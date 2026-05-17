Чем Петербург отличается от других городов? Что определяет его характер? Образы и символы, знаковые события и значимые личности — всё это и многое другое составляет основу моего семейного квеста. Исследуя «лабиринты души Петербурга», вы пройдёте по улицам, дворам и парадным, где сюрпризы поджидают на каждом шагу. А если разгадаете шифр, город предстанет перед вами во всей красе!

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Описание квеста

Петербург напоминает шкатулку с секретом. Он хранит множество загадок, которые непросто разрешить. А мы с вами попробуем! Вам предстоит внимательно слушать и искать подсказки, угадывать, что лежит в «чёрном ящике», расшифровывать QR-коды и подбирать слова. Если справитесь и откроете криптекс (совсем как в фильме «Код да Винчи»!), город явит перед вами свои тайны — и умопомрачительные виды.

Мы встретимся недалеко от метро «Невский проспект» и дойдём до Исаакиевской площади. А по пути:

заглянем в секретные парадные и проходные дворы,

рассмотрим фасады на «Бриллиантовой» улице,

отыщем «двойника» Эрмитажа и трёх императоров, зашифровавших свои имена,

убедимся, что в Петербурге даже дом может казаться не тем, что есть на самом деле.

Организационные детали