Малая Морская улица — одна из старейших улиц города, почти ровесница Северной столицы.



Её протяжённость — всего 500 метров, но какое наследие она хранит! Вы рассмотрите фасады зданий, услышите о знаковых событиях прошлого. Узнаете о её литературной славе и пройдёте по стопам личностей из золотого фонда русской культуры.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Малой Морской улицы - это летние месяцы: июнь, июль и август, когда погода наиболее благоприятна для пеших прогулок. В это время можно насладиться комфортной температурой и длинными световыми днями. Весной и осенью также возможно провести экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулка будет более прохладной, но улица сохраняет своё очарование и в это время года.

Сейчас август — это идеальное время.