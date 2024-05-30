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Групповая
15 часов
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690₽ за человека
Групповая
12 часов
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Групповая
14 часов
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290₽ за человека
Групповая
13 часов
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790₽ за человека
Групповая
16 часов
Вояж по Карелии
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: в понедельник 2 января в 7:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 4 000₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Замечательная экскурсия, познавательно и информативно, с удовольствием провели время, огромное спасибо гиду Юлии.
- ТТатьяна30 мая 2024Экскурсия понравилась. Гид Юлия все очень интересно рассказала. Всем рекомендую посетить Псков, Печоры и Изборск.
- ЛЛюбовь28 мая 2024Добрый день! Приехала к вам из далека, тур был интересный, много информации, сопровождающий гид делился интересными фактами. Единственно время прибывания
- ААндрей26 мая 2024Все понравилось. Спасибо!
- ЭЭнгельман25 мая 2024Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
- ППавел22 мая 2024Посетили множество храмов. Также были а музее деревянного зодчества. Автобус комфортный, еда вкусная. Экскурсовод опытный, рассказывала все интересно. Все очень понравилось.
- ЕЕкатерина21 мая 2024Экскурсия понравилась. Огромное спасибо гиду Юлии за интересную подачу материала. Водитель управлял автобусом аккуратно и плавно. В автобусе чисто, есть
- ННаталья19 мая 2024Все понравилось. Микроавтобус с кондиционером. Организованно, без накладок. Компания подобралась без негатива. Водитель хороший. Гид Юлия рассказывала очень интересно и познавательно. Спасибо большое!
- ЕЕлена15 мая 2024Отличная организация экскурсии, грамматно распланировано время на каждом объекте, отдельное спасибо экскурсоводу Борисовой Надежде
- ААлексей13 мая 2024Экскурсия, гид, автобус, водитель -все на уровне, но предложенный обед за 600 рублей ужас, невкусно и очень мало, обслуживание нулевое.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры по России»
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