Прогулки на катере в Санкт-Петербурге

Найдено 95 экскурсий в категории «На катере» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка»
1 600 за человека
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
«Прогулка на частном катере — это отличный вариант для девичника или мальчишника, дня рождения или фотосессии»
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«Сменив машину или общественный транспорт на личный катер, вы смените и ракурс, под которым смотрели раньше на Петербург»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
«В стоимость входит 1 час аренды бюджетного катера (аналогичного жёлтому на фото ниже) и услуги гида»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
По каналам Петербурга на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
«На маневренном катере зайдем в небольшие каналы, недоступные для теплоходов и далекие от взглядов туристов»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«На борту нашего катера • пледы • бокалы • посуда • музыка • туалет на борту Важно знать:»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
По Петербургу - на круизном катере
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
19 отзывов
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Наш катер в отличном состоянии»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 10 чел.
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
«Посмотрите на нетипичный Петербург на индивидуальном катере с воды»
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
На ретро-катере по рекам и каналам
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
«Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в невероятное водное путешествие на аутентичном ретро-катере»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 900 за всё до 11 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«Наши прогулки на катере проводятся как днем, так и ночью»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 21
«Элементы декора катера и палубного оснащения выполнены из латуни, нержавеющей стали и ценных пород дерева (тик, бук, дуб)»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 10 000 за всё до 11 чел.
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
114 отзывов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«В этом туре Вы совершите водную прогулку на катерах, которая позволит посмотреть на красоты Карелии с непривычного ракурса»
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990 за человека
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
«У катера полностью закрытый салон, где тепло и уютно в любую погоду»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
70 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
«Прямо в центре города с причала рядом с Невским проспектом мы начнем прогулку на катере, прокатимся по главным каналам города, осмотрим множество дворцов, скульптурные ансамбли и скверы»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500 за всё до 6 чел.
Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
Начало: Зависит от маршрута, оговаривается отдельно
«Мы предлагаем вам прогулку на катере повышенного комфорта - только для вашей небольшой компании или группы с занимательным рассказом о нашей славной Северной Столице»
Расписание: Круглосуточно и без выходных
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
9 500 за всё до 8 чел.
На катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Мини-группа
1 час 15 минут
133 отзыва
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
«Благодаря своим габаритам, катер может пройти по узким и извилистым водным артериям города, а также покорить самые низкие мосты»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 500 за человека
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки, 104
«В то время, когда реки и каналы города еще не наполнились потоком судов, уютный 11-и местный катер отравится в путь по необычному маршруту, чтоб показать своим гостям Петербург с воды»
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:30
1 500 за человека
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
«Под ваш праздник на катере поможем с оформлением, примем доставку или организуем кейтеринг»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Водная прогулка на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
«Приглашаю вас убедиться в этом и полюбоваться городом, проплывая по нему на частном катере в компании капитана»
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 6 чел.
Разводка мостов на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
«Комфортное судно Водные прогулки проходят на частном катере в прекрасном техническом состоянии, на котором могут разместиться с комфортом до 6 гостей»
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500 за всё до 6 чел.
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Начало: Кронверкский пролив
«Комфортное судно Водные прогулки проходят на частном катере в прекрасном техническом состоянии, на котором могут разместиться до 6 гостей»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
9 000 за всё до 6 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«На белоснежном современном катере не будет посторонних людей — только вы и профессиональный капитан»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
На круизном катере к островам Финского залива
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
«Во время прогулки на борту катера только Вы и Ваша компания, что позволит учесть Ваши пожелания по маршруту: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания Финском заливе в хорошую погоду»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
346 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Прогулка на катере пройдет по самому «петербургскому маршруту»: река Фонтанка — канал Грибоедова (полностью через Коломну) — река Мойка — река Фонтанка»
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600 за человека
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Блеск ночного города и захватывающее разведение мостов — всё это в небольшой группе на борту комфортабельного катера, с которого открывается прекрасный обзор»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300 за человека
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
«Летний сад, возле которого катер повернёт в Фонтанку»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Это экскурсионная прогулка на катере от центра города по рукавам Невы, вокруг Петроградской стороны и по реке Карповке, которая не входит ни в один другой водный маршрут города»
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Начало: Причал «Медный всадник»
«Совершите прогулку на одном из самых мощных в линейке боурайдеров (имеющих открытую палубу на носу) катере»
Расписание: Ежедневно круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 12 чел.
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
«Романтика ночного Петербурга На катере вы сможете в полной мере почувствовать всю романтику белых ночей и разводных мостов, так как вы увидите все шоу с лучшего ракурса»
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
«Мы покатаем вас на комфортабельном 6-местном катере с тёплыми пледами и тентом на случай дождя»
9 июня в 13:30
10 июня в 10:30
6 500 за всё до 6 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
122 отзыва
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Вот лишь часть символов Петербурга, мимо которых проплывет катер
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000 за человека
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
«На катере есть пледы, музыка, туалет и тент от плохой погоды»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990 за всё до 5 чел.
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
«Капитан катера расскажет вам об истории и памятниках Петербурга, о Петре I, реках и каналах, многие из которых были выкопаны вручную»
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
Разводные мосты на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
«В компании профессионального капитана вы прокатитесь на комфортабельном частном катере по ночной Неве»
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
20 отзывов
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
«Индивидуальная экскурсия по Неве и Финскому заливу на персональном катере с капитаном — главный летний аттракцион Петербурга»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
7 990 за всё до 7 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
«Катер «Стремительный» Для максимального комфорта прогулка по рекам и каналам проходит на индивидуальном новом катере, где может разместиться компания из 7 пассажиров»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990 за всё до 7 чел.
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00.
7 июля в 21:00
9 000 за всё до 7 чел.
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«В вашем распоряжении — катер комфорт-класса с опытным капитаном»
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
1 отзыв
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Экскурсия пройдет на катере «Смарт», у которого есть открытая площадка на носу, что позволит сделать красивые фотографии на память»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
«Прогулка на комфортабельном катере Фонтанка, Крюков канал, Мойка, парадная Нева… По всем этим рекам и каналам можно пройтись на нашем катере»
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Морской Петербург на катере
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Морской Петербург на катере
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки у дома 105
«С борта небольшого катера, гости увидят скрытую часть самого центра Петербурга, познакомятся с городом, который со времен Петра Первого значился как Морская Столица»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
  2. На частном катере по рекам и каналам Петербурга
  3. По рекам и каналам на персональном катере
  4. В Питере - плыть
  5. На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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