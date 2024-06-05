1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка»
1 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
«Прогулка на частном катере — это отличный вариант для девичника или мальчишника, дня рождения или фотосессии»
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«Сменив машину или общественный транспорт на личный катер, вы смените и ракурс, под которым смотрели раньше на Петербург»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
«В стоимость входит 1 час аренды бюджетного катера (аналогичного жёлтому на фото ниже) и услуги гида»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
«На маневренном катере зайдем в небольшие каналы, недоступные для теплоходов и далекие от взглядов туристов»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«На борту нашего катера • пледы • бокалы • посуда • музыка • туалет на борту Важно знать:»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
Круиз
1 час
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Наш катер в отличном состоянии»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
«Посмотрите на нетипичный Петербург на индивидуальном катере с воды»
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
«Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в невероятное водное путешествие на аутентичном ретро-катере»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 900₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«Наши прогулки на катере проводятся как днем, так и ночью»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 21
«Элементы декора катера и палубного оснащения выполнены из латуни, нержавеющей стали и ценных пород дерева (тик, бук, дуб)»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 10 000₽ за всё до 11 чел.
Групповая
18 часов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«В этом туре Вы совершите водную прогулку на катерах, которая позволит посмотреть на красоты Карелии с непривычного ракурса»
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
«У катера полностью закрытый салон, где тепло и уютно в любую погоду»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
«Прямо в центре города с причала рядом с Невским проспектом мы начнем прогулку на катере, прокатимся по главным каналам города, осмотрим множество дворцов, скульптурные ансамбли и скверы»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
Начало: Зависит от маршрута, оговаривается отдельно
«Мы предлагаем вам прогулку на катере повышенного комфорта - только для вашей небольшой компании или группы с занимательным рассказом о нашей славной Северной Столице»
Расписание: Круглосуточно и без выходных
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
9 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1 час 15 минут
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
«Благодаря своим габаритам, катер может пройти по узким и извилистым водным артериям города, а также покорить самые низкие мосты»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки, 104
«В то время, когда реки и каналы города еще не наполнились потоком судов, уютный 11-и местный катер отравится в путь по необычному маршруту, чтоб показать своим гостям Петербург с воды»
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
«Под ваш праздник на катере поможем с оформлением, примем доставку или организуем кейтеринг»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
«Приглашаю вас убедиться в этом и полюбоваться городом, проплывая по нему на частном катере в компании капитана»
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
«Комфортное судно Водные прогулки проходят на частном катере в прекрасном техническом состоянии, на котором могут разместиться с комфортом до 6 гостей»
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Начало: Кронверкский пролив
«Комфортное судно Водные прогулки проходят на частном катере в прекрасном техническом состоянии, на котором могут разместиться до 6 гостей»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«На белоснежном современном катере не будет посторонних людей — только вы и профессиональный капитан»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
«Во время прогулки на борту катера только Вы и Ваша компания, что позволит учесть Ваши пожелания по маршруту: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания Финском заливе в хорошую погоду»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Прогулка на катере пройдет по самому «петербургскому маршруту»: река Фонтанка — канал Грибоедова (полностью через Коломну) — река Мойка — река Фонтанка»
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600₽ за человека
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Блеск ночного города и захватывающее разведение мостов — всё это в небольшой группе на борту комфортабельного катера, с которого открывается прекрасный обзор»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
«Летний сад, возле которого катер повернёт в Фонтанку»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Это экскурсионная прогулка на катере от центра города по рукавам Невы, вокруг Петроградской стороны и по реке Карповке, которая не входит ни в один другой водный маршрут города»
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Начало: Причал «Медный всадник»
«Совершите прогулку на одном из самых мощных в линейке боурайдеров (имеющих открытую палубу на носу) катере»
Расписание: Ежедневно круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
«Романтика ночного Петербурга На катере вы сможете в полной мере почувствовать всю романтику белых ночей и разводных мостов, так как вы увидите все шоу с лучшего ракурса»
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
«Мы покатаем вас на комфортабельном 6-местном катере с тёплыми пледами и тентом на случай дождя»
9 июня в 13:30
10 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Вот лишь часть символов Петербурга, мимо которых проплывет катер:»
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
«На катере есть пледы, музыка, туалет и тент от плохой погоды»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
«Капитан катера расскажет вам об истории и памятниках Петербурга, о Петре I, реках и каналах, многие из которых были выкопаны вручную»
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
«В компании профессионального капитана вы прокатитесь на комфортабельном частном катере по ночной Неве»
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
1 час
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
«Индивидуальная экскурсия по Неве и Финскому заливу на персональном катере с капитаном — главный летний аттракцион Петербурга»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
7 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
«Катер «Стремительный» Для максимального комфорта прогулка по рекам и каналам проходит на индивидуальном новом катере, где может разместиться компания из 7 пассажиров»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00.
7 июля в 21:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«В вашем распоряжении — катер комфорт-класса с опытным капитаном»
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Экскурсия пройдет на катере «Смарт», у которого есть открытая площадка на носу, что позволит сделать красивые фотографии на память»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
«Прогулка на комфортабельном катере Фонтанка, Крюков канал, Мойка, парадная Нева… По всем этим рекам и каналам можно пройтись на нашем катере»
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Морской Петербург на катере
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки у дома 105
«С борта небольшого катера, гости увидят скрытую часть самого центра Петербурга, познакомятся с городом, который со времен Петра Первого значился как Морская Столица»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Нам все очень понравилось! Весело и безопасно! Аккуратный водитель, можно было включить свою музыку!
- ЮЮлия5 июня 2024Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
- ВВиолетта5 июня 2024Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
- ООлег5 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
- ААнна4 июня 2024Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
- LLyudmila4 июня 2024Очень впечатляющее зрелище! Одно из самых ярких моих впечатлений в Питере еще и потому, что эта экскурсия была завершающей и она объединила всё увиденное за неделю. СПАСИБО!!!
- ЯЯна4 июня 2024Хорошая прогулка, все вовремя, вежливый капитан Место указано понятно, лодка чистая, красивая и удобная (на 5 чел отлично было) Кататься наверное вечером лучше не по каналам, так как очень много лодок и пробки. . в следующий раз поедем на залив
- ВВладимир4 июня 2024Отличная индивидуальная прогулка.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На катере»
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