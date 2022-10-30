Спектакль-променад «Дорога к мечте» с фонарщиком Фаролеро

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Спектакль-променад «Дорога к мечте» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Дорога к мечте» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Дорога к мечте» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Дорога к мечте» с фонарщиком Фаролеро

Что вас ожидает 🤩

  • Михайловский сквер
  • Канал Грибоедова
  • Малая и Большая Конюшенные
  • Набережная Мойки
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
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Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

Гуляя с харизматичным персонажем, вы услышите красивые истории о людях, которые любили этот город, восхищались им, и добивались успеха потому, что были верны своей мечте. А декорациями к историческому спектаклю станут привычные места парадного Петербурга: Михайловский сквер, канал Грибоедова, Малая и Большая Конюшенные, набережная Мойки, Дворцовая площадь и Новый Эрмитаж.

Вы увидите Петербург совершенно другими глазами: выясните, как разбойник может стать народным героем, разгадаете тайны Спаса-На-Крови, узнаете, кто в городе главный, заглянете в глаза херувимов певческой Капеллы, откроете историю появления Певческого моста, перенесетесь во времена Петра на главной площади Санкт-Петербурга и попробуете настоящие петербургские пышки. А еще обратитесь к атлантам и сможете загадать желание так, чтобы оно исполнилось!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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