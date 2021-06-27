Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

С палубы нашего теплохода вы увидите пролеты кружевных мостов и нарядные фасады зданий на главных набережных. Успеете сделать фотографии и услышите краткую аудио-информацию о достопримечательностях.
Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Большая Нева — акватория в районе Стрелки ВО — Фонтанка
Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:
«Полуденный выстрел» восходит к временам Петра 1, когда пушка сообщала горожанам о важных событиях в городе. Традицию возобновили в 2001 году — и на прогулке вы понаблюдаете за этим действием с воды, с максимально близкого расстояния.