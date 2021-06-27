Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»

Поплавать на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции

4.4
8 отзывов
Эта водная прогулка в группе до 50 человек — не просто способ полюбоваться Петербургом с воды.

Главная цель — познакомиться с бережно хранимой городской традицией, выстрелом пушки в Петропавловской крепости.

Вы увидите это действие вблизи мощных стен и заодно сверите свои часы.

А также послушаете аудио-рассказы о памятниках и домах.
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»

Что вас ожидает

С палубы нашего теплохода вы увидите пролеты кружевных мостов и нарядные фасады зданий на главных набережных. Успеете сделать фотографии и услышите краткую аудио-информацию о достопримечательностях.

Маршрут

Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Большая Нева — акватория в районе Стрелки ВО — Фонтанка

Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:

  • Стрелку Васильевского острова
  • Эрмитаж
  • Кунсткамеру
  • Адмиралтейство
  • Аничков мост
  • Михайловский замок и Чижика-Пыжика

Выстрел пушки ровно в 12:00

«Полуденный выстрел» восходит к временам Петра 1, когда пушка сообщала горожанам о важных событиях в городе. Традицию возобновили в 2001 году — и на прогулке вы понаблюдаете за этим действием с воды, с максимально близкого расстояния.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет работать аудиогид
  • Теплоход на 50 мест, имеет 2 палубы: открытую и теплую закрытую с панорамными окнами. Рекомендуем занимать места на обеих палубах и взять с собой теплую одежду, поскольку ночью во время водной экскурсии может быть прохладно (сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам).
  • Маршрут может быть скорректирован из-за погоды, городских перекрытий и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров
🚩 Начало и место завершения: на набережной Фонтанки, д. 71
Время проведения: ежедневно в 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Афина
Афина
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
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8 реальных отзывов от туристов

Г
27 июня 2021
Подвезли к заячьему острову и не объяснили, что за звоном колоколов церкви будет залп пушки - очень испугались все
Афина
Ответ гида:
Добрый день. Экскурсия так и называется "Полуденный выстрел", это особенная прогулка, которая проходит дольше обычной и только 1 раз в день. Об этом написано в описании экскурсии.
Е
23 июня 2021
Всем привет. Прогулка была бы на 5 баллов, если не сбивался аудиогид.
Т
21 июня 2021
Интересный маршрут, рассказ аудиогида, красоты и история. Очень комфортный корабль, остановка у Петропавловской крепости выстрел Пушки впечатляет. Рекомендую.
С
12 июня 2021
Нам повезло с погодой, было тепло и солнечно. Команда работает слаженно, постоянно на связи. Сама экскурсия мне очень понравилась. Огромное количество информации от гида и виртуозная работа капитана судна при проходе каналов завораживает. Полуденные залпы пушек Петропавловской крепости придают экскурсии особенную атмосферу. Спасибо.
С
7 июня 2021
С одной стороны, вроде бы и интересно было, но, с другой стороны, долго не могли настроить трек, несколько раз повторялось одно и тоже, поэтому сразу испортилось впечатление. Когда настроили, стало интересно. Изюминка - полуденный выстрел пушки - это впечатлило) Надо организаторам усовершенствовать трек, и тогда смело можно будет рекомендовать вашу экскурсию, а пока 4-.
С
30 мая 2021
Экскурсия порадовала, интересно в том числе и для детей. Пушка стреляет очень громко) Отправление-прибытие строго по расписанию, симпатичный кораблик в отличном состоянии. Спасибо!
Л
14 мая 2021
Экскурсия прошла хорошо! На теплоходе был аудиогид. Сама экскурсия структурирована и интересна!
Д
13 мая 2021
Красивый кораблик! Удобные стулья! На верхней палубе не пахнет топливом.
Экскурсия замечательная! Море впечатлений, а полуденный выстрел это нечто) спасибо огромное!

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