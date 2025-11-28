Куинджи стал легендой ещё при жизни, но за его «сияющими» полотнами скрывается куда больше, чем школьные описания.
На экскурсии вы увидите 150 его работ, разберётесь в личных историях, экспериментах и неожиданных поворотах судьбы, которые сделали художника миллионером и мастером света, и поймёте, как ему удалось добиться эффекта живого свечения на холсте.
На экскурсии вы увидите 150 его работ, разберётесь в личных историях, экспериментах и неожиданных поворотах судьбы, которые сделали художника миллионером и мастером света, и поймёте, как ему удалось добиться эффекта живого свечения на холсте.
Описание билета
Вы отправитесь на выставку «Иллюзия света», где представлено более 150 работ Архипа Куинджи — художника, чьи биография и приёмы до сих пор вызывают споры у искусствоведов. Экскурсия проходит легко и живо: истории художника складываются в целостный портрет человека, который шёл своим путём и сделал свет главным действующим лицом своих картин.
Вам предстоит:
- узнать, как мальчик-сирота прошёл путь от пастуха и булочника до одного из самых обеспеченных художников империи
- поймать, почему его называли «миллионер из шалаша» и что привело его в мастерскую Айвазовского
- услышать историю конфликта с Шишкиным — и почему их отношения так повлияли на русскую пейзажную школу
- разобраться, чем обусловлено отличие Исаакиевского собора на его картине от реального облика
- узнать, какую необычную тайну открыл художнику Менделеев
- увидеть картину, которая «поставила на дыбы» публику и заставила Третьякова сомневаться
- подойти к главному шедевру — «Лунной ночи на Днепре» — и поймёте, за счёт чего она кажется почти светящейся
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсия по выставке + билет
- Перед заказом необходимо уточнять наличие билетов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 20:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа Русского музея
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 20:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 105 туристов
Я, Оксана Романова, рада приветствовать жителей и гостей Санкт-Петербурга. Я родилась в этом прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Закончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
28 ноя 2025
Очень повезло с гидом Оксаной. Прекрасно подает материал. Слушаешь на одном дыхании. Огромное спасибо!
Р
Роман
26 ноя 2025
Сегодня посетил выставку работ Куинджи. Очень рад, что с гидом. Получил полное освещение жизни и деятельности художника. Рассказ гида был очень интересным. Рекомендую!
О
Ольга
24 ноя 2025
Экскурсия на выставку «Иллюзия света» в Русском музее с гидом Оксаной стала для нас настоящим открытием и подарком для души. Оксана проявила высокий профессионализм: рассказ был насыщенным, но при этом
Ф
Фёдор
23 ноя 2025
Хочу выразить благодарность гиду Оксане и организатору экскурсии по выставке Куинджи. Зашел по заранее купленному компанией билету без очереди! При этом много людей томилось в ожидании на холоде на улице.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Временная выставка Куинджи в Русском музее: иллюзия света
Увидеть больше, чем показано
Начало: У Русского музея
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пейзаж как откровение - по выставке Архипа Куинджи в Русском музее
Ощутить свет, который художник превращал в живопись
Начало: На Инженерной улице
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Архип Куинджи в Русском музее: иллюзия света
Увидеть известные и неизвестные работы гения пейзажа - до 30 марта 2026 года
Начало: У корпуса Бенуа
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.