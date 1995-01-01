Это двухдневное путешествие в уникальный старинный город-курорт Старая Русса позволит туристам не только познакомиться с историей 📖 и архитектурой этих мест, но и поправить здоровье. Недаром Старую Руссу называют «здравницей» России. Путешественники увидят в туре живописный берег озера Ильмень в деревне Коростынь, несколько знаменитых церквей, познакомитесь с бытом таких знаменитых личностей как Александр I и Ф. М. Достоевский, окунетесь в атмосферу древнерусского города в музее-реконструкции средневековой усадьбы Рушанина.
В свободное от экскурсий время они смогут устроить себе релакс в аквазоне с бассейном и спа, потанцевать 💃 в диско-баре или поиграть в боулинг, а также прогуляться 👣 на свежем воздухе на территории курортной зоны. Также на обратном пути туристы заедут в город 🏙️ Великий Новгород, где узнают о его истории и посетят знаменитый Детинец – самый старый из сохранившихся в России - новгородский Кремль, смогут купить подарки и памятные сувениры 🎁 знать: вторую часть стоимости заказа необходимо заплатить организатору за 36 часов до отправления. Реквизиты для оплаты будут присланы организатором.
Что входит
трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
экскурсия по Ярославову дворищу, где когда-то собиралось знаменитое новгородское вече
экскурсия по Детинцу. Наш гид аккредитован вести экскурсии внутри Новгородского кремля, поэтому Вас ждет обширная информационная программа
экскурсия по Софийскому собору.
экскурсия к удивительному памятнику «Тысячелетие России»
свободное время в Великом Новгороде
театрализованная экскурсия в доме-музее Ф. М. Достоевского
интерактивная экскурсия в уникальном музее-реконструкции "Усадьба средневекового рушанина"
экскурсия по старинному курорту "Старая Русса"
свободное время на курорте
возможность посетить аквацентр с элементами аквапарка на территории курорта
возможность поиграть в боулинг и провести время в диско-баре
проживание в комфортабельном отеле
завтрак в отеле.
Что не входит
обед (по желанию) - 400 руб.
посещение аквацентра (по желанию) - 500 руб. /2 часа
боулинг (по желанию) - 690 руб. /час
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, метро Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 60 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.