времени, исчезнувший из русской культуры после революции 1917 года.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на семейные и взрослые группы, но может проводиться отдельно для детей (о составе группы лучше сообщить гиду заранее).

Организационные детали

  • Дополнительно приобретаются билеты в музей Фаберже: 1000 рублей с человека, если в группе больше взрослых, если в группе 50/50 — 400 рублей с участника. Окончательную стоимость объявляет музей. Билеты заказывает гид, выкупаются они в день экскурсии в кассе музея. Гиду билет приобретать не нужно.
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды. Стоимость указана за 1 — 4 человек, если группа больше, доплата 1250 за человека.
  • Длительность экскурсии указана без пешеходной части. С пешеходной прогулкой экскурсия длится 3 часа, доплата за пешеходную часть — 1700 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
музей Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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