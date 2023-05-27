«Полуденный выстрел» на индивидуальном катере

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"Полуденный выстрел" восходит к временам Петра 1, когда пушка сообщала горожанам о важных событиях в Санкт Петербурге. На прогулке Вы понаблюдаете за этим действием с воды, с максимально близкого расстояния!
«Полуденный выстрел» на индивидуальном катере
«Полуденный выстрел» на индивидуальном катере
«Полуденный выстрел» на индивидуальном катере
«Полуденный выстрел» на индивидуальном катере
Ближайшие даты:
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:
  • Зимнюю канавку
  • Петропавловская крепость
  • Стрелку Васильевского острова
  • Эрмитаж
  • Кунсткамеру
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Аврору
  • Михайловский замок и Чижика-Пыжика
  • Реку Фонтанку
  • Спас на Крови
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Летний Cанкт Петербург особенно прекрасен!
В вашем распоряжении будет катер комфорт-класса с опытным капитаном. Классический маршрут по парадному Петербургу с осмотром главных достопримечательностей центра! В любом случае, эта прогулка станет незабываемой, ведь вы пройдёте по самым красивым местам в компании своих близких и разделите с ними яркие впечатления от путешествия по воде.

Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:

  • Зимнюю канавку.
  • Петропавловская крепость.
  • Стрелку Васильевского острова.
  • Эрмитаж.
  • Кунсткамеру.
  • Адмиралтейство.
  • Медный всадник.
  • Аврору.
  • Михайловский замок и Чижика-Пыжика.
  • Реку Фонтанку.
  • Спас на Крови.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Музыка на борту
Место начала и завершения?
набережной реки Мойки, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Программа
  • Встреча на пирсе.
  • Знакомство с капитаном. Перед катанием скажите свои пожелания по маршруту, чтобы капитан учел их.
  • Размещение на борту.
  • Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:
  • Зимнюю канавку
  • Петропавловская крепость
  • Стрелку Васильевского острова
  • Эрмитаж
  • Кунсткамеру
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Аврору
  • Михайловский замок и Чижика-Пыжика
  • Реку Фонтанку
  • Спас на Крови
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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