Санкт-Петербург – Великий Новгород: обзорная экскурсия – Юрьев-Георгиевский монастырь – музей деревянного зодчества "Витославлицы"/ Перынский скит/ Хозяйственный двор – Новгородский Кремль – Ярославово Дворище – В. Новгород - Старая Русса: обзорная экскурсия – Дом Достоевского Курорт “Старая Русса” с минеральным источником – усадьба Рушанина - Санкт-Петербург
Приглашаем вас в путешествие в новгородский край, где вы узнаете все самое интересное о новгородской земле с театрализованным представлением и интерактивными музеями под открытым небом. Ощутите древний быт славян, увидите самые живописные места с лучших смотровых площадок, посетите единственный в мире музей 🖼 колокольчиков, узнаете как добывали соль и получите ощущение комфорта и спокойствия в духовном сердце новгородской земли.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
⬤ Экскурсия в музее Присутственных мест на территории Кремля (вх. билеты не включены в стоимость)
⬤ Проживание в отеле выбранной категории категории
⬤ Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
⬤ Завтрак в отеле
⬤ Экскурсия по Ярославову дворищу
⬤ Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником или посадницей
⬤ Посещение музея под открытым небом "Витославлицы" (вх. билеты не включены в стоимость)
Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения.
⬤ Обзорная экскурсия по Старой Руссе⬤ Посещение Юрьево-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора
⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
⬤ Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков
⬤ Остановка у Дома Достоевского
⬤ Посещение магазина с новгородскими настойками и наливками
⬤ Осмотр Муравьевского фонтана
⬤ Посещение и экскурсия по бальнеологическому курорту "Минеральные воды"
⬤ Посещение Варлаамо–Хутынского монастыря
⬤ Экскурсия в музее "Усадьба Достоевского"
Что не входит
Оплачивается по желанию на месте:⬤ Входные билеты в государственный музей «Витославлицы». Стандартные цены: 170 р. /взр, 120 р. /студ. Дети до 16 лет – бесплатно. *
В дни проведения народных гуляний и праздников входные билеты в «Витославлицы» продаются по более высоким ценам (как правило, до 400 рублей).
⬤ Входные билеты в усадьбу Достоевского: 120 р. /взр., 60 р. /студ., 60 р. /школ., до 7 лет – бесплатно⬤ Билеты в Грановитую палату: 170 р. /чел. ⬤ Обед в кафе – от 350 р. /чел. (оплачивается по желанию на месте)⬤ Входной билет в музей в здании Присутственных мест: 170 р. /взр., 120 р. /студ., до 16 лет – бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;м. Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.