Предлагаем прикоснуться к наследию загадочного мастера русской пейзажной школы. Архип Куинджи превращал краску в сияние, а холст — в окно в другой мир. Его картины поражают иллюзией света и воздуха, заставляют чувствовать дыхание природы. На выставке «Архип Куинджи. Иллюзия света» вы познакомитесь с мастером и увидите в мазках его кисти сияние луны.
Описание экскурсии
- Творческий путь художника — от ранних поисков, где только намечается его новаторский стиль, до зрелых шедевров
- Встреча с картинами Русского музея: «Лунная ночь на Днепре», «Ладожское озеро», «Радуга», «Ночное»
- Знакомство с редкими полотнами из ведущих музеев страны, которые прежде не экспонировались в Петербурге
- Возможность заглянуть в творческую лабораторию мастера: понять, как Куинджи работал со светом, какие приёмы использовал, почему его картины производили эффект откровения на современников и в чём кроется загадка их магнетизма
Экспозиция разместилась в корпусе Бенуа. Здесь представлено более 150 полотен Куинджи из собраний Русского музея и других музеев страны.
Выставка продлится до 30 марта 2026 года.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на выставку необходимо приобрести для себя и для гида. Покупать их лучше заранее на выбранное время на сайте музея. Взрослые — 600 ₽, дети 7–14 лет — 350 ₽, дети до 7 лет бесплатно. Есть льготы
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Инженерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Злата
13 ноя 2025
Экскурсия конечно, в первую очередь для тех, кто любит творчество Архипа Куинджи. Но от экскурсовода зависит многое. У нас экскурсоводом была Светлана, она очень много и интересно рассказывала и о
Т
Татьяна
9 ноя 2025
Всё прошло прекрасно. Вовремя и по плану. У нас был великолепный экскурсовод.
А
Алена
3 ноя 2025
Выражаю огромную благодарность Алексею Германовичу за интересное погружение в жизнь и творчество Архипа Куинджи. Спасибо за то, что так доступно и увлекательно раскрыли для нас магию света и тайны палитры художника.
Искренне рекомендую!
Александра
3 ноя 2025
Вернусь обязательно и не один раз
Елена
19 окт 2025
Гид роскошен, материал интересен, нареканий ни боже мой! Особенно ценно было то что мы могли задавать кучу вопросов и получать на них интересные глубокие ответы
Варвара
17 окт 2025
Всё прошло отлично, спасибо! Заказала экскурсию родителям, им все понравилось, были интересно и приятно. Большое спасибо за организацию, все чётко и ясно. Супер!
С
Сергей
6 окт 2025
За один час трудно осветить весь спектр деятельности художника
К
Ксения
5 окт 2025
Приятный экскурсовод, в целом все интересно, но только для взрослой аудитории. Для детей данная программа не подходит, имейте ввиду, если соберетесь с подрастающим поколением. Организатор предупреждал об этом. Но отношение к детям было очень добрым, максимально пытались их заинтересовать, поэтому я очень благодарна гиду за терпение.
