О Олег По каналам Петербурга на катере с гидом Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!

В Виктория На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива читать дальше у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо! Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном

А Анна По рекам и каналам на персональном катере Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!

А Анна В Питере - плыть Дарья - прекрасный организатор и гид! Все заранее обговорили, обсудили возможности и опции, отправились в путь вовремя. Провели замечательно 1.5 часа!

Е Екатерина По рекам и каналам на персональном катере Нам все очень понравилось! Спасибо! Рекомендую!!! Плавали в дождь, но было тепло и комфортно

З Зоя В Питере - плыть Прогулка прошла замечательно! Катер очень понравился, спасибо за помощь в подборе идеального варианта для нашей компании! А также спасибо за увлекательную экскурсию, Дарья очень интересно рассказывает! Видно, что она сама получает удовольствие от своей работы!

В Владимир Прогулка на катере по индивидуальному маршруту Прекрасный вид города как с берега, так и с Невы и каналов. Ощутите эту красоту! Отличная прогулка, молодец капитан!

С Слава Прогулка на катере по индивидуальному маршруту Вежливый капитан Кирилл сделал поездку комфортной. В день города кататься по любимому Петербургу было невероятно красиво и атмосферно. Спасибо сервису, менеджер Юля всегда на связи

А Анна Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами Очень комфортная лодка, если прохладно, можно сидеть в тепле с шикарным обзором