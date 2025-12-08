Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы увидим и этюды мастера, и его знаменитые полотна, и те работы, что редко экспонировались, и вещи, ставшие печально знаменитыми уже в наши дни. Выставка лирична, как и сам мастер, и, несмотря на огромный ажиотаж, подразумевает любование и поэтичный настрой ценителей живописи.

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии В корпусе Бенуа Русского музея проходит выставка, посвященная творчеству прекрасного русского живописца Архипа Куинджи "Иллюзия света". Его пейзажи, показанные на Передвижных выставках и в залах Общества Поощрения художников, потрясали публику, вызывая слезы и заставляя ломать голову над тем, как это было "сделано". Камерные залы музея и знакомые с детства пейзажи, пространство, продуманное Юрием Аввакумовым, главным архитектором выставки,"Лунная ночь" со звездным небом над головой, - все это делает выставку максимально притягательной для посещения. Важная информация: ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ НАЛИЧИЯ БИЛЕТОВ НА ВЫСТАВКУ НА САЙТЕ МУЗЕЯ! МЫ БИЛЕТЫ НЕ ПРОДАЕМ! Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее для всех участников, в том числе и для гида Стоимость полного билета составляет 600 ₽, льготный — 450 ₽ Рекомендованный возраст — от 14 лет Экскурсию можно провести для большего количества человек: до 3-х. Доплата — 1000 ₽ за 3-го гостя. Больший размер группы невозможен в связи с небольшими размерами выставки Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

