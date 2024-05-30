1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:10
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Выборг на автобусе: средневековье рядом с Петербургом
Откройте для себя Выборг: средневековый город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры
Начало: Невский проспект, 35
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 22001 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690₽ за человека
Групповая
14 часов
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 100₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Групповая
18 часов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990₽ за человека
Групповая
14 часов
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 10 950₽ за человека
Групповая
12 часов
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650₽ за человека
Групповая
15 часов
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190₽ за человека
Групповая
1 час
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800₽ за человека
Групповая
16 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190₽ за человека
Групповая
11 часов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала и т. д
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
от 21 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия в Великий Новгород
Начало: Думская ул. 2
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Групповая
17 часов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Групповая
10 часов
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690₽ за человека
Групповая
7 часов
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ
Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290₽ за человека
Групповая
13 часов
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790₽ за человека
Групповая
1 час
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Начало: Наб. Мойки, 59
Расписание: Ежедневно, кроме вторников
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Завтра в 18:30
10 июня в 19:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Сап прогулка «Каменный остров/Крестовский остров»
Начало: Рядом с 9-м Каменноостровским мостом
Расписание: В 12:00, 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Павел Первый и сыновья
Начало: Михайловский сквер, возле памятника Пушкину
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30,18:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 750₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия: 8 главных достопримечательностей Питера
Начало: Исаакиевский сквер
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
Начало: В любом удобном месте в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
15 часов
Тайны северного Приладожья
Начало: М. Проспект Просвещения, проспект Энгельса, 139
Расписание: С 7:00-22:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
Начало: Приморское шоссе, 448, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Организация трансфера была отличной, сопровождение НеваТревэл была на высшем уровне, Петергоф встретил нас яркими красками и солнечным днём, экскурсоводом оказалась
- ЕЕкатерина30 мая 2024Была на экскурсии в особняке 27 мая. Экскурсовод- молодец, рассказала историю дома, района, семьи, ответила на вопросы. Особняк,конечно, поражает своей
- ЯЯна30 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасный экскурсовод увлекла историей особняка. Интерьеры удивительны. Рекомендую к посещению.
- ООльга30 мая 2024Замечательная экскурсия, познавательно и информативно, с удовольствием провели время, огромное спасибо гиду Юлии.
- ТТатьяна30 мая 2024Экскурсия понравилась. Гид Юлия все очень интересно рассказала. Всем рекомендую посетить Псков, Печоры и Изборск.
- ММария30 мая 2024Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
- ТТаисия30 мая 2024Все супер
- РРожкова30 мая 2024Все понравилось, спасибо!
- ААндрей29 мая 2024Всё прошло замечательно! Будем снова обращаться! Рекомендуем!
- ЮЮлия29 мая 2024Экскурсия очень подробная и познавательная, экскурсовод человек глубоко погруженный в тему истории города и бесконечно любящий его. Светлана - прекрасный специалист, увлеченный своим делом. От города в восторге, парк Монрепо фантастически красив - жемчужина города. Отдельное спасибо водителю.
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