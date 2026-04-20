Малая Морская улица — одна из старейших улиц города, почти ровесница Северной столицы.
Её протяжённость — всего 500 метров, но какое наследие она хранит! Вы рассмотрите фасады зданий, услышите о знаковых событиях прошлого. Узнаете о её литературной славе и пройдёте по стопам личностей из золотого фонда русской культуры.
Её протяжённость — всего 500 метров, но какое наследие она хранит! Вы рассмотрите фасады зданий, услышите о знаковых событиях прошлого. Узнаете о её литературной славе и пройдёте по стопам личностей из золотого фонда русской культуры.
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о жизни великих писателей
- 🏛️ Осмотреть архитектурные памятники
- 🖋️ Услышать истории о литературных персонажах
- 🚶♂️ Прогуляться по исторической улице
- 🎭 Почувствовать атмосферу Серебряного века
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Малой Морской улицы - это летние месяцы: июнь, июль и август, когда погода наиболее благоприятна для пеших прогулок. В это время можно насладиться комфортной температурой и длинными световыми днями. Весной и осенью также возможно провести экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулка будет более прохладной, но улица сохраняет своё очарование и в это время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Пушкина
- Дом Гоголя
- Гостиница «Англетер»
- Исаакиевская площадь
Описание экскурсии
- Я покажу дома, в которых бывал Пушкин и жил Гоголь, где жил и был арестован Достоевский, где жила Н. Голицына (прототип Пиковой дамы). И расскажу о гостинице «Англетер», в которой погиб Есенин.
- Вы услышите историю возникновения очень популярного во второй половине 19 века литературного персонажа — Козьмы Пруткова.
- Изучим красивый эклектичный фасад дома, в котором располагался знаменитый ресторан «Вена», где часто бывали писатели и журналисты Серебряного века.
- Вспомним знаковые события российской истории, связанные с Малой Морской.
- А также рассмотрим памятники архитектуры на Исаакиевской площади, которая прилегает к улице.
Организационные детали
- Дополнительных расходов по пути не предвидится.
- Экскурсия короткая, но удобная обувь и одежда по погоде важны для любых пешеходных прогулок.
в понедельник в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в пятницу в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу в 14:00, 15:00, 17:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в пятницу в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу в 14:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2905 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 20 апр 2026
Мне очень понравилась данная экскурсия.
Андрей - человек обладающий энциклопедическими знаниями,широким кругозором и нестандартным мышлением.
В его обществе, мне удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга, овеянную таинственным духом того времени. Получилось наведаться в гости к Есенину, Чайковскому, Достоевскому, Гоголю и многим другим видным деятелям давно минувшей эпохи. Если вы как и я неравнодушны к величественной архитектуре Петербурга- милости прошу на данную экскурсию!
Андрей - человек обладающий энциклопедическими знаниями,широким кругозором и нестандартным мышлением.
В его обществе, мне удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга, овеянную таинственным духом того времени. Получилось наведаться в гости к Есенину, Чайковскому, Достоевскому, Гоголю и многим другим видным деятелям давно минувшей эпохи. Если вы как и я неравнодушны к величественной архитектуре Петербурга- милости прошу на данную экскурсию!
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Н
Большое Спасибо Андрею за прек расно проведеннную экскурсию и душевное отношение!)) На экскурсии была одна и все внимание соответственно было уделено мне. Да, экскурсия по времени небольшая, но информация достаточно насыщена и видно, что Андрей погружен в тему. Лично я получила и узнала и увидела все то, что ожидала узнать и увидеть!) 😊 Еще раз приду на экскурсии Андрея!)
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо большое, Наталья! 🌷 Улица маленькая и экскурсия по времени такая же)😀 Однако уместить всю экскурсионную информацию в один час
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С
Выражаю огромную благодарность Андрею за потрясающе интересную экскурсию! Андрей великолепно владеет информацией, на все дополнительные вопросы получила ответ! Рекомендую экскурсии Андрея всем, кому интересна история Санкт-Петербурга и его жителей!
Андрей
Ответ организатора:
Жду Вас на других моих экскурсиях, Светлана! 🌷 Может быть ещё раз заслужу подобный отзыв о моей работе)😀 Благодарю Вас за общение, доброжелательное отношение, за пополнение моей копилки хорошего настроения)
💐🫠
💐🫠
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Р
Андрей замечательный экскурсовод. Своеобразная подача материала, иллюстрированная старинными фотографиями, выдержками из газет. Профессионал, с любовью повествующий о своем городе. Такая маленькая улица, а так много интересного. Рекомендую.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 звёздочек, Раиса! 🌷 За внимание к моей экскурсии, уделённое время и интересное общение!
Жду Вас на просторах сайта Трипстера)😀
С благодарностью, Андрей И.
Жду Вас на просторах сайта Трипстера)😀
С благодарностью, Андрей И.
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И
За такую стоимость крайне маленькая экскурсия -1 час. Как то в торопятх и механически отработал гид. Но вот визуального материала у него много и это в плюс
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина!
Благодарю Вас за бронирование моей экскурсии.
Для Вас и ещё для двоих туристов, которые забронировали прогулку по Малой Морской, экскурсия длилась 1 час 20 минут.
Остальные мои экскурсии по городу длятся 1 час 30 минут.
Добро пожаловать)
Благодарю Вас за бронирование моей экскурсии.
Для Вас и ещё для двоих туристов, которые забронировали прогулку по Малой Морской, экскурсия длилась 1 час 20 минут.
Остальные мои экскурсии по городу длятся 1 час 30 минут.
Добро пожаловать)
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Очень насыщенная информацией экскурсия. Малая Морская не очень большая улица, но столько было открытий.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Лариса! 🌷 Рад, что моя экскурсия понравилась Вам и я не "перезагрузил" Вас информацией)
Со мной это бывает иногда. Профессиональная деформация🫣 Спасибо за уделённое мне время💐💐💐
Со мной это бывает иногда. Профессиональная деформация🫣 Спасибо за уделённое мне время💐💐💐
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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