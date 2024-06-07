М Марина В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле Спасибо Зульфие за очень интересную экскурсию. Все было легко, интересно, с учетом пожеланий.

И Игорь Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены) Все пришло просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне. Она профессионал своего дела.

Ю Юлия Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами Удобен формат всё включено, не нужно думать о билетах в парк и дворец. Чёткая организация процесса, всё динамично, интересно и познавательно. Рекомендую.

А Анна Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены) Великолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпения. Все четко по времени, комфортно, полностью соответствует описанию и ожиданиям. Рекомендую!

А Анна Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены) Четко организованная экскурсия, полное соблюдения тайминга и полное соответствие ожиданиям. Водитель Александр, экскурсовод Нина, и все руководство компании, выражаем вам огромную благодарность за отлично проведенное время и полученные эмоции.

С Светлана Петергоф и Кронштадт: два города за один день Всё очень понравилось. Наш гид Игорь рассказал столько информации,что не возможно всё запомнить.

С Сергей Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга Все было отлично, кроме жары в автобусе) рекомендую для первого раза.

М Марина Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе Рекомендую посмотреть Кронштадт, впечатлиться Петром Первым, его дальновидностью и желанием возвеличить, защитить,сделать всё для России. Храм Морякам, это незабываемо! Огромное спасибо гиду Александре за интересный, познавательный рассказ истории Кронштадта

О Ольга По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина Отличная организация, экскурсовод просто супер, правда физически тяжело))