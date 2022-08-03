Встреча участников тура у Московского вокзала у бюста Петра I в 13:00.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Эрмитаж — музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству.
Среди жемчужин Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Свободное время.
Окончание экскурсии в отеле, не позднее 19:00.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.
Своеобразие этого ансамбля неповторимо.
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|ПЕРИОД
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Дополнительное место
|1-местый номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
2-мест.
+ доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|12 210
|12 210
|14 655
|2780
|3120
|4680
|06.06-10.07
|12 740
|12 740
|15 705
|3300
|3600
|5460
|11.07-25.09
|12 210
|12 210
|14 655
|2780
|3120
|4680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|12 740
|12 740
|15 705
|3300
|3600
|5460
|06.06-10.07
|13 265
|13 265
|16 750
|3820
|4160
|6240
|11.07-25.09
|12 740
|12 740
|15 705
|3300
|3600
|5460
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.05-03.07
|16 305
|14 805
|22 675
|6760
|7150
|9100
|04.07-28.08
|14 455
|13 855
|19 005
|4940
|5330
|7280
|29.08-25.09
|14 060
|13 760
|18 220
|4550
|4940
|6890
Скидка на ребенка до 16 лет — 200 руб.
Цена тура без проживания, без питания — 10 260 руб.
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.