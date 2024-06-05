1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
«В стоимость включено: аренда катера, услуги гида, пледы, вода в бутылках»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«вы хотите тишины и спокойствия, когда арендуете катер»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Начало: Кронверкский пролив
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Начало: Причал «Медный всадник»
Расписание: Ежедневно круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента начала аренды катера»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы в компании опытного капитана
Начало: на набережной Фонтанки
«По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
9 июня в 04:30
10 июня в 00:45
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
«аренда катера на 1,5 часа (чистое время катания)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Стоимость указана за экскурсию, аренда катера оплачивается отдельно»
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
«Предлагаем вам арендовать катер на развод мостов»
Расписание: Ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
19 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 490₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег5 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ААнна4 июня 2024Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
- ААнна3 июня 2024Дарья - прекрасный организатор и гид! Все заранее обговорили, обсудили возможности и опции, отправились в путь вовремя. Провели замечательно 1.5 часа!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Нам все очень понравилось! Спасибо! Рекомендую!!! Плавали в дождь, но было тепло и комфортно
- ЗЗоя2 июня 2024Прогулка прошла замечательно! Катер очень понравился, спасибо за помощь в подборе идеального варианта для нашей компании! А также спасибо за увлекательную экскурсию, Дарья очень интересно рассказывает! Видно, что она сама получает удовольствие от своей работы!
- ВВладимир28 мая 2024Прекрасный вид города как с берега, так и с Невы и каналов. Ощутите эту красоту! Отличная прогулка, молодец капитан!
- ССлава28 мая 2024Вежливый капитан Кирилл сделал поездку комфортной. В день города кататься по любимому Петербургу было невероятно красиво и атмосферно. Спасибо сервису, менеджер Юля всегда на связи
- ААнна28 мая 2024Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнамиОчень комфортная лодка, если прохладно, можно сидеть в тепле с шикарным обзором
- ТТатьяна28 мая 2024Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда катера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Аренда катера" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 5 200 до 20 500. Туристы уже оставили гидам 707 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 27 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Аренда катера», 707 ⭐ отзывов, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август