Жизнь Даниила Хармса напоминает собрание литературных анекдотов.
Я расскажу лучшие: как Хармс кланялся фонарным столбам на Невском, читал стихи с дерева, разбрасывал записки в Филармонии, красил печку, коллекционировал сумасшедших и отчитывал Анну Ахматову.
Проведу вас по центру города и покажу его сквозь оптику абсурдиста — вы увидите Петербург из параллельной вселенной.
Я расскажу лучшие: как Хармс кланялся фонарным столбам на Невском, читал стихи с дерева, разбрасывал записки в Филармонии, красил печку, коллекционировал сумасшедших и отчитывал Анну Ахматову.
Проведу вас по центру города и покажу его сквозь оптику абсурдиста — вы увидите Петербург из параллельной вселенной.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы совершим путешествие в детство, юность, взрослую, творческую и личную жизнь главного абсурдиста Ленинграда, превращавшего быт в представление, личную жизнь — в преисподнюю, а писательство — в мистическое путешествие.
Вы увидите:
- Петришуле — старейшую школу Санкт-Петербурга, гордящуюся своими выпускниками в диапазоне от Карло Росси до Юрия Лотмана.
- Памятник Гоголю — любимому писателю Даниила Хармса. А может быть, не Гоголю — если верить одной городской легенде.
- Писательский дом-музей — знаменитый «Писательский недоскрёб», где жили Михаил Зощенко, Евгений Шварц и ещё почти 200 советских писателей.
- Дом Зингера — шедевр модерна, главную достопримечательность Невского проспекта. Здесь Хармс работал детским писателем и смотрящим с крыши.
- Дом Энгельгардта — место проведения балов-маскарадов пушкинской поры, где во времена Хармса располагалась легендарная «Культурная пивная».
- Большой зал Филармонии — средоточие музыкальной жизни Петербурга-Ленинграда на площади Искусств. Прибежище Хармса-меломана.
- Дворец Нарышкиных-Шуваловых — итальянский палаццо на Фонтанке, место самого скандального представления Хармса и его группы ОБЭРИУ «Три левых часа».
- Фонтанный дом — музей Анны Ахматовой в Шереметевском дворце, место проведения красочных «Хармс-фестивалей».
- Дом Хармса на улице Маяковского — место, где Хармс прожил 16 лет в комнате на третьем этаже и откуда бесследно исчез в августе 1941 года.
Вы узнаете:
- Почему Хармс называл свой город только Петербургом, хотя 10 лет прожил в Петрограде и почти полжизни — в Ленинграде
- Кто и как спас произведения Хармса, которые едва не сгинули в блокаду
- Какие своеобразные отношения сложились у Хармса с городской детворой
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пешая, длина маршрута около 3 км.
- Экскурсию можно провести для большего количества людей — подробности в переписке
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Филолог по образованию, гид по призванию, петербуржец в пятом поколении. Увлечён историей родного города, в первую очередь литературной. Вожу экскурсии не первый год — потому что люблю узнавать увлекательные истории и делиться этими историями (а ещё умею их рассказывать!).Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
28 мая 2024
Огромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышали много смешных историй из его жизнии, об абсурдных, но не лишенных смысла проделках и о непростом времени, в котором он и его друзья из ОБЭРИУ творили. Петербург открылся с новой стороны!
Советую всем посетить, Алексей прекрасный расказчик, будет очень интересно!
Советую всем посетить, Алексей прекрасный расказчик, будет очень интересно!
Александра
28 мая 2024
Понравилась манера изложения Алексея - с юмором, удивительными фактами и чтением стихов) Я не была знакома с Хармсом и его творчеством до экскурсии. Алексей смог заинтересовать так, что теперь рассказываю близким о Хармсе и рекомендую экскурсию друзьям! Думаю, экскурсия подойдёт всем - и гостям, и местным жителям, которые интересуются литературой, необычными людьми и нестандартным взглядом на жизнь.
Дарья
27 мая 2024
Очень понравилась прогулка с Алексеем! Как интересно он рассказывал о Хармсе, о его работе в журнале, отношении к женщинам и детям. Мы много улыбались, смеялись и ушли «заряженными».
Экскурсию рекомендую не
Экскурсию рекомендую не
Лена
27 мая 2024
Потрясающе интересная экскурсия! Мы окунулись не только в мир творчества Хармса, но и в литературный контекст его времени. Поговорили и о Чуковском, и о Шварце, и об Ахматовой, и о
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