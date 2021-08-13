Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Город, где сбываются мечты

У нашей экскурсии 7 целей — 7 возможностей загадать желания в самых подходящих для этого местах Петербурга. Мы не раскроем их заранее, но обещаем, что вы увидите большую часть открыточных видов Северной столицы. Мы проедем и пройдем по Петроградской стороне, Васильевскому острову, району Коломна, набережным Мойки и Фонтанки. Попутно вы узнаете малоизвестные истории и факты о городе, послушаете легенды.

Научиться загадывать желания правильно

В чем разница между мечтой и желанием? Можете ли вы представить радость от исполнения заветного? Я расскажу о правилах и принципах загадывания желаний — понимать, как всё работает, важно для исполнения! На каждой локации по маршруту подскажу, что именно делать. Помимо нашего живого общения на экскурсии вы услышите авторские аудио-тексты и классическую музыку.

А еще вас ждет подарок — красивая брошюра, в которой мы написали, что делать для исполнения своей мечты. Также в книжечке есть блок для записи желаний и карта центрального Петербурга.

Организационные детали