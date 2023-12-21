Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 2060 туристов

Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный лицензированный гид по Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. В интересной и увлекательной форме я расскажу об уникальности города. О быстром становлении и превращении вначале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя цель в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят вам большее удовольствие, чем групповые туры.

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