Об экскурсии

«Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. »

Ф. М. Достоевский — один из самых «петербургских писателей». Тут он учился, жил, любил, создавал свои величайшие произведения и в 1881 г. умер в доме рядом с Кузнечным рынком.

Экскурсовод познакомит Вас с знаковыми местами. Вы увидите улицы, площади, мосты, здания, упоминаемые в романах писателя. Проследив движения его героев по Петербургу, поможет глубже осмыслить образ Петербурга Достоевского.