Познакомиться с историей и архитектурой самой литературной улицы Петербурга
Малая Морская улица — одна из старейших улиц города, почти ровесница Северной столицы.
Её протяжённость — всего 500 метров, но какое наследие она хранит! Вы рассмотрите фасады зданий, услышите о знаковых событиях прошлого. Узнаете о её литературной славе и пройдёте по стопам личностей из золотого фонда русской культуры.
Её протяжённость — всего 500 метров, но какое наследие она хранит! Вы рассмотрите фасады зданий, услышите о знаковых событиях прошлого. Узнаете о её литературной славе и пройдёте по стопам личностей из золотого фонда русской культуры.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Я покажу дома, в которых бывал Пушкин и жил Гоголь, где жил и был арестован Достоевский, где жила Н. Голицына (прототип Пиковой дамы). И расскажу о гостинице «Англетер», в которой погиб Есенин.
- Вы услышите историю возникновения очень популярного во второй половине 19 века литературного персонажа — Козьмы Пруткова.
- Изучим красивый эклектичный фасад дома, в котором располагался знаменитый ресторан «Вена», где часто бывали писатели и журналисты Серебряного века.
- Вспомним знаковые события российской истории, связанные с Малой Морской.
- А также рассмотрим памятники архитектуры на Исаакиевской площади, которая прилегает к улице.
Организационные детали
- Дополнительных расходов по пути не предвидится.
- Экскурсия короткая, но удобная обувь и одежда по погоде важны для любых пешеходных прогулок.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2060 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный лицензированный гид по Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. В интересной и увлекательной форме я расскажу об уникальности города. О быстром становлении и превращении вначале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя цель в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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