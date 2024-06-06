Выставки Санкт-Петербурга

Найдено 21 экскурсия в категории «Выставки» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
Билеты
30 минут
174 отзыва
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
«Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию музея, билеты на временные выставки вы можете приобрести в музее самостоятельно»
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500 за билет
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
«• заглянем в выставочное крыло музея, где проходят временные выставки современного искусства»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 400 за всё до 5 чел.
Неизведанный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Неизведанный Эрмитаж
Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами
Начало: На Дворцовой площади
«А также заглянем на выставку русских интерьеров и оценим шедевры мебельного искусства 19 — начала 20 веков»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Начало: Ул. Думская, 2
«Самая популярная выставка представляет собой коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями, заспиртованных «уродцев» с самыми разными отклонениями, которые оставляют неизгладимое впечатление в памяти каждого человека»
Расписание: По средам и пятницам в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
1 600 за человека
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
🚶 Пешая
Групповая
1 час
35 отзывов
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
«Продолжительность посещения выставки или мероприятия указана на билете»
Расписание: Смотрите свободные даты
9 июня в 19:00
1 000 за человека
Билеты в Музей Фаберже
Билеты
1 час
357 отзывов
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
«Продолжительность посещения выставки или мероприятия указана на билете»
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
500 за билет
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
«Посетите лютеранскую кирху с занимательной выставкой и собор Казанской Божьей Матери»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825 за человека
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
Групповая
1 час
2 отзыва
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
На групповой экскурсии в музее познакомиться с эволюцией ренессансной живописи
Начало: В Музее Христианской Культуры
«На выставке представлены шедевры Рафаэля Санти, Сандро Боттичелли, Джованни даль Понте, Паоло Морандо, Бернардино Луини и других»
Расписание: в среду и воскресенье в 18:00, в четверг и субботу в 14:30, в пятницу в 12:00
Завтра в 14:30
9 июня в 18:00
800 за человека
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
38 отзывов
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
Посетить закрытые помещения старейшего гастронома - и проследить, как менялся его облик
Начало: Музей Купцов Елисеевых
«Музейную комнату с выставкой антикварных предметов и товаров, которыми торговали здесь сто лет назад»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
5 000 за человека
Креативные пространства Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Креативные пространства Петербурга
"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Начало: На острове «Новая Голландия»
«Здесь проходят выставки и художественные акции, дети обучаются компьютерной графике и звукорежиссуре, работают мексиканские и грузинские кафе, постоянно открываются новые арт-площадки»
9 июня в 18:00
19 июня в 13:00
6 670 за всё до 4 чел.
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1.5 часа
4 отзыва
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки
Начало: У входа в Эрмитаж
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Билеты
3 часа
32 отзыва
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Изучить интерьеры и выставки в легендарном замке Павла I - быстро и удобно
Начало: У Михайловского замка (ближайшие станции метро - "...
«Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию Михайловского замка, а также все временные выставки»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
650 за билет
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Идём смотреть и исследовать шедевры мастера в Русском музее
Начало: У корпуса Бенуа (филиал Русского музея)
«Почему стоит пойти на выставку со мной»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Изучить работы великого живописца и узнать, почему он не любил светские встречи и новые фраки
Начало: У входа в корпус Бенуа Русского музея
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
6 700 за всё до 3 чел.
Выставка поездов в Лебяжьем
🚶 Пешая
Групповая
1 час
6 отзывов
Выставка поездов в Лебяжьем
Посетить железнодорожный музей под открытым небом и узнать о его самых ценных экспонатах
Начало: На ж/д станции Лебяжье
«Выставка поездов под открытым небом»
9 июня в 11:30
16 июня в 11:30
940 за человека
Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
18 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия
Отправиться на автобусе к самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Начало: У Гостиного Двора
«Вы проследите, как постепенно складывался дворцово-парковый ансамбль Гатчины, посетите выставку, посвящённую жизни монаршей семьи, и полюбуетесь интерьерами»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:30
9 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 000 за человека
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
Креативный Петербург на Мини Купере
Начало: Лиговский проспект, 53
«Во время нашего неформального тура -🔺проникнемся атмосферными арт_катакомбами немецкого собора, где часто проходят перфомансы, выставки, и креативные постановки»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за человека
Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге
Групповая
1.5 часа
Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге
Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
Начало: в районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Вы получите ваучер, который нужно будет обменять на билет в кассе при входе на выставку»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
1 990 за человека
Главные туристические локации современного Петербурга
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
«Выставки, концерты, маркеты, закаты, кафе, бары, набережная и проекты для детей, каток и горка у моря»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора
Групповая
1 час
Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора
Раскрыть исторические сюжеты в необычном формате и принять участие в танковом бою (в группе)
Начало: Возле станции метро «Чернышевская»
«Экскурсию для вас проведу я (расскажу об истории и концепции выставки), а впоследствии один из гидов нашей команды»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700 за человека
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4
««Музей Гарри Поттера» — это интерактивная выставка, которая перенесет вас в волшебный мир знаменитой саги Джоан Роулинг»
Расписание: Музей вселенной Гарри Поттера работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Последняя экскурсия в 21:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Сначала не понял, что это за главный штаб. Вдруг вручат повестку на сборы? Оказалось это расширение Эрмитажа, и это великолепно! Шедевры экспрессионистов, много места, мало людей - просто мечта туриста
    Сначала не понял, что это за главный штаб. Вдруг вручат повестку на сборы? Оказалось это расширение Эрмитажа, и это великолепно!
  • Р
    Роберт
    6 июня 2024
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Все было супер!
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Все замечательно, намного выше ожиданий. Долго не мог побывать в Эрмитаже и наконец то, посетил.
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Очень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не до конца просмотра дожил, придется ещё раз сходить.
    Очень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не до
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Редко пишу отзывы, не могла не написать, как нам повезло, что нашим гидом и водителем был Станислав. Качество при этом
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    на высоте. Познавательно, задорно, с правильной речью. Мы в восторге и вся наша мини группа🤝👍👌. До новых встреч в СПб и обязательно с Вами!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Очень интересная экскурсия, все понравилось Гид Наталья рассказала много интересного, показала много достопримечательностей
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
    Отличная любознательная экскурсия. Ходили с 7-ми месячным ребенком. Отдельное спасибо Любови за способность адаптироваться, когда малыш просил внимания.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Услуга по покупке билета в Михайловский замок
    Это единственный замок в Петербурге. Остальные резиденции императоров - исключительно дворцы. Не смотря на внешнюю аскетичность замка, внутри убранство дворца. Красивые залы, подлинные экспонаты, вежливые сотрудники.
    Это единственный замок в Петербурге. Остальные резиденции императоров - исключительно дворцы. Не смотря на внешнюю аскетичностьЭто единственный замок в Петербурге. Остальные резиденции императоров - исключительно дворцы. Не смотря на внешнюю аскетичность
  • А
    Александра
    24 мая 2024
    Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась, все очень интересно и содержательно. Очень красивый парк и Гатчинский дворец. Прекрасные рассказчики. Но есть нюансы: 1) я бы
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    попросила немного больше времени перекусить после экскурсии во дворце либо хотя бы информации, что в кафе практически нет еды/кофе/напитков на вынос (а для перекуса на месте нет времени). Особенно когда приезжаешь с детьми, это важно; 2) по времени окончание было заявлено в 16.15, мы прибыли ближе к 18.00 - хотелось бы соблюдения временных рамок либо указать актуальную информацию в анонсе; 3) в анонсе был также указан Приоратский дворец, но по факту его не было. Благодарим за экскурсию 🙏

  • Ж
    Жерлицын
    24 мая 2024
    Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
    Я в первые пользуюсь электронным гидом и сие мне очень понравилось. Как пройти, куда свернуть чтобы выйти к месту (как за руку вели) начало экскурсии. Всё вери вел и олрайт.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки»

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  1. Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
  2. В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
  3. Неизведанный Эрмитаж
  4. Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
  5. Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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