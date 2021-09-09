Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии.

В первый день вас ждет расширенная программа в культовом Горном парке “Рускеала”: прогулки вдоль Мраморного каньона и по лесным тропам, спелеомаршруты, активные развлечения и интерактивные площадки – у вас будет больше свободного времени в “Рускеале”, чтобы опробовать все предложения Горного парка.

Во второй день - максимально полная программа на знаменитой святыне!

Для участия в экскурсии ПЦР-тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется

В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:

20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов – скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.

50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов – панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.

В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.

В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей.

Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания.

Правила оплаты тура:

Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;

Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки.

При покупке ж/д и авиа билетов напоминаем, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно.

Готовимся к поездке: