Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»

Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон

5
2 отзыва
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Чем Петербург отличается от других городов? Что определяет его характер? Образы и символы, знаковые события и значимые личности — всё это и многое другое составляет основу моего семейного квеста.

Исследуя «лабиринты души Петербурга», вы пройдёте по улицам, дворам и парадным, где сюрпризы поджидают на каждом шагу. А если разгадаете шифр, город предстанет перед вами во всей красе!
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург напоминает шкатулку с секретом. Он хранит множество загадок, которые непросто разрешить. А мы с вами попробуем! Вам предстоит внимательно слушать и искать подсказки, угадывать, что лежит в «чёрном ящике», расшифровывать QR-коды и подбирать слова. Если справитесь и откроете криптекс (совсем как в фильме «Код да Винчи»!), город явит перед вами свои тайны — и умопомрачительные виды.

Мы встретимся недалеко от метро «Невский проспект» и дойдём до Исаакиевской площади. А по пути:

  • заглянем в секретные парадные и проходные дворы,
  • рассмотрим фасады на «Бриллиантовой» улице,
  • отыщем «двойника» Эрмитажа и трёх императоров, зашифровавших свои имена,
  • убедимся, что в Петербурге даже дом может казаться не тем, что есть на самом деле.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу для вас я, профессиональный гид и учитель истории
  • В зависимости от темпа вашей группы время квеста может незначительно варьироваться
  • Большую часть времени квест проходит на улице. Петербург город капризный и привередливый, поэтому просит вас взять с собой зонтик, шапку (шляпку) и бутылочку воды
  • Отдельно приобретаются билеты на смотровую площадку (300-500 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
22 июля 2023
Очень понравилась ознакомительная экскурсия по Питеру! Прошла в лёгкой и дружеской атмосфере и познакомились с Питером с необычной стороны. Прогулялись по дворикам и узнали много нового и необычного.
Экскурсия была не банальной и погрузила в эпоху того времени.
Рекомендуем эту экскурсию.
Подойдёт она не только тем, кто впервые в Питере, но и кто уже с ним знаком.
Экскурсия вам точно понравится
А
16 июля 2023
Большое спасибо Ольге за увлекательное путешествие по центру Города.
Маршрут составлен необычно, мы шли "сквозь" город посетив множество важных достопримечательностей.
Сама экскурсия это смесь пешей персональной экскурсии и интерактивного квеста. Ольга интересно рассказывает о городе, а также быстро втянула племянниц в игру. Девочки остались довольны, я тоже.
Это и развлечение и культурное развитие. Рекомендую)
Большое спасибо Ольге за увлекательное путешествие по центру Города.Большое спасибо Ольге за увлекательное путешествие по центру Города.Большое спасибо Ольге за увлекательное путешествие по центру Города.

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