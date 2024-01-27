Дорога жизни была единственной артерией, соединявшей Ленинград с остальной страной в блокадные годы. Вы увидите установленные на ней памятники и услышите истории тех лет. Мы расскажем о страшном голоде и лютых морозах, поставках продовольствия и не угасающей даже в тяжелые времена культурной жизни города. А также о героизме и отваге местных жителей.

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Описание

Что вас ожидает

Мы сделаем 4 остановки:

Румболовская гора. Вы увидите сад Памяти, памятники «Машине-солдату» и «Бомбардировщику». А также посетите храм Спаса Нерукотворного образа 19 века.

Памятник «Разорванное кольцо». Он расположен на берегу Ладожского озера в месте, откуда 22 ноября 1941 года из блокадного Ленинграда отправилась на Большую землю первая автомобильная колонна.

Станция «Ладожское озеро». Мы покажем памятник Локомотиву, возившему в годы Великой Отечественной войны вагоны с провизией и людьми.

Памятник «Цветок». Он посвящён детям, погибшим в военные годы.

Организационные детали