Старый стиль Петербурга

Приглашаем познакомимся с культурным центром нашей страны

5
1 отзыв
Приглашаем познакомимся с культурным центром нашей страны.

Увидим лучшие архитектурные ансамбли Северной столицы и самые известные памятники монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Старый стиль Петербурга
Ближайшие даты:
19
авг
26
авг
2
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9
сен
16
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23
сен

Что вас ожидает 🤩

Величественный Петергоф
Величественный Петергоф
Посетим самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга: своеобразие этого ансамбля неповторимо
Царское Село
Царское Село
Нас ждут неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, которые не оставляет равнодушными людей всех возрастов
Уникальный Эрмитаж
Уникальный Эрмитаж
Посмотрим творения Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана и Рембрандта и др.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу. Эрмитаж

Встреча участников тура у Московского вокзала у бюста Петра I в 13:00.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Эрмитаж — музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству.

Среди жемчужин Эрмитажатворения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Свободное время.

Окончание экскурсии в отеле, не позднее 19:00.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.

Экскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. Эрмитаж
2 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.

Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село
3 день

Загородная экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.

Своеобразие этого ансамбля неповторимо.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в Петергоф

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОДНа 1 чел. в 2-мест. номереДополнительное место1-местый номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.

2-мест.

+ доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

30.05-06.0612 21012 21014 655278031204680
06.06-10.0712 74012 74015 705330036005460
11.07-25.0912 21012 21014 655278031204680

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

30.05-06.0612 74012 74015 705330036005460
06.06-10.0713 26513 26516 750382041606240
11.07-25.0912 74012 74015 705330036005460

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.05-03.0716 30514 80522 675676071509100
04.07-28.0814 45513 85519 005494053307280
29.08-25.0914 06013 76018 220455049406890

Скидка на ребенка до 16 лет — 200 руб.

Цена тура без проживания, без питания — 10 260 руб.

Варианты проживания

Кирочная

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

МОСКВА 4*

2 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
3 авг 2022
Большая Страна всё время была с нами на связи. По любому вопросу был дан развёрнутый ответ.

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