Туры по России – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 9 экскурсий в категории «Туры по России» в Санкт-Петербурге, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород: сердце земли русской
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
620 отзывов
Великий Новгород: сердце земли русской
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990 за человека
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
429 отзывов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690 за человека
Крепости и усадьбы Северо-Запада
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
238 отзывов
Крепости и усадьбы Северо-Запада
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
42 отзыва
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290 за человека
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790 за человека
Вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2 отзыва
Вояж по Карелии
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: в понедельник 2 января в 7:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 4 000 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Замечательная экскурсия, познавательно и информативно, с удовольствием провели время, огромное спасибо гиду Юлии.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Экскурсия понравилась. Гид Юлия все очень интересно рассказала. Всем рекомендую посетить Псков, Печоры и Изборск.
  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    Великий Новгород: сердце земли русской
    Добрый день! Приехала к вам из далека, тур был интересный, много информации, сопровождающий гид делился интересными фактами. Единственно время прибывания
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    в скиту, и в Юрьевом монастыре составило катастрофически мало, в Витаславице - в музее под открытым небом 1,5 часа это очень много. Часа достаточно более чем! Гид в Кремле Великого Новгорода, очень Замечательная девушка, все подробно рассказала и показала. Всем советую посетить Новгород и погулять по улицам нашей страны. Спасибо большое

  • А
    Андрей
    26 мая 2024
    Великий Новгород: сердце земли русской
    Все понравилось. Спасибо!
  • Э
    Энгельман
    25 мая 2024
    Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
    Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
  • П
    Павел
    22 мая 2024
    Великий Новгород: сердце земли русской
    Посетили множество храмов. Также были а музее деревянного зодчества. Автобус комфортный, еда вкусная. Экскурсовод опытный, рассказывала все интересно. Все очень понравилось.
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Крепости и усадьбы Северо-Запада
    Экскурсия понравилась. Огромное спасибо гиду Юлии за интересную подачу материала. Водитель управлял автобусом аккуратно и плавно. В автобусе чисто, есть
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    кондиционер. В ресторане Витязь обед был насыщенный и вкусный. Единственное, в Ивангородской крепости было мало времени на свободное посещение, то есть либо слушаешь гида крепости, либо ходишь сам, но без информации об объектах. Данную экскурсию советую!

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Крепости и усадьбы Северо-Запада
    Все понравилось. Микроавтобус с кондиционером. Организованно, без накладок. Компания подобралась без негатива. Водитель хороший. Гид Юлия рассказывала очень интересно и познавательно. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
    Отличная организация экскурсии, грамматно распланировано время на каждом объекте, отдельное спасибо экскурсоводу Борисовой Надежде
  • А
    Алексей
    13 мая 2024
    Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
    Экскурсия, гид, автобус, водитель -все на уровне, но предложенный обед за 600 рублей ужас, невкусно и очень мало, обслуживание нулевое.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры по России»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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