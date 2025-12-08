Мы увидим и этюды мастера, и его знаменитые полотна, и те работы, что редко экспонировались, и вещи, ставшие печально знаменитыми уже в наши дни. Выставка лирична, как и сам мастер, и, несмотря на огромный ажиотаж, подразумевает любование и поэтичный настрой ценителей живописи.
Описание экскурсииВ корпусе Бенуа Русского музея проходит выставка, посвященная творчеству прекрасного русского живописца Архипа Куинджи "Иллюзия света". Его пейзажи, показанные на Передвижных выставках и в залах Общества Поощрения художников, потрясали публику, вызывая слезы и заставляя ломать голову над тем, как это было "сделано". Камерные залы музея и знакомые с детства пейзажи, пространство, продуманное Юрием Аввакумовым, главным архитектором выставки,"Лунная ночь" со звездным небом над головой, - все это делает выставку максимально притягательной для посещения. Важная информация: ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ НАЛИЧИЯ БИЛЕТОВ НА ВЫСТАВКУ НА САЙТЕ МУЗЕЯ! МЫ БИЛЕТЫ НЕ ПРОДАЕМ! Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее для всех участников, в том числе и для гида Стоимость полного билета составляет 600 ₽, льготный — 450 ₽ Рекомендованный возраст — от 14 лет Экскурсию можно провести для большего количества человек: до 3-х. Доплата — 1000 ₽ за 3-го гостя. Больший размер группы невозможен в связи с небольшими размерами выставки Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Услуги гида
- Входные билеты (600 полный, 450 льготный), в Т.Ч. билет для гида
Корпус Бенуа, наб. канала Грибоедова, 2, Санкт-Петербург, 191186
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
