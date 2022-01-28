Исторически образ Петербурга формировался не только архитекторами, но и великими писателями. Во время прогулки по центральной части города вы посетите места Пушкина, Гоголя и Достоевского. Знакомые каждому литературные герои золотого века русской литературы оживут для нас через площади, мосты и переулки и мосты.

Вас ждет знакомство с тремя разными Петербургами: парадным пушкинским, абсурдным гоголевским и мрачным городом Достоевского. Мы пройдем по дорогам Евгения Онегина, Раскольникова и Сони Мармеладовой, носа майора Ковалева и Евгения из “Медного всадника”.

Во время 2-часовой прогулки можно почувствовать влияние ландшафта Петербурга на авторов и характеры их героев. Вы поймете, почему Раскольников жил именно в Петербурге и кто стал прототипом этого персонажа, как писателями создавались мифы о городе на Неве и как Северная Пальмира превратилась в центр золотого века русской литературы.