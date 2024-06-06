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попросила немного больше времени перекусить после экскурсии во дворце либо хотя бы информации, что в кафе практически нет еды/кофе/напитков на вынос (а для перекуса на месте нет времени). Особенно когда приезжаешь с детьми, это важно; 2) по времени окончание было заявлено в 16.15, мы прибыли ближе к 18.00 - хотелось бы соблюдения временных рамок либо указать актуальную информацию в анонсе; 3) в анонсе был также указан Приоратский дворец, но по факту его не было. Благодарим за экскурсию 🙏