Приглашаем вас в путешествие в новгородский край, где вы узнаете все самое интересное о новгородской земле с театрализованным представлением и интерактивными музеями под открытым небом. Ощутите древний быт славян, увидите самые живописные места с лучших смотровых площадок, посетите единственный в мире музей 🖼 колокольчиков, узнаете как добывали соль и получите ощущение комфорта и спокойствия в духовном сердце новгородской земли.