Это двухдневное путешествие в уникальный старинный город-курорт Старая Русса позволит туристам не только познакомиться с историей 📖 и архитектурой этих мест, но и поправить здоровье. Недаром Старую Руссу называют «здравницей» России. Путешественники увидят в туре живописный берег озера Ильмень в деревне Коростынь, несколько знаменитых церквей, познакомитесь с бытом таких знаменитых личностей как Александр I и Ф. М. Достоевский, окунетесь в атмосферу древнерусского города в музее-реконструкции средневековой усадьбы Рушанина.

В свободное от экскурсий время они смогут устроить себе релакс в аквазоне с бассейном и спа, потанцевать 💃 в диско-баре или поиграть в боулинг, а также прогуляться 👣 на свежем воздухе на территории курортной зоны. Также на обратном пути туристы заедут в город 🏙️ Великий Новгород, где узнают о его истории и посетят знаменитый Детинец – самый старый из сохранившихся в России - новгородский Кремль, смогут купить подарки и памятные сувениры 🎁 знать: вторую часть стоимости заказа необходимо заплатить организатору за 36 часов до отправления. Реквизиты для оплаты будут присланы организатором.