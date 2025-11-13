Злата читать дальше жизни и о творчестве Архипа Куинджи. Экскурсия просто восторг! Отдельное спасибо Светлане, за то, что пришла раньше, заняла для нас очередь и мы вообще смогли попасть на выставку. Хотя билеты и были куплены заранее на конкретное время, но никто не ожидал такого огромного количества посетителей. Но это уже недоработка музея, а Светлана просто волшебница! Экскурсия конечно, в первую очередь для тех, кто любит творчество Архипа Куинджи. Но от экскурсовода зависит многое. У нас экскурсоводом была Светлана, она очень много и интересно рассказывала и о

Т Татьяна Всё прошло прекрасно. Вовремя и по плану. У нас был великолепный экскурсовод.

А Алена Выражаю огромную благодарность Алексею Германовичу за интересное погружение в жизнь и творчество Архипа Куинджи. Спасибо за то, что так доступно и увлекательно раскрыли для нас магию света и тайны палитры художника.

Искренне рекомендую!

Александра Вернусь обязательно и не один раз

Елена Гид роскошен, материал интересен, нареканий ни боже мой! Особенно ценно было то что мы могли задавать кучу вопросов и получать на них интересные глубокие ответы

Варвара Всё прошло отлично, спасибо! Заказала экскурсию родителям, им все понравилось, были интересно и приятно. Большое спасибо за организацию, все чётко и ясно. Супер!

С Сергей За один час трудно осветить весь спектр деятельности художника