Чем Петербург отличается от других городов? Что определяет его характер? Образы и символы, знаковые события и значимые личности — всё это и многое другое составляет основу моего семейного квеста.
Исследуя «лабиринты души Петербурга», вы пройдёте по улицам, дворам и парадным, где сюрпризы поджидают на каждом шагу. А если разгадаете шифр, город предстанет перед вами во всей красе!
Исследуя «лабиринты души Петербурга», вы пройдёте по улицам, дворам и парадным, где сюрпризы поджидают на каждом шагу. А если разгадаете шифр, город предстанет перед вами во всей красе!
Описание квеста
Петербург напоминает шкатулку с секретом. Он хранит множество загадок, которые непросто разрешить. А мы с вами попробуем! Вам предстоит внимательно слушать и искать подсказки, угадывать, что лежит в «чёрном ящике», расшифровывать QR-коды и подбирать слова. Если справитесь и откроете криптекс (совсем как в фильме «Код да Винчи»!), город явит перед вами свои тайны — и умопомрачительные виды.
Мы встретимся недалеко от метро «Невский проспект» и дойдём до Исаакиевской площади. А по пути:
- заглянем в секретные парадные и проходные дворы,
- рассмотрим фасады на «Бриллиантовой» улице,
- отыщем «двойника» Эрмитажа и трёх императоров, зашифровавших свои имена,
- убедимся, что в Петербурге даже дом может казаться не тем, что есть на самом деле.
Организационные детали
- Экскурсию проведу для вас я, профессиональный гид и учитель истории
- В зависимости от темпа вашей группы время квеста может незначительно варьироваться
- Большую часть времени квест проходит на улице. Петербург город капризный и привередливый, поэтому просит вас взять с собой зонтик, шапку (шляпку) и бутылочку воды
- Отдельно приобретаются билеты на смотровую площадку (300-500 руб. /чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1147 туристов
С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Экскурсия-квест очень понравилась!) Были втроем - 2 взрослых и сын 9 лет. Ольга прекрасно преподносит информацию, рассказывает много интересных фактов. Сын сразу включился в квест, что-то отгадывал самостоятельно, что-то с
+1
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В
Ольга, спасибо огромное за такую интересно построенную экскурсию квест. Эмоции после у сына зашкаливали. Подача несухая как в книжках по истории, после которых мало что укладывается в голове, а живая, на примерах! ну и конечно сам квест затягивает, даже мне взрослому было очень интересно узнать столько важных фактов ❤️🙏 От души! Обязательно будем еще брать экскурсии
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Очень понравилась экскурсия! Ольга, спасибо большое!!!
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Е
Большая удача найти подобные экскурсии если вы с детьми, так как формат квеста довольно специфичный и требует совсем другой отдачи от гида. Квест с Ольгой на 10 из 10, надеюсь
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Экскурсия очень понравилась. Дочь 9 лет была заинтересована, не скучала и спокойно выдержала два часа. Материал был подан в интересной игровой форме, поэтому многие факты прочно засели в голову (обычно при посещении экскурсий у меня всё мгновенно из головы вылетает). Спасибо большое Ольге за увлекательную прогулку по любимому городу!
Ольга
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за фото и теплые слова. Стараюсь, чтоб все а моих экскурсиях было интересно всей семье. Приходите еще!
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Большое спасибо за "Код Петербурга"! экскурсия одинаково увлекла и мою младшую дочку-школьницу, и старшую — подростка. Мы гуляли по дворикам, заходили в храм и старинный особняк- в такие места мы
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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