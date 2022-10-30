Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

Гуляя с харизматичным персонажем, вы услышите красивые истории о людях, которые любили этот город, восхищались им, и добивались успеха потому, что были верны своей мечте. А декорациями к историческому спектаклю станут привычные места парадного Петербурга: Михайловский сквер, канал Грибоедова, Малая и Большая Конюшенные, набережная Мойки, Дворцовая площадь и Новый Эрмитаж.

Вы увидите Петербург совершенно другими глазами: выясните, как разбойник может стать народным героем, разгадаете тайны Спаса-На-Крови, узнаете, кто в городе главный, заглянете в глаза херувимов певческой Капеллы, откроете историю появления Певческого моста, перенесетесь во времена Петра на главной площади Санкт-Петербурга и попробуете настоящие петербургские пышки. А еще обратитесь к атлантам и сможете загадать желание так, чтобы оно исполнилось!