  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 6 150 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Великий Новгород: обзорная экскурсия – Юрьев-Георгиевский монастырь – музей деревянного зодчества "Витославлицы"/ Перынский скит/ Хозяйственный двор – Новгородский Кремль – Ярославово Дворище – В. Новгород - Старая Русса: обзорная экскурсия – Дом Достоевского Курорт “Старая Русса” с минеральным источником – усадьба Рушанина - Санкт-Петербург
Приглашаем вас в путешествие в новгородский край, где вы узнаете все самое интересное о новгородской земле с театрализованным представлением и интерактивными музеями под открытым небом. Ощутите древний быт славян, увидите самые живописные места с лучших смотровых площадок, посетите единственный в мире музей 🖼 колокольчиков, узнаете как добывали соль и получите ощущение комфорта и спокойствия в духовном сердце новгородской земли.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
  • ⬤ Экскурсия в музее Присутственных мест на территории Кремля (вх. билеты не включены в стоимость)
  • ⬤ Проживание в отеле выбранной категории категории
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
  • ⬤ Завтрак в отеле
  • ⬤ Экскурсия по Ярославову дворищу
  • ⬤ Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником или посадницей
  • ⬤ Посещение музея под открытым небом "Витославлицы" (вх. билеты не включены в стоимость)
  • Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения.
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Старой Руссе⬤ Посещение Юрьево-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора
  • ⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • ⬤ Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков
  • ⬤ Остановка у Дома Достоевского
  • ⬤ Посещение магазина с новгородскими настойками и наливками
  • ⬤ Осмотр Муравьевского фонтана
  • ⬤ Посещение и экскурсия по бальнеологическому курорту "Минеральные воды"
  • ⬤ Посещение Варлаамо–Хутынского монастыря
  • ⬤ Экскурсия в музее "Усадьба Достоевского"
Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте:⬤ Входные билеты в государственный музей «Витославлицы». Стандартные цены: 170 р. /взр, 120 р. /студ. Дети до 16 лет – бесплатно. *
  • В дни проведения народных гуляний и праздников входные билеты в «Витославлицы» продаются по более высоким ценам (как правило, до 400 рублей).
  • ⬤ Входные билеты в усадьбу Достоевского: 120 р. /взр., 60 р. /студ., 60 р. /школ., до 7 лет – бесплатно⬤ Билеты в Грановитую палату: 170 р. /чел. ⬤ Обед в кафе – от 350 р. /чел. (оплачивается по желанию на месте)⬤ Входной билет в музей в здании Присутственных мест: 170 р. /взр., 120 р. /студ., до 16 лет – бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;м. Московская
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
СканТур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

СканТур проводит ещё 6 экскурсий

Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков
15 990
72 часа
Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков
Средневековая сказка в Выборге
13 550
72 часа
Средневековая сказка в Выборге
Царский Новый Год в Карелии
26 900
96 часов
Царский Новый Год в Карелии
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
14 550
72 часа
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
23 900
72 часа
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
Новогодние хиты Карелии
26 400
120 часов
Новогодние хиты Карелии

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2080 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1516 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва