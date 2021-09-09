Легенды Карелии за 2 дня
Вы погрузитесь в непередаваемую атмосферу карельской природы и увидите самые яркие ее достопримечательности.
В горном парке «Рускеала» вы пройдетесь вдоль Мраморного каньона и по прогулочным тропам в лесу, а для любителей активного отдыха подойдут спелеомаршруты, аттракционы и интерактивные площадки.
Переночевав в одном из лучших отелей Сортавалы мы отправимся на Валаамский архипелаг к одной из главных святынь северо-западной части России.
В горном парке «Рускеала» вы пройдетесь вдоль Мраморного каньона и по прогулочным тропам в лесу, а для любителей активного отдыха подойдут спелеомаршруты, аттракционы и интерактивные площадки.
Переночевав в одном из лучших отелей Сортавалы мы отправимся на Валаамский архипелаг к одной из главных святынь северо-западной части России.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
Что вас ожидает:
- Санкт-Петербург – Долина водопадов – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – Сортавала – первая часть экскурсии по острову Валаам: Спасо-Преображенский монастырь
- Гора Фавор
- Святые врата
- Знаменская часовня – вторая часть экскурсии: Новый Иерусалим
- Воскресенский скит
- Гефсиманский сад и церковь Успения Пресвятой богородицы – Сортавала. Парк Ваккосалми – Минеральный центр – Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии.
В первый день вас ждет расширенная программа в культовом Горном парке “Рускеала”: прогулки вдоль Мраморного каньона и по лесным тропам, спелеомаршруты, активные развлечения и интерактивные площадки – у вас будет больше свободного времени в “Рускеале”, чтобы опробовать все предложения Горного парка.
Во второй день - максимально полная программа на знаменитой святыне!
Для участия в экскурсии ПЦР-тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется
В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:
- 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов – скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
- 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов – панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
- В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
- В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей.
- Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания.
Правила оплаты тура:
- Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки.
- При покупке ж/д и авиа билетов напоминаем, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно.
Готовимся к поездке:
- На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.
- Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3-х километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трансфер на "Метеоре" Сортавала - о. Валаам - Сортавала
- Обед в монашеской трапезной
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входной билет в экопарк Долина Водопадов
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Входные билеты в горный парк Рускеала
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Приображенского собора, Никольского скита, Храма Николая чудотворца
- Что не входит
- Оплачивается по желанию в момент бронирования тура:
- Только для выезда 03.09.2022! ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается входной билет на концерт “Рояль в каньоне”: взрослые - 850 руб., студенты, пенсионеры (60+) - 600 руб., школьники - 400 руб.
- Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды в туре: 400-500 р. /взр.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10; м. ОзеркиЗавершение: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10; м. Озерки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
9 сен 2021
Брали экскурсию 2-3.09.2021- легенды Карелии. Рускуала и Валаам. Гид Оксана Фёдорова. Очень понравилось, гид замечательный - настоятельно рекомендую (рассказывала много и интересно, заботилась о путешественниках, рекомендовала где вкусно и недорого поесть и купить сувениры). Уже в ходе путешествия сообщили об отмене Валаама (второй день) со слов туроператора из-за штормового предупреждения. Очень жаль, хотелось посетить. Заменили на 2 экскурсии - водопады и экскурсию на катере по Ладожским шхерам с высадкой на необитаемом острове. Интересно, но настраивалась на Валаам, поэтому 4 🌟. Дорога шикарная, доехали быстро (водитель Павел - высадил по нашей просьбе поближе к нашей ветке метро, за что ему большое спасибо).
В
Владимир
5 сен 2021
Мы из Казани. С 10по 11августа 2021г мы путешествовали с друзьями из Санкт-Петербурга по Карелии. Были впечатлены красотами края: водопадами, горным парком, удивительным Валаамом! Огромное спасибо нашему гиду Диане за это путешествие, за интересную экскурсию, а также самые искренние слова благодарности водителю Сергею за его профессионализм. После массы впечатлений по приезде в Санкт-Петербург мы забыли в автобусе сувениры из Карелии, которые были нам позже возвращены Дианой. Огромное спасибо за заботу и отзывчивое сердце! Надеемся на новые увлекательные путешествия по Карелии с вашей фирмой!
А
Андрей
3 сен 2021
Взяли двухдневный тур на Валаам. Всё очень интенсивно и тур был продуман до мелочей! Диана, наш гид, просто кладезь информации, энциклопедия! Было очень интересно её слушать и в целом общаться с ней. Очень важный момент: организован он просто идеально, никаких проблем для нас не было. Просто было понятно, что Диана готовилась заранее, всё проработала, а посему она и провела тур так успешно. Очень благодарны ей! Теперь будем обращаться именно в Скан Тур, когда решим в следующий раз поехать куда-то. Диана, спасибо Вам и так держать!
Ю
Юлия
30 авг 2021
Побывали на экскурсии Легенды Карелии: Рускеала и Валаам. До сих пор в восторге! Все было очень замечательно, надышались Карелией, были в Долине водопадов, насладились Рускеалой с ее Мраморным каньоном и не только (очень красив Итальянский карьер). На метеоре дошли до Валаама, любовались Ладожским озером. Экскурсия по Валааму незабываемая, с его собой атмосферой и красотой, всего не напишешь, там надо побывать! А еще нам очень повезло с эксурсоводом - Анастасией Гетмановой и водителем - Константином. С Анастасией было так приятно и легко на маршруте, знающий экскурсовод, она рассказывала нам столько интересного и увлекательного, погружала в атмосферу Карелии и нашего севера! Все четко организовано, обо всем расскажет, предупредит, напомнит, порекомендует. Хотим отметить работу нашего водителя Константина - спокойный, надежный, профессионал своего дела! Автобус всегда был вовремя, удобно располагался на парковках, в салоне было комфортно и приятно. Обязательно еще поедем с Вами на экскурсии! До новых встреч!
Т
Тонечка
19 ноя 2019
Добрый вечер! Ездили на 2 выходных в Карелию. Очень хорошо отдохнули. Поездка была прекрасной гид Наталья и водитель Геннадий, совершали с нами путь отлично, уравновешанно и спокойной. Наталья отличный гид. Говорила много и интересно,, Геннадий отличный водитель ехали аккуратно спокойно словно плыли. Спасибо им огромное, советую с ними путешествовать
Е
Елена
25 июля 2019
Спасибо за чудесное путешествие по Карелии (Горный парк и о. Валаам) 23 -24 июля 2019 г.. Все, начиная с приобретения тура, до приезда в Питер четко спланировано,особенно хотим поблагадарить гида Дмитрия Осташевского и водителя Константина. Это настоящие профи своего дела. Экскурсии нам очень понравились,а Карелия -она всегда прекрасна. Получили массу положительных эмоций. Спасибо за вашу работу!
Д
Дарья
7 июля 2017
Получили массу незабываемых впечатлений, ощущений и эмоций, путешествия по Карелии с замечательным гидом Натальей и водителем Анатолием🍓 Спасибо за доставленные удовольствия🌸
Д
Дарья
7 июля 2017
Наша экскурсия ещё только заканчивается, а отзыв написать уже хочется! Спасибо большое прекрасному гиду Вахтангу за потрясающую экскурсию в Карелию! Всю поездку он рассказывал интересные истории о посещаемых нами местах, помогал справляться с возникающими по ходу ситуациями и держал всю большую группу под контролем! Эмоции и воспоминания от поездки ещё долго будут с нами!!!
А
Анжела
3 июля 2017
Группа организованная и пунктуальная(что очень порадовало) Нашему чудесному гиду отдельное спасибо! Шаров Александр, слушать его было интересно, весело и занимательно! 😊 Поездка была насыщенная, и без накладок! Скучать было некогда 😌 Места, которые мы посетили и правда захватывают дух. 10 из 10 за тур. Большое спасибо за эмоции!
А
Антон
2 июля 2017
Отличная экскурсия! Не первый раз в Карелии, но впервые в ощутил и потрясающий сервис и отличную экскурсию, это было ооочень классно, пишу прямо с тура! Огромное спасибо супер-мастеру гиду Александру и аккуратнейшему раллисту-водителю Сергею!
А
Анатолий
23 июня 2017
Природа впечатляет, очень красивые места, прекрасная гостиница. Особенно хочется выразить признательность гиду Шарову Александру Валерьевичу, за его профессионализм и интересную экскурсию
Е
Евгения
13 июня 2017
Хочется сказать ОГРОМНОЕ спасибо потрясающему гиду - Александру Шарову! Стоит отметить, что этот человек умеет грамотно преподнести информацию. Её было легко воспринимать, а главное многое отложилось в голове. Александр относился к своей группе с большой серьёзностью и помогал во всех вопросах, волнующих нас. Также, длинные исторические рассказы, Александр разбавлял байками и шутками.
А
Аня
26 мая 2017
Карелия – восхитительный край озер, лесов, уникальных исторических мест и архитектурных памятников, поэтому тур получился очень насыщенным и интересным. Огромное спасибо гиду Александру Шарову, за прекрасно проведенную экскурсию и увлекательные рассказы. А так же спасибо водителю и всей группе
Н
Наталья
16 мая 2017
Было очень круто. Огромная благодарность гиду Андрею Кузьмину за столь организованный тур, много рассказов, историй без юмора не обошлось))))) Великолепный человек! Огромное спасибо водителям! После вашей поездки думаем рвануть в Крым))))) Всё было здорово, надеюсь эта встреча с Вами не последняя! Спасибо.
М
Мария
4 дек 2016
Только вернулись из тура на 2 дня с гидом Екатериной и водителем Антоном. Великолепно! Екатерине - огромное-преогромное спасибо и полный восторг за такое количество интереснейшей исторической информации, и, как говорится "без бумажки и подсказки". Видно, что человек любит тему и знает ее, и рассказывает с любовью, и готов говорить еще и еще, было бы время. К сожалению, время несколько ограничивается холодом, а так бы гуляли и слушали с удовольствием и побольше.
Ещё 1 отзыв
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