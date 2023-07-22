Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Чем Петербург отличается от других городов? Что определяет его характер? Образы и символы, знаковые события и значимые личности — всё это и многое другое составляет основу моего семейного квеста.
Исследуя «лабиринты души Петербурга», вы пройдёте по улицам, дворам и парадным, где сюрпризы поджидают на каждом шагу. А если разгадаете шифр, город предстанет перед вами во всей красе!
Исследуя «лабиринты души Петербурга», вы пройдёте по улицам, дворам и парадным, где сюрпризы поджидают на каждом шагу. А если разгадаете шифр, город предстанет перед вами во всей красе!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петербург напоминает шкатулку с секретом. Он хранит множество загадок, которые непросто разрешить. А мы с вами попробуем! Вам предстоит внимательно слушать и искать подсказки, угадывать, что лежит в «чёрном ящике», расшифровывать QR-коды и подбирать слова. Если справитесь и откроете криптекс (совсем как в фильме «Код да Винчи»!), город явит перед вами свои тайны — и умопомрачительные виды.
Мы встретимся недалеко от метро «Невский проспект» и дойдём до Исаакиевской площади. А по пути:
- заглянем в секретные парадные и проходные дворы,
- рассмотрим фасады на «Бриллиантовой» улице,
- отыщем «двойника» Эрмитажа и трёх императоров, зашифровавших свои имена,
- убедимся, что в Петербурге даже дом может казаться не тем, что есть на самом деле.
Организационные детали
- Экскурсию проведу для вас я, профессиональный гид и учитель истории
- В зависимости от темпа вашей группы время квеста может незначительно варьироваться
- Большую часть времени квест проходит на улице. Петербург город капризный и привередливый, поэтому просит вас взять с собой зонтик, шапку (шляпку) и бутылочку воды
- Отдельно приобретаются билеты на смотровую площадку (300-500 руб. /чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Невский проспект»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 269 туристов
Добрый! Меня зовут Ольга. С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А еще веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время. С нетерпением жду встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
22 июля 2023
Очень понравилась ознакомительная экскурсия по Питеру! Прошла в лёгкой и дружеской атмосфере и познакомились с Питером с необычной стороны. Прогулялись по дворикам и узнали много нового и необычного.
Экскурсия была не банальной и погрузила в эпоху того времени.
Рекомендуем эту экскурсию.
Подойдёт она не только тем, кто впервые в Питере, но и кто уже с ним знаком.
Экскурсия вам точно понравится
Экскурсия была не банальной и погрузила в эпоху того времени.
Рекомендуем эту экскурсию.
Подойдёт она не только тем, кто впервые в Питере, но и кто уже с ним знаком.
Экскурсия вам точно понравится
А
Алексей
16 июля 2023
Большое спасибо Ольге за увлекательное путешествие по центру Города.
Маршрут составлен необычно, мы шли "сквозь" город посетив множество важных достопримечательностей.
Сама экскурсия это смесь пешей персональной экскурсии и интерактивного квеста. Ольга интересно рассказывает о городе, а также быстро втянула племянниц в игру. Девочки остались довольны, я тоже.
Это и развлечение и культурное развитие. Рекомендую)
Маршрут составлен необычно, мы шли "сквозь" город посетив множество важных достопримечательностей.
Сама экскурсия это смесь пешей персональной экскурсии и интерактивного квеста. Ольга интересно рассказывает о городе, а также быстро втянула племянниц в игру. Девочки остались довольны, я тоже.
Это и развлечение и культурное развитие. Рекомендую)
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Для школьников
Для подростков
Летние
Исаакиевский собор
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Интерактивные
Улицы и переулки
Смотровые площадки
Самое главное
Семейные
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