Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!

Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания

5
7 отзывов
Вас ждет заМЕЧТАтельный маршрут — семь мест в центре Северной столицы, где петербуржцы и гости города загадывают заветные желания.

На нашей авторской авто-пешеходной экскурсии вы поймете, как исполнять мечты, услышите небанальные истории и легенды Петербурга, полюбуетесь видами и памятниками, проведете время приятно и с пользой.
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!
Петербург: экскурсия, исполняющая мечты!

Что вас ожидает

Город, где сбываются мечты

У нашей экскурсии 7 целей — 7 возможностей загадать желания в самых подходящих для этого местах Петербурга. Мы не раскроем их заранее, но обещаем, что вы увидите большую часть открыточных видов Северной столицы. Мы проедем и пройдем по Петроградской стороне, Васильевскому острову, району Коломна, набережным Мойки и Фонтанки. Попутно вы узнаете малоизвестные истории и факты о городе, послушаете легенды.

Научиться загадывать желания правильно

В чем разница между мечтой и желанием? Можете ли вы представить радость от исполнения заветного? Я расскажу о правилах и принципах загадывания желаний — понимать, как всё работает, важно для исполнения! На каждой локации по маршруту подскажу, что именно делать. Помимо нашего живого общения на экскурсии вы услышите авторские аудио-тексты и классическую музыку.

А еще вас ждет подарок — красивая брошюра, в которой мы написали, что делать для исполнения своей мечты. Также в книжечке есть блок для записи желаний и карта центрального Петербурга.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Sonata 2020 + будут пешие прогулки (10-15 минут каждая)
  • Начало и окончание экскурсии на Миллионной улице, возле Атлантов
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега, гид Артем
🚩 Начало и место завершения: рядом с Дворцовой площадью
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Мы коренные Петербуржцы, очень любим свой город, а еще верим в мечту и ее воплощение! Экскурсии проводим 8 месяцев, и уже есть результаты! Помимо того, что мы видим радостные глаза гостей во время экскурсии, некоторые написали нам, что загаданное с нами уже сбылось!
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7 реальных отзывов от туристов

О
13 авг 2021
Спасибо большое гиду Артёму, очень понравился маршрут и сама экскурсия 👍
Д
13 авг 2021
22 июля 2021г. посетили данную экскурсию. Столько позитива, отличного настроения и новых знаний получили, что описать словами просто невозможно.
Аудио-гид в машине слушается легко и с интересом.
Гид Артём - просто лучший! Всё рассказал/показал. Отличным дополнением стало хорошее чувство юмора.
Отдельное спасибо за подарок.
Однозначно рекомендую всем!
С
14 июля 2021
Решила подарить своему сыну эту экскурсию на день рождения. Мне хотелось его чем-то удивить,
чтобы впечатлений было по максимуму! Чтобы загадал желания, хотя тортик никто не отменял)
Очень удобно - на автомобиле нас комфортно доставили к каждому месту, где мы по-настоящему загадали свое заветное желание. Мы любим Санкт-Петербург, поэтому получили двойное удовольствие, любуясь видами исторического центра, набережными, пока переезжали с места на место. Мы узнали много интересных легенд и фактических историй.
На таких экскурсиях я еще не бывала, сын в восторге! Спасибо!
Н
13 июля 2021
Прошло уже несколько дней, а я до сих пор нахожусь под впечатлением от этой экскурсии! Большое спасибо гиду Артему и организаторам этого незабываемого для меня путешествия.
Я часто бывала в Петербурге, многое видела и знаю. Мне захотелось узнать что-то новое, и в тоже время отдохнуть душой, и конечно, загадать желание. Всё прошло интересно, позитивно и душевно. Экскурсия даже превзошла мои ожидания))
Спасибо за возможность увидеть свой любимый город с необычной стороны и задуматься, как сильно мы о чем-то мечтаем…
Т
1 июля 2021
Спасибо за экскурсию! Все прошло замечательно. Данная экскурсия будет интересна и детям, и взрослым. Она проходит по местам, менее известным для большинства туристов.
А
24 июня 2021
Нас ждало, действительно, удивительное путешествие по замечательному городу герою Санкт Петербургу! Одному из самых красивейших городов мира🤩!!!
Редкая по качеству материала и манере его изложения экскурсия. Остается очень цельное впечатление об уникальном архитектурном ансамбле. Гид Артём глубоко погружен в тему, профессионализм и глубокая любовь к городу Санкт-Петербургу делает эту экскурсию насыщенной эмоциями и информацией!
И, конечно же, желания, которые вы загадаете в волшебных местах, уже любимого нами города, обязательно сбудутся.
Рекомендую встречаться сразу в аэропорту-начните воплощать свои мечты в жизнь уже с первых шагов своего путешествия!
Н
14 мая 2021
Огромное спасибо организаторам и нашему гиду Артёму за тёплую встречу, необычную экскурсию, интересный рассказ и классное общение.
Великолепная экскурсия для меня и моих детей 5 и 8 лет;) То, что нужно для знакомства с городом! Заказывала индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу.
Очень было удобно, что нам пошли на встречу, встретили прямо с вокзала, и в комфорте на машине мы поехали смотреть Питер) Посетили ключевые места, загадали желания, и узнали многое об истории города! Петербург завораживает своей красотой! Мне и детям очень понравилось)

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