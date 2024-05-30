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в скиту, и в Юрьевом монастыре составило катастрофически мало, в Витаславице - в музее под открытым небом 1,5 часа это очень много. Часа достаточно более чем! Гид в Кремле Великого Новгорода, очень Замечательная девушка, все подробно рассказала и показала. Всем советую посетить Новгород и погулять по улицам нашей страны. Спасибо большое