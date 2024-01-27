Дорога жизни блокадного Ленинграда
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ

5
1 отзыв
Дорога жизни была единственной артерией, соединявшей Ленинград с остальной страной в блокадные годы. Вы увидите установленные на ней памятники и услышите истории тех лет.

Мы расскажем о страшном голоде и лютых морозах, поставках продовольствия и не угасающей даже в тяжелые времена культурной жизни города. А также о героизме и отваге местных жителей.
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Ближайшие даты:
23
фев
24
фев
2
мар
3
мар
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мар
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мар
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мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 260 ₽
Дети 8-18 лет1 080 ₽
Дети до 7 лет900 ₽
Пенсионеры1 170 ₽
Студенты1 170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы сделаем 4 остановки:

Румболовская гора. Вы увидите сад Памяти, памятники «Машине-солдату» и «Бомбардировщику». А также посетите храм Спаса Нерукотворного образа 19 века.

Памятник «Разорванное кольцо». Он расположен на берегу Ладожского озера в месте, откуда 22 ноября 1941 года из блокадного Ленинграда отправилась на Большую землю первая автомобильная колонна.

Станция «Ладожское озеро». Мы покажем памятник Локомотиву, возившему в годы Великой Отечественной войны вагоны с провизией и людьми.

Памятник «Цветок». Он посвящён детям, погибшим в военные годы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, транспорт включён в стоимость
  • На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, оставшуюся часть — организатору по QR-коду или переводом на карту, мы пришлём вам ссылку.

в субботу и воскресенье в 12:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 янв 2024
❤️Большое спасибо за экскурсию! Большая благодарность экскурсоводу Роману! Очень душевно и трогательно! Большая благодарность за стихи! Я всем рекомендую! Замечательный водитель Али! Такие экскурсии нужны и взрослым и детям! Детей было очень много с родителями. Правильно!!! Давайте поднимать дух патриотизма у подрастающего поколения!
❤️Большое спасибо за экскурсию! Большая благодарность экскурсоводу Роману! Очень душевно и трогательно! Большая благодарность за стихи!

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