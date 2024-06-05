Аренда катера – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 27 экскурсий в категории «Аренда катера» в Санкт-Петербурге, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
По каналам Петербурга на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
«В стоимость включено: аренда катера, услуги гида, пледы, вода в бутылках»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«вы хотите тишины и спокойствия, когда арендуете катер»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
70 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500 за всё до 6 чел.
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Водная прогулка на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 6 чел.
Разводка мостов на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500 за всё до 6 чел.
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Начало: Кронверкский пролив
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
9 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Начало: Причал «Медный всадник»
Расписание: Ежедневно круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 12 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990 за всё до 7 чел.
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
1 отзыв
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента начала аренды катера»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на частном катере по Петербургу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы в компании опытного капитана
Начало: на набережной Фонтанки
«По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
7 200 за всё до 5 чел.
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
9 июня в 04:30
10 июня в 00:45
от 10 000 за всё до 5 чел.
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600 за всё до 7 чел.
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
«аренда катера на 1,5 часа (чистое время катания)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Стоимость указана за экскурсию, аренда катера оплачивается отдельно»
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700 за всё до 8 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Развод мостов на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
«Предлагаем вам арендовать катер на развод мостов»
Расписание: Ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
19 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 490 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    5 июня 2024
    По каналам Петербурга на катере с гидом
    Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    В Питере - плыть
    Дарья - прекрасный организатор и гид! Все заранее обговорили, обсудили возможности и опции, отправились в путь вовремя. Провели замечательно 1.5 часа!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Нам все очень понравилось! Спасибо! Рекомендую!!! Плавали в дождь, но было тепло и комфортно
  • З
    Зоя
    2 июня 2024
    В Питере - плыть
    Прогулка прошла замечательно! Катер очень понравился, спасибо за помощь в подборе идеального варианта для нашей компании! А также спасибо за увлекательную экскурсию, Дарья очень интересно рассказывает! Видно, что она сама получает удовольствие от своей работы!
  • В
    Владимир
    28 мая 2024
    Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
    Прекрасный вид города как с берега, так и с Невы и каналов. Ощутите эту красоту! Отличная прогулка, молодец капитан!
  • С
    Слава
    28 мая 2024
    Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
    Вежливый капитан Кирилл сделал поездку комфортной. В день города кататься по любимому Петербургу было невероятно красиво и атмосферно. Спасибо сервису, менеджер Юля всегда на связи
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
    Очень комфортная лодка, если прохладно, можно сидеть в тепле с шикарным обзором
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
    Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда катера»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. По рекам и каналам на персональном катере
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  3. На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
  4. По каналам Петербурга на катере с гидом
  5. Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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