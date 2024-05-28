читать дальше многих-многих, так или иначе связанных с главным героем прогулки. Гид - великолепный рассказчик: эмоциональный, вовлечённый, с хорошим чувством юмора. У нашей маленькой компании приостанавливались случайные люди, чтобы послушать, что такого увлекательного нам тут рассказывают. Тем, кто знаком с именем Хармса - идти обязательно! Кто не знаком - тем более идти: откроете для себя чудесного писателя и получите море удовольствия от прогулки!

Потрясающе интересная экскурсия! Мы окунулись не только в мир творчества Хармса, но и в литературный контекст его времени. Поговорили и о Чуковском, и о Шварце, и об Ахматовой, и о