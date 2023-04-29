Ближайшие даты:
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Кунтскамера
- Сфинксы
- Медный всадник
- Зимний дворец
- Летний сад
- Чижик-пыжик
- Михайловский замок
- Дом-квартира Пушкина
- Петропавловская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начать свой день с прогулки по водной глади рек и каналов Санкт-Петербурга, насладиться красотами архитектурного гения с воды в компании опытного капитана. Петр I основал город на территории, которая раскинулась более чем на 100 островах. С тех времен осталось 44 острова, но статус «Северной Венеции» Петербург не потерял. В ходе прогулки вы пройдете по всей парадной Неве, зайдете в Безымянный Ерек, увидите первую загородную резиденцию Петра Великого, пройдете мимо дома, где снимал комнаты великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин и к полудню капитан займет лучшие зрительные места у стен Нарышкина бастиона, откуда будет произведен пушечный залп.
В ходе прогулки вы можете попросить капитана включить любимую музыку.
Также у вас есть возможность пригласить в сопровождение профессионального гида и насладиться прогулкой под неспешный увлекательный рассказ о центре города Петербурга. Мы не работаем с непроверенными кадрами. Все наши гиды - аттестованные экскурсоводы.
Комфортное судно
Водные прогулки проходят на частном катере в прекрасном техническом состоянии, на котором могут разместиться до 6 гостей. За штурвалом будет обученный и вежливый капитан, на случай непогоды есть тент и теплые пледы. Кроме того, вы можете подключить телефон и поставить любимую музыку на время прогулки.
Особенности формата:
- Это прогулка на катере без гида, с вами будет профессиональный капитан. Экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
- Подача на городские причалы по вашему желанию оплачиваются дополнительно +1500р.
-Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами):
- К употреблению на борту запрещены: красное вино, кока-кола и другие красящие напитки.
- Допустимо: белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.
- В обслуживании может быть отказано в случае нахождения пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения.
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера
- Что не входит
- Работа гида 3500
- Причалы по требованию 1500
- Место начала и завершения?
- Кронверкский пролив
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Это прогулка на катере без гида, с вами будет профессиональный капитан. Экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
- Подача на городские причалы по вашему желанию оплачиваются дополнительно +1500р
- Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами)
- К употреблению на борту запрещены: красное вино, кока-кола и другие красящие напитки.
- Допустимо: белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.
- В обслуживании может быть отказано в случае нахождения пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Водные развлечения
Для подростков
История и архитектура
Летние
На выходные
Семейные
На катере
Аренда катера
Прокат и аренда
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка и полуденный выстрел с воды
наб. реки Фонтанки, д. 71, причал
22 апр
23 апр
24 апр
25 апр
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
на набережной Фонтанки, д. 71
23 апр
24 апр
25 апр
26 апр
12001 080₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сегодня
Завтра
13 апр
14 апр
25 000₽ за всё до 11 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании