"Полуденный выстрел" восходит к временам Петра 1, когда пушка сообщала горожанам о важных событиях в Санкт Петербурге. На прогулке Вы понаблюдаете за этим действием с воды, с максимально близкого расстояния!
Ближайшие даты:
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
30
мая
мая
31
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:
- Зимнюю канавку
- Петропавловская крепость
- Стрелку Васильевского острова
- Эрмитаж
- Кунсткамеру
- Адмиралтейство
- Медный всадник
- Аврору
- Михайловский замок и Чижика-Пыжика
- Реку Фонтанку
- Спас на Крови
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Летний Cанкт Петербург особенно прекрасен!
В вашем распоряжении будет катер комфорт-класса с опытным капитаном. Классический маршрут по парадному Петербургу с осмотром главных достопримечательностей центра! В любом случае, эта прогулка станет незабываемой, ведь вы пройдёте по самым красивым местам в компании своих близких и разделите с ними яркие впечатления от путешествия по воде.
Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:
- Зимнюю канавку.
- Петропавловская крепость.
- Стрелку Васильевского острова.
- Эрмитаж.
- Кунсткамеру.
- Адмиралтейство.
- Медный всадник.
- Аврору.
- Михайловский замок и Чижика-Пыжика.
- Реку Фонтанку.
- Спас на Крови.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид
- Музыка на борту
- Место начала и завершения?
- набережной реки Мойки, д. 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Программа
- Встреча на пирсе.
- Знакомство с капитаном. Перед катанием скажите свои пожелания по маршруту, чтобы капитан учел их.
- Размещение на борту.
- Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:
- Зимнюю канавку
- Петропавловская крепость
- Стрелку Васильевского острова
- Эрмитаж
- Кунсткамеру
- Адмиралтейство
- Медный всадник
- Аврору
- Михайловский замок и Чижика-Пыжика
- Реку Фонтанку
- Спас на Крови
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании