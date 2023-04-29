Начать свой день с прогулки по водной глади рек и каналов Санкт-Петербурга, насладиться красотами архитектурного гения с воды в компании опытного капитана. Петр I основал город на территории, которая раскинулась более чем на 100 островах. С тех времен осталось 44 острова, но статус «Северной Венеции» Петербург не потерял. В ходе прогулки вы пройдете по всей парадной Неве, зайдете в Безымянный Ерек, увидите первую загородную резиденцию Петра Великого, пройдете мимо дома, где снимал комнаты великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин и к полудню капитан займет лучшие зрительные места у стен Нарышкина бастиона, откуда будет произведен пушечный залп.

В ходе прогулки вы можете попросить капитана включить любимую музыку.

Также у вас есть возможность пригласить в сопровождение профессионального гида и насладиться прогулкой под неспешный увлекательный рассказ о центре города Петербурга. Мы не работаем с непроверенными кадрами. Все наши гиды - аттестованные экскурсоводы.

Комфортное судно

Водные прогулки проходят на частном катере в прекрасном техническом состоянии, на котором могут разместиться до 6 гостей. За штурвалом будет обученный и вежливый капитан, на случай непогоды есть тент и теплые пледы. Кроме того, вы можете подключить телефон и поставить любимую музыку на время прогулки.

Особенности формата:

Это прогулка на катере без гида, с вами будет профессиональный капитан. Экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.

Подача на городские причалы по вашему желанию оплачиваются дополнительно +1500р.

-Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами):