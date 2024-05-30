Экскурсии выходного дня в Санкт-Петербурге

Найдено 48 экскурсий в категории «На выходные» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:10
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Великий Новгород: сердце земли русской
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
620 отзывов
Великий Новгород: сердце земли русской
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
1335 отзывов
Экскурсия в Выборг на автобусе: средневековье рядом с Петербургом
Откройте для себя Выборг: средневековый город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры
Начало: Невский проспект, 35
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 22001 990 за человека
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
429 отзывов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690 за человека
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
428 отзывов
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 100 за человека
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
331 отзыв
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
114 отзывов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990 за человека
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
244 отзыва
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 10 950 за человека
Крепости и усадьбы Северо-Запада
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
238 отзывов
Крепости и усадьбы Северо-Запада
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650 за человека
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
232 отзыва
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190 за человека
Экскурсия по Владимирскому дворцу
🚶 Пешая
Групповая
1 час
17 отзывов
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
30 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190 за человека
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
185 отзывов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
47 отзывов
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала и т. д
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
от 21 340 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Великий Новгород
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
16 отзывов
Экскурсия в Великий Новгород
Начало: Думская ул. 2
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 600 за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
65 отзывов
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 2 500 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
21 отзыв
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690 за человека
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
27 отзывов
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ
Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900 за человека
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
42 отзыва
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290 за человека
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790 за человека
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
🚶 Пешая
Групповая
1 час
11 отзывов
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Начало: Наб. Мойки, 59
Расписание: Ежедневно, кроме вторников
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500 за человека
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Завтра в 18:30
10 июня в 19:00
3 500 за человека
Сап прогулка «Каменный остров/Крестовский остров»
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Сап прогулка «Каменный остров/Крестовский остров»
Начало: Рядом с 9-м Каменноостровским мостом
Расписание: В 12:00, 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 300 за человека
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200 за всё до 4 чел.
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Павел Первый и сыновья
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Павел Первый и сыновья
Начало: Михайловский сквер, возле памятника Пушкину
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30,18:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 750 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия: 8 главных достопримечательностей Питера
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия: 8 главных достопримечательностей Питера
Начало: Исаакиевский сквер
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
890 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
Начало: В любом удобном месте в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 2 чел.
Тайны северного Приладожья
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Тайны северного Приладожья
Начало: М. Проспект Просвещения, проспект Энгельса, 139
Расписание: С 7:00-22:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2 300 за человека
Старая Ладога - древняя как сама Русь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Павловск: Павловский дворец и парк
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за человека
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
Начало: Приморское шоссе, 448, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
    Организация трансфера была отличной, сопровождение НеваТревэл была на высшем уровне, Петергоф встретил нас яркими красками и солнечным днём, экскурсоводом оказалась
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    милая бабуля, с сорокалетним стажем, она наверняка много знает, но вещает довольно заунывно и монотонно, хотелось бы более живого сопровождения. От экскурсии в Нижнем Парке пришлось отказаться и быстро обследовать его самостоятельно, чтобы всё успеть и не остаться голодными. Но в целом, большое спасибо за организацию и настроение, которое мы получили от этого дня!

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
    Была на экскурсии в особняке 27 мая. Экскурсовод- молодец, рассказала историю дома, района, семьи, ответила на вопросы. Особняк,конечно, поражает своей
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    былой роскошью. Одна только раковина в душевой это уже произведение искусства, не говоря об остальном. Но к сожалению в настоящее время дом нуждается в реставрации, особенно бросились в глаза выбитые стекла зимнего сада. Большое спасибо организаторам за возможность посетить такое интересное место.

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Очень понравилась экскурсия. Прекрасный экскурсовод увлекла историей особняка. Интерьеры удивительны. Рекомендую к посещению.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Замечательная экскурсия, познавательно и информативно, с удовольствием провели время, огромное спасибо гиду Юлии.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Экскурсия понравилась. Гид Юлия все очень интересно рассказала. Всем рекомендую посетить Псков, Печоры и Изборск.
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
    Всё прошло замечательно! Будем снова обращаться! Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
    Экскурсия очень подробная и познавательная, экскурсовод человек глубоко погруженный в тему истории города и бесконечно любящий его. Светлана - прекрасный специалист, увлеченный своим делом. От города в восторге, парк Монрепо фантастически красив - жемчужина города. Отдельное спасибо водителю.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На выходные»

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  3. Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
  4. Великий Новгород: сердце земли русской
  5. Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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