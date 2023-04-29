Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки

Описание
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Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
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мая
3
мая
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Что вас ожидает:

  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Кунтскамера
  • Сфинксы
  • Медный всадник
  • Зимний дворец
  • Летний сад
  • Чижик-пыжик
  • Михайловский замок
  • Дом-квартира Пушкина
  • Петропавловская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Начать свой день с прогулки по водной глади рек и каналов Санкт-Петербурга, насладиться красотами архитектурного гения с воды в компании опытного капитана. Петр I основал город на территории, которая раскинулась более чем на 100 островах. С тех времен осталось 44 острова, но статус «Северной Венеции» Петербург не потерял. В ходе прогулки вы пройдете по всей парадной Неве, зайдете в Безымянный Ерек, увидите первую загородную резиденцию Петра Великого, пройдете мимо дома, где снимал комнаты великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин и к полудню капитан займет лучшие зрительные места у стен Нарышкина бастиона, откуда будет произведен пушечный залп.
В ходе прогулки вы можете попросить капитана включить любимую музыку.
Также у вас есть возможность пригласить в сопровождение профессионального гида и насладиться прогулкой под неспешный увлекательный рассказ о центре города Петербурга. Мы не работаем с непроверенными кадрами. Все наши гиды - аттестованные экскурсоводы.

Комфортное судно

Водные прогулки проходят на частном катере в прекрасном техническом состоянии, на котором могут разместиться до 6 гостей. За штурвалом будет обученный и вежливый капитан, на случай непогоды есть тент и теплые пледы. Кроме того, вы можете подключить телефон и поставить любимую музыку на время прогулки.

Особенности формата:

  • Это прогулка на катере без гида, с вами будет профессиональный капитан. Экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
  • Подача на городские причалы по вашему желанию оплачиваются дополнительно +1500р.

-Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами):

  • К употреблению на борту запрещены: красное вино, кока-кола и другие красящие напитки.
  • Допустимо: белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.
  • В обслуживании может быть отказано в случае нахождения пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
Что не входит
  • Работа гида 3500
  • Причалы по требованию 1500
Место начала и завершения?
Кронверкский пролив
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Это прогулка на катере без гида, с вами будет профессиональный капитан. Экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
  • Подача на городские причалы по вашему желанию оплачиваются дополнительно +1500р
  • Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами)
  • К употреблению на борту запрещены: красное вино, кока-кола и другие красящие напитки.
  • Допустимо: белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.
  • В обслуживании может быть отказано в случае нахождения пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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