В сердце Петербурга. Тур на 3 дня

Тур в Санкт-Петербург на 3 дня с пешеходными экскурсиями по городу

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Тур в Санкт-Петербург на 3 дня с пешеходными экскурсиями по городу – это отличная возможность заглянуть в отдаленные уголки Петербурга и увидеть то, что скрыто от глаз туриста, который осматривает город из окон автобуса.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста – Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 09 июня 2023 г. по 27 августа 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Окрестности Петербурга
Окрестности Петербурга
Дворцы, парадные залы и парки погрузят вас в атмосферу прошлых веков
Такой разный Санкт-Петербург
Такой разный Санкт-Петербург
Сможем увидеть город со всех сторон, он предстанет перед нами духовным, живописным и по-настоящему волшебным
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сможете сами выбрать какие экскурсии посетить и взять от тура максимум впечатлений

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходе

11:00 Встреча с экскурсоводом на Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами) Табличка «В сердце Петербурга».

11:30 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – трансфер в Петергоф.

12:30 – 14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

14:00 – 16:00 Свободное время.

16:00 Трансфер на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

17:00 Свободное время.

Понедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеПонедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеПонедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеПонедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходе
2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

09:00 – 09:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: Морская прогулка на катере;«Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.

Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400, 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200)

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера

11:00 Встреча с экскурсоводом на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке. Табличка «В сердце Петербурга»

Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев».

Васильевский – самый большой остров в дельте Невы.

Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования.

Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, – Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со временем.

13:00 Экскурсия в Кунсткамеру с посещением «Большого Готторпского Глобуса» – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, рассказывающий о человеке и разных народах мира.

Вы посетите мемориальные залы, хранящие память о жизни и деятельности великого русского учёного М. В. Ломоносова, и подниметесь в башенку Кунсткамеры, где увидите уникальный экспонат – первый в мире планетарий – огромный глобус, внутри которого изображена карта звёздного неба.

Окончание программы в центре города около 14:30 – 15:00.

Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера
4 день

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»

13:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

15:30 Экскурсия в Спас на крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.

Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

В завершении экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку, расположенную на одной из крыш для того, чтобы полюбоваться Петербургом с высоты.

Трансфер на программу.

18:00 Встреча с экскурсоводом у ворот Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34)

Пешеходная экскурсия «Спрятанный город».

Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов?

Как живут в историческом центре обычные петербуржцы?

Что прячет город в рукавах проходных дворов?

В фокусе рассказа окажется внутреннее пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы – то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.

Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века стала центром.

Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века.

Мы будем отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших здесь раньше.

Окончание программы в 20:30 – 21:00 в центре города.

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»
5 день

Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».

Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.

Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.

Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

13:00 Вас ждет экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

14:30 Окончание программы в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская».

Желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского с крыши одного из домов на Невском проспекте.

Свободное время.

Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже
6 день

Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец

09:30 – 10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю, уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, посетим современную интерактивную экспозицию «Ораниенбаум сквозь века».

Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума.

Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в.

19:00 – 20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.

Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз…».

Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких.

Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг.

Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

13:00 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.» / «Адмиралтейская».

Дополнительно:

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. (цены уточнять позже)

Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк,, 400 руб. студ. и пенс.)

Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионный пакет без проживания: 6 600 руб. (3-дневный тур).

Скидки детям до 16 лет – 350 руб.

Амбассадор 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол", стандартный номер

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями или двуспальной кроватью

Одноместный

09.06.23-12.06.23

12600

18600

18.06.23-21.06.23

12300

17900

22.06.23-24.06.23

12600

18600

25.06.23-30.06.23

12300

17900

01.07.23-31.07.23

11300

15900

01.08.23-25.08.23

11000

15400

Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол", стандартный номер

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями или двуспальной кроватью

Одноместный

09.06.23-11.06.23

12900

17500

12.06.23-25.06.23

12300

17000

26.06.23-02.07.23

12100

16800

03.07.23-22.07.23

11300

15000

23.07.23-30.07.23

11700

15800

31.07.23-25.08.23

11000

14500

Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Студия

09.06.23-11.06.23

13000

11900

18600

13600

12300

19700

12.06.23-17.06.23

12500

11550

17600

13050

11900

18650

18.06.23-21.06.23

12000

11200

16600

12500

11500

17600

22.06.23-25.06.23

13000

11900

18600

13600

12300

19700

26.06.23-02.07.23

12000

11200

16600

12500

11500

17600

03.07.23-26.07.23

10900

10400

14400

11400

10800

15400

27.07.23-30.07.23

11200

10700

14900

11700

11000

16000

31.07.23-25.08.23

10900

10400

14400

11400

10800

15400

РЕКОМЕНДУЕМ Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Стандартный

Комфорт

09.06.23-12.06.23

14200

21300

15600

19600

16600

14600

26100

13.06.23-21.06.23

13800

20400

15000

22900

16000

14100

21200

22.06.23-25.06.23

14200

21300

15600

19600

16600

14600

26100

26.06.23-15.07.23

13800

20400

15000

22900

16000

14100

24900

16.07.23-26.07.23

11900

16600

12500

17900

13800

12600

20400

27.07.23-30.07.23

12200

17300

12900

18600

14200

13000

21300

31.07.23-25.08.23

11900

16600

12500

17900

13800

12600

20400

Резиденция Дашковой 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

09.06.23-10.06.23

13500

12600

12000

19400

14900

13500

22100

11.06.23

19400

16500

15900

31150

-

-

-

12.06.23-17.06.23

25300

20400

19800

42900

-

-

-

18.06.23

19300

16400

15800

30900

-

-

-

19.06.23-04.07.23

13300

12400

11800

18900

-

-

21600

05.07.23-26.07.23

12400

11800

11200

17100

13800

12700

19900

27.07.23-31.07.23

12800

12200

11500

17800

14200

13100

20800

01.08.23-25.08.23

12100

11600

11100

16600

13500

12600

19400

Варианты проживания

Сокрома Бохо 3

2 ночи

Отель «Сокрома Бохо» удобно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Никольского морского собора, в 500 метрах от Мариинского театра и менее чем в 1 км от Исаакиевского собора. Отель находится примерно в 2,1 км от музея Фаберже, в 2,1 км от Государственного Русского музея и в 2,4 км от храма Спаса на Крови. Стойка регистрации работает круглосуточно. Во всех зонах действует бесплатный Wi-Fi. В числе удобств общая кухня.

В числе удобств всех номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен сейф.

В отеле «Сокрома Бохо» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Поблизости расположены такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Эрмитаж и Зимний дворец. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 14 км.

Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3

Амбассадор 4

2 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая». В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.

К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.

В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса. На территории работает экскурсионное бюро.

В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.

Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4

Отель на Римского-Корсакова 3

2 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.

В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном.

Отель на Римского-Корсакова 3Отель на Римского-Корсакова 3Отель на Римского-Корсакова 3Отель на Римского-Корсакова 3

Катарина Арт Отель 4

2 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

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Отель «Резиденция Дашковой»

2 ночи

Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге. Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi.

В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) – 600 руб
  • Индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт – отель, 1650 руб. – вокзал – отель за машину
  • Дополнительные экскурсии:морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)экскурсия по крышам Петербурга (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400, 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200)посещение Эрмитажа (цены уточнять позже)посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 руб. взр., 300 руб. шк,, 400 руб. студ. и пенс.).
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)
  • Экскурсия по крышам Петербурга (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400, 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200)
  • Посещение Эрмитажа (цены уточнять позже)
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 руб. взр., 300 руб. шк,, 400 руб. студ. и пенс.)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу.

За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

В день заезда и выезда вещи можно оставлять в багажной комнате гостиницы, а заселяться после программы.

Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь.

Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода.

Небольшая группа (10-15 человек).

Автобус предоставляется во вторник, четверг и субботу.

Встреча с гидом происходит по адресу, указанному в программе. Табличка «В сердце Петербурга»

  • Понедельник – Адмиралтейская наб., 2 (спуск со львами);
  • Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение – Исаакиевская пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга);
  • Среда – на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 16 лет – 350 рублей.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.

Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.

Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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Можно с детьми
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