Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений

. Ф.М. Достоевский - один из самых «петербургских писателей»

. Ф. М. Достоевский — один из самых «петербургских писателей».

Тут он учился, жил, любил, создавал свои величайшие произведения и в 1881 г.

умер в доме рядом с Кузнечным рынком.

Экскурсовод познакомит Вас с знаковыми местами.

Вы увидите улицы, площади, мосты, здания, упоминаемые в романах писателя.

Проследив движения его героев по Петербургу, поможет глубже осмыслить образ Петербурга Достоевского.
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений

Что вы увидите 🤩

  • «Дом Раскольникова»
  • «Дом Сони Мармеладовой»
  • «Дом старухи-процентщицы»
  • Кокушкин мост
  • Доходный дом Шиля
  • Дом Алонкина с мемориальной доской
  • Вознесенский мост и многое другое
Об экскурсии
«Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. »
Ф. М. Достоевский — один из самых «петербургских писателей». Тут он учился, жил, любил, создавал свои величайшие произведения и в 1881 г. умер в доме рядом с Кузнечным рынком.
Экскурсовод познакомит Вас с знаковыми местами. Вы увидите улицы, площади, мосты, здания, упоминаемые в романах писателя. Проследив движения его героев по Петербургу, поможет глубже осмыслить образ Петербурга Достоевского.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартный билет
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального аккредитованного экскурсовода с профильным образованием
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем
Начало: На выходе у станции метро «Садовая»
Завершение: Исаакиевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время по предварительному бронированию
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Любой день, любое время по предварительному бронированию

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