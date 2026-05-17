Мои заказы

Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»

Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Чем Петербург отличается от других городов? Что определяет его характер? Образы и символы, знаковые события и значимые личности — всё это и многое другое составляет основу моего семейного квеста.

Исследуя «лабиринты души Петербурга», вы пройдёте по улицам, дворам и парадным, где сюрпризы поджидают на каждом шагу. А если разгадаете шифр, город предстанет перед вами во всей красе!
5
53 отзыва
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»

Описание квеста

Петербург напоминает шкатулку с секретом. Он хранит множество загадок, которые непросто разрешить. А мы с вами попробуем! Вам предстоит внимательно слушать и искать подсказки, угадывать, что лежит в «чёрном ящике», расшифровывать QR-коды и подбирать слова. Если справитесь и откроете криптекс (совсем как в фильме «Код да Винчи»!), город явит перед вами свои тайны — и умопомрачительные виды.

Мы встретимся недалеко от метро «Невский проспект» и дойдём до Исаакиевской площади. А по пути:

  • заглянем в секретные парадные и проходные дворы,
  • рассмотрим фасады на «Бриллиантовой» улице,
  • отыщем «двойника» Эрмитажа и трёх императоров, зашифровавших свои имена,
  • убедимся, что в Петербурге даже дом может казаться не тем, что есть на самом деле.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу для вас я, профессиональный гид и учитель истории
  • В зависимости от темпа вашей группы время квеста может незначительно варьироваться
  • Большую часть времени квест проходит на улице. Петербург город капризный и привередливый, поэтому просит вас взять с собой зонтик, шапку (шляпку) и бутылочку воды
  • Отдельно приобретаются билеты на смотровую площадку (300-500 руб. /чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1147 туристов
С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
3
2
1
П
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию, рассказывает много интересных фактов. Сын сразу включился в квест, что-то отгадывал самостоятельно, что-то с
читать дальшеуменьшить

нашей помощью. И, что для нас очень важно, ни разу не сказал, что устал, хотя до этого мы были в Эрмитаже около 4-х часов и потом сразу на квест. 2 часа пролетели незаметно!) Ольга провела нас таким маршрутом, где мы никогда не были и вряд ли бы попали самостоятельно, тк просто не знали, что такие места существуют!) Ольге большая благодарность, а экскурсию рекомендуем!)

Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,+1
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Ольга, спасибо огромное за такую интересно построенную экскурсию квест. Эмоции после у сына зашкаливали. Подача несухая как в книжках по истории, после которых мало что укладывается в голове, а живая, на примерах! ну и конечно сам квест затягивает, даже мне взрослому было очень интересно узнать столько важных фактов ❤️🙏 От души! Обязательно будем еще брать экскурсии
Ольга, спасибо огромное за такую интересно построенную экскурсию квест. Эмоции после у сына зашкаливали. Подача несухая
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Большая удача найти подобные экскурсии если вы с детьми, так как формат квеста довольно специфичный и требует совсем другой отдачи от гида. Квест с Ольгой на 10 из 10, надеюсь
читать дальшеуменьшить

в детских головах останется надолго это веселое приключение, ну и интересные факты о Санкт-Петербурге. Маршрут интересен и для взрослых, такие тропы вряд ли отыщешь самостоятельно. в дороге нас настигла для полного погружения.

Большая удача найти подобные экскурсии если вы с детьми, так как формат квеста довольно специфичный и
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсия очень понравилась. Дочь 9 лет была заинтересована, не скучала и спокойно выдержала два часа. Материал был подан в интересной игровой форме, поэтому многие факты прочно засели в голову (обычно при посещении экскурсий у меня всё мгновенно из головы вылетает). Спасибо большое Ольге за увлекательную прогулку по любимому городу!
Экскурсия очень понравилась. Дочь 9 лет была заинтересована, не скучала и спокойно выдержала два часа. Материал
Экскурсия очень понравилась. Дочь 9 лет была заинтересована, не скучала и спокойно выдержала два часа. Материал
Экскурсия очень понравилась. Дочь 9 лет была заинтересована, не скучала и спокойно выдержала два часа. Материал
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за фото и теплые слова. Стараюсь, чтоб все а моих экскурсиях было интересно всей семье. Приходите еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Катя
Большое спасибо за "Код Петербурга"! экскурсия одинаково увлекла и мою младшую дочку-школьницу, и старшую — подростка. Мы гуляли по дворикам, заходили в храм и старинный особняк- в такие места мы
читать дальшеуменьшить

вряд ли бы зашли сами, без проводника.
Поиск кода от сейфа — это невероятный азарт, в который включились все, включая взрослых.
Главное, что в такой интерактивной форме история города запоминается намного лучше и легче.
Обязательно придем к Ольге еще, при следующем посещении Санкт-Петербурга!

Большое спасибо за "Код Петербурга"! экскурсия одинаково увлекла и мою младшую дочку-школьницу, и старшую — подростка.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»»

Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Пешая
2 часа
93 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Исследуйте загадочные общества Петербурга и их влияние на историю. Увлекательное путешествие по знаковым местам города ждёт вас
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
от 7070 ₽ за всё до 5 чел.
Петербург - город мистики и тайн?
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Петербург - город мистики и тайн?
Пройти через квартал призраков-двойников, отыскать нехорошую квартиру и увидеть следы масонов
Начало: На Невском проспекте
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1300 ₽ за человека
Обратная сторона Петербурга
На машине
2 часа
392 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
Узнать всё самое интересное о непарадном городе на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
21 авг в 09:00
24 авг в 12:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы
Пешая
1.5 часа
-
35%
29 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы
Обнаружить Петербург, который скрыт от глаз обычных прохожих
Начало: Недалеко от метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1833 ₽2820 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 7300 ₽ за экскурсию