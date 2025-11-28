Мои заказы

Тайны Куинджи: выставка «Иллюзия света» в Русском музее (билеты включены)

Как художник превратил свет в главный элемент своих картин
Куинджи стал легендой ещё при жизни, но за его «сияющими» полотнами скрывается куда больше, чем школьные описания.

На экскурсии вы увидите 150 его работ, разберётесь в личных историях, экспериментах и неожиданных поворотах судьбы, которые сделали художника миллионером и мастером света, и поймёте, как ему удалось добиться эффекта живого свечения на холсте.
4 отзыва
Описание билета

Вы отправитесь на выставку «Иллюзия света», где представлено более 150 работ Архипа Куинджи — художника, чьи биография и приёмы до сих пор вызывают споры у искусствоведов. Экскурсия проходит легко и живо: истории художника складываются в целостный портрет человека, который шёл своим путём и сделал свет главным действующим лицом своих картин.

Вам предстоит:

  • узнать, как мальчик-сирота прошёл путь от пастуха и булочника до одного из самых обеспеченных художников империи
  • поймать, почему его называли «миллионер из шалаша» и что привело его в мастерскую Айвазовского
  • услышать историю конфликта с Шишкиным — и почему их отношения так повлияли на русскую пейзажную школу
  • разобраться, чем обусловлено отличие Исаакиевского собора на его картине от реального облика
  • узнать, какую необычную тайну открыл художнику Менделеев
  • увидеть картину, которая «поставила на дыбы» публику и заставила Третьякова сомневаться
  • подойти к главному шедевру — «Лунной ночи на Днепре» — и поймёте, за счёт чего она кажется почти светящейся

Организационные детали

  • В стоимость входит экскурсия по выставке + билет
  • Перед заказом необходимо уточнять наличие билетов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 20:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа Русского музея
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 20:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 105 туристов
Я, Оксана Романова, рада приветствовать жителей и гостей Санкт-Петербурга. Я родилась в этом прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Закончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила
читать дальше

профессию гида-переводчика и, наконец, стала заниматься любимым дело — водить экскурсии. Мне нравится дарить людям радость от увиденного, увлекать их интригующими историями и погружать в мир искусства. Наша команда — это люди, увлечённые своей работой. Все наши гиды прошли государственную аттестацию и имеют лицензии. Сухие и скучные экскурсии — это не про нас! Мы любим свой город, восхищены людьми, которые здесь жили, любили, творили и оставили нам прекрасное наследие и непременно заразим вас этой любовью!

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
28 ноя 2025
Очень повезло с гидом Оксаной. Прекрасно подает материал. Слушаешь на одном дыхании. Огромное спасибо!
Р
Роман
26 ноя 2025
Сегодня посетил выставку работ Куинджи. Очень рад, что с гидом. Получил полное освещение жизни и деятельности художника. Рассказ гида был очень интересным. Рекомендую!
О
Ольга
24 ноя 2025
Экскурсия на выставку «Иллюзия света» в Русском музее с гидом Оксаной стала для нас настоящим открытием и подарком для души. Оксана проявила высокий профессионализм: рассказ был насыщенным, но при этом
читать дальше

легким для восприятия, чувствовалась её глубокая заинтересованность и знание темы. Она с энтузиазмом раскрывала тайны творчества Куинджи, отвечала на вопросы, умело вовлекала в диалог и помогала взглянуть на картины с нового ракурса, благодаря чему выставка заиграла для нас особыми красками.

Сама выставка поражает масштабом, очень много крайне интересных произведений. Понравилась подача «Лунной ночи на Днепре».

Благодаря рассказу Оксаны мы не только обратили внимание на нюансы техники Куинджи, но и познакомились с ним как с личностью.

Всё вместе создало ощущение погружения, выставка оставила глубокое впечатление.

Рекомендуем всем посетить данную экскурсию!

Экскурсия на выставку «Иллюзия света» в Русском музее с гидом Оксаной стала для нас настоящим открытиемЭкскурсия на выставку «Иллюзия света» в Русском музее с гидом Оксаной стала для нас настоящим открытиемЭкскурсия на выставку «Иллюзия света» в Русском музее с гидом Оксаной стала для нас настоящим открытиемЭкскурсия на выставку «Иллюзия света» в Русском музее с гидом Оксаной стала для нас настоящим открытием
Ф
Фёдор
23 ноя 2025
Хочу выразить благодарность гиду Оксане и организатору экскурсии по выставке Куинджи. Зашел по заранее купленному компанией билету без очереди! При этом много людей томилось в ожидании на холоде на улице.
читать дальше

Особо стоить отметить сам рассказ гида. Все четко, логично и структурировано, а главное увлекательно. Были бы все такие гиды! Рассказ погружает в атмосферу того времени, упомянутые персонажи словно оживают перед глазами. Видно, что гид знает материал, а главно любит свое дело. Время пролетело незаметно, а главное нескучно. Огромное вам спасибо! Буду обращаться, так как у компании много еще интересных предложений. Всем советую!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

