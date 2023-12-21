Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Познакомиться с историей и архитектурой самой литературной улицы Петербурга

Малая Морская улица — одна из старейших улиц города, почти ровесница Северной столицы.

Её протяжённость — всего 500 метров, но какое наследие она хранит! Вы рассмотрите фасады зданий, услышите о знаковых событиях прошлого. Узнаете о её литературной славе и пройдёте по стопам личностей из золотого фонда русской культуры.
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
21
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • ⁠Я покажу дома, в которых бывал Пушкин и жил Гоголь, где жил и был арестован Достоевский, где жила Н. Голицына (прототип Пиковой дамы). И расскажу о гостинице «Англетер», в которой погиб Есенин.
  • Вы услышите историю возникновения очень популярного во второй половине 19 века литературного персонажа — Козьмы Пруткова.
  • Изучим красивый эклектичный фасад дома, в котором располагался знаменитый ресторан «Вена», где часто бывали писатели и журналисты Серебряного века.
  • ⁠Вспомним знаковые события российской истории, связанные с Малой Морской.
  • А также рассмотрим памятники архитектуры на Исаакиевской площади, которая прилегает к улице.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится.
  • Экскурсия короткая, но удобная обувь и одежда по погоде важны для любых пешеходных прогулок.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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