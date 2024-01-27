Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Дорога жизни была единственной артерией, соединявшей Ленинград с остальной страной в блокадные годы. Вы увидите установленные на ней памятники и услышите истории тех лет.
Мы расскажем о страшном голоде и лютых морозах, поставках продовольствия и не угасающей даже в тяжелые времена культурной жизни города. А также о героизме и отваге местных жителей.
Мы расскажем о страшном голоде и лютых морозах, поставках продовольствия и не угасающей даже в тяжелые времена культурной жизни города. А также о героизме и отваге местных жителей.
Ближайшие даты:
23
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фев
24
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 260 ₽
|Дети 8-18 лет
|1 080 ₽
|Дети до 7 лет
|900 ₽
|Пенсионеры
|1 170 ₽
|Студенты
|1 170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы сделаем 4 остановки:
Румболовская гора. Вы увидите сад Памяти, памятники «Машине-солдату» и «Бомбардировщику». А также посетите храм Спаса Нерукотворного образа 19 века.
Памятник «Разорванное кольцо». Он расположен на берегу Ладожского озера в месте, откуда 22 ноября 1941 года из блокадного Ленинграда отправилась на Большую землю первая автомобильная колонна.
Станция «Ладожское озеро». Мы покажем памятник Локомотиву, возившему в годы Великой Отечественной войны вагоны с провизией и людьми.
Памятник «Цветок». Он посвящён детям, погибшим в военные годы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, транспорт включён в стоимость
- На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, оставшуюся часть — организатору по QR-коду или переводом на карту, мы пришлём вам ссылку.
в субботу и воскресенье в 12:00
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Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2481 туриста
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесяти автобусных и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
27 янв 2024
❤️Большое спасибо за экскурсию! Большая благодарность экскурсоводу Роману! Очень душевно и трогательно! Большая благодарность за стихи! Я всем рекомендую! Замечательный водитель Али! Такие экскурсии нужны и взрослым и детям! Детей было очень много с родителями. Правильно!!! Давайте поднимать дух патриотизма у подрастающего поколения!
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