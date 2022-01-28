Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу

Пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу

Что вас ожидает 🤩

  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Синий мост
  • Дом Раскольникова
  • Дом Сони Мармеладовой
  • Сенная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Исторически образ Петербурга формировался не только архитекторами, но и великими писателями. Во время прогулки по центральной части города вы посетите места Пушкина, Гоголя и Достоевского. Знакомые каждому литературные герои золотого века русской литературы оживут для нас через площади, мосты и переулки и мосты.

Вас ждет знакомство с тремя разными Петербургами: парадным пушкинским, абсурдным гоголевским и мрачным городом Достоевского. Мы пройдем по дорогам Евгения Онегина, Раскольникова и Сони Мармеладовой, носа майора Ковалева и Евгения из “Медного всадника”.

Во время 2-часовой прогулки можно почувствовать влияние ландшафта Петербурга на авторов и характеры их героев. Вы поймете, почему Раскольников жил именно в Петербурге и кто стал прототипом этого персонажа, как писателями создавались мифы о городе на Неве и как Северная Пальмира превратилась в центр золотого века русской литературы.

Программа

  • Медный всадник
  • Сенатская площадь
  • Бульвар Евгения Онегина
  • Исаакиевский собор
  • Дом со со львами
  • Англетер и Астория
  • Памятник Николаю Первому
  • Синий мост
  • Мариинский дворец
  • Места жизни писателей Ф. Достоевского и Н. Гоголя
  • Дом Шиля
  • Дом Хлестакова (Иохима)
  • Дом Раскольникова
  • Дворы и непарадные улицы старого Петербурга
  • Дом Сони Мармеладовой
  • Гауптвахта, где сидел Достоевский
  • Сенная площадь

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Пятница, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Пятница, Воскресенье в 11:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 янв 2022
Было очень увлекательно! Благодарим Анастасию за рассказ!
А
4 янв 2021
В новогодние праздники всей нашей дружной семьей были в Санкт-Петербурге. И с большим удовольствием посетили экскурсию «Литературный ПЕТЕРБУРГ».
Гидом был Евгений: эрудированный, увлеченный и очень внимательный!
Экскурсия была впечатляющая, огромное спасибо Евгению, с которым мы погрузились в атмосферу Петербурга 19 века и удивились, что классики жили буквально по соседству со своими персонажами.
Благодаря высокому профессионализму Евгения, мы побывали сразу в трех литературно-исторических измерениях: мрачном Петербурге Достоевского, парадном — Пушкина и абсурдном — Гоголя.
Два с половиной часа пролетели незаметно. Спасибо за эмоции, за большое желание перечитать произведения великих классиков!
Н
19 дек 2020
Изумительная экскурсия!!! Экскурсовод, Мария, завораживала своими рассказами о местах, связанных с произведениями и жизнью Пушкина, Гоголя, Достоевского. Невероятно познавательная и увлекательная экскурсия! Благодарю!!!

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