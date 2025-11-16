Вы окунётесь в знойный летний полдень. Почувствуете запах травы. Полюбуетесь гладью Ладожской воды. Ощутите, как лёгкий мороз щиплет лицо в солнечный зимний день. Ведь Куинджи — не просто художник. Он маг и волшебник!
Описание экскурсии
Вы увидите более 150 работ Архипа Куинджи — и узнаете:
- как сын бедного сапожника из предместий Мариуполя стал великим живописцем
- правда ли, что Куинджи на полном серьёзе обвиняли в колдовстве
- почему он замолчал на 20 с лишним лет
- как мастер вошёл в круг передвижников — и вышел из него
- почему современники художника видели другую «Лунную ночь на Днепре»
- был ли Айвазовский учителем Куинджи
Организационные детали
- Выставка длится до 30 марта 2026 года
- Билеты в Русский музей нужно купить заранее для всех путешественников. Цена: стандартный — 600 ₽ за чел., льготный — 450 ₽ за чел. При необходимости мы поможем вам.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 9870 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
16 ноя 2025
Единственный, но существенный минус - очень долгое согласование экскурсии до одобрения оплаты.
Экскурсовод Анна Скороварова- профессионал, приветливая, улыбчивая. Узнали много нового и интересного о художнике и его творчестве.
Арина
4 ноя 2025
Отличная экскурсия, наш экскурсовод Людмила рассказывала с душой, доступно, делала акценты на детали. Выставка небольшая, но впечатлила. Потом еще прошлись сами, «закрепили» материал.
Н
Наталья
12 окт 2025
Прекрасная выставка и экскурсовод! Рекомендуем!
