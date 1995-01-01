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Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)

CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы устали от ритма большого города — переместитесь в старинный русский город 🏙️.

Здесь ритм жизни сразу же замедляется и у вас появляется время рассмотреть город со всех сторон.

Вы посетите Ярославово дворище и Новгородский кремль, полюбуетесь живописными пейзажами на берегу реки Волхов и узнаете об известных жителях города.

А после долгого путешествия вас ждут оздоровительные процедуры в самом старом курорте России.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 5 700 ₽ за человека

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Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)

Что вы увидите

  • Коростынь
  • Озеро Ильмень
  • Церковь Успения Божией Матери
  • Город Старая Русса
  • Краеведческий музей
  • Курорт «Старая Русса»
  • Муравьевский фонтан
  • Питьевая галерея
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского
  • Музей-реконструкция «Усадьба средневекового рушанина»
  • Воскресенский собор
  • Георгиевская церковь
  • Город Великий Новгород
  • Кремль-Детинец
  • Ярославово дворище
Это двухдневное путешествие в уникальный старинный город-курорт Старая Русса позволит туристам не только познакомиться с историей 📖 и архитектурой этих мест, но и поправить здоровье. Недаром Старую Руссу называют «здравницей» России. Путешественники увидят в туре живописный берег озера Ильмень в деревне Коростынь, несколько знаменитых церквей, познакомитесь с бытом таких знаменитых личностей как Александр I и Ф. М. Достоевский, окунетесь в атмосферу древнерусского города в музее-реконструкции средневековой усадьбы Рушанина.
В свободное от экскурсий время они смогут устроить себе релакс в аквазоне с бассейном и спа, потанцевать 💃 в диско-баре или поиграть в боулинг, а также прогуляться 👣 на свежем воздухе на территории курортной зоны. Также на обратном пути туристы заедут в город 🏙️ Великий Новгород, где узнают о его истории и посетят знаменитый Детинец – самый старый из сохранившихся в России - новгородский Кремль, смогут купить подарки и памятные сувениры 🎁 знать: вторую часть стоимости заказа необходимо заплатить организатору за 36 часов до отправления. Реквизиты для оплаты будут присланы организатором.
Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • экскурсия по Ярославову дворищу, где когда-то собиралось знаменитое новгородское вече
  • экскурсия по Детинцу. Наш гид аккредитован вести экскурсии внутри Новгородского кремля, поэтому Вас ждет обширная информационная программа
  • экскурсия по Софийскому собору.
  • экскурсия к удивительному памятнику «Тысячелетие России»
  • свободное время в Великом Новгороде
  • театрализованная экскурсия в доме-музее Ф. М. Достоевского
  • интерактивная экскурсия в уникальном музее-реконструкции "Усадьба средневекового рушанина"
  • экскурсия по старинному курорту "Старая Русса"
  • свободное время на курорте
  • возможность посетить аквацентр с элементами аквапарка на территории курорта
  • возможность поиграть в боулинг и провести время в диско-баре
  • проживание в комфортабельном отеле
  • завтрак в отеле.
Что не входит
  • обед (по желанию) - 400 руб.
  • посещение аквацентра (по желанию) - 500 руб. /2 часа
  • боулинг (по желанию) - 690 руб. /час
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, метро Московская
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
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