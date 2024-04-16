8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
Групповой тур в Санкт-Петербурге

8 марта в Петербурге

5
3 отзыва
Приглашаем вас в праздничный тур в честь 8 Марта! Отправляйтесь в незабываемое путешествие по культурным сокровищам Петербурга.

От Петергофа и дворцов с их захватывающими историями до атмосферного Царского Села с его великолепным Екатерининским дворцом и знаменитой Янтарной комнатой. Завершите путешествие посещением Эрмитажа – настоящей сокровищницы искусства. Подарите себе праздник красоты!
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
Ближайшие даты:
7
мар

Что вас ожидает:

Шедевры Эрмитажа
Шедевры Эрмитажа
Погрузитесь в образовательный и культурный мир, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, древние артефакты и произведения искусства древней Руси
Атмосферное Царское село
Атмосферное Царское село
Перенесетесь в царскую Россию с ее роскошными дворцами и узнаете о жизни российских императоров, их вкусах и пристрастиях в архитектуре и искусстве
Красивые фотографии
Красивые фотографии
Проникнетесь романтикой Петербурга и сделаете прекрасные праздничные фото на фоне одного из прекраснейших городов мира
Сказочный Петергоф
Сказочный Петергоф
Полюбуетесь красивыми парками, фонтанами, дворцом и узнаете много интересного об истории и культуре
Сокровища Фаберже
Сокровища Фаберже
Узнаете историю успеха придворного ювелира и увидите его уникальные произведения

Программа тура по дням

1 день

Петергоф

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу или заказ индивидуального трансфера за доп. плату.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут»

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)

ПетергофПетергофПетергоф
2 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут»
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отеля «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

18:30-19:00 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже
3 день

Царское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комната

Завтрак в гостинице.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отеля «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут».

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно:

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел., 900 руб. взр., 700 руб. шк.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Царское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комнатаЦарское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комнатаЦарское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комнатаЦарское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комнатаЦарское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комнатаЦарское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комнатаЦарское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комната
4 день

Экскурсия «Парадный Петербург» и Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт). Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отеля «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Экскурсия «Парадный Петербург» и ЭрмитажЭкскурсия «Парадный Петербург» и ЭрмитажЭкскурсия «Парадный Петербург» и ЭрмитажЭкскурсия «Парадный Петербург» и Эрмитаж

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Скидки на тур:

  • детям до 14 лет (0-13): 750 руб.;
  • детям 14-16 лет: 250 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:

Катарина Арт Отель 4*.
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.

Даты заездовСмартСтандартныйКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
8.03
15300
192001560019950162001665021000

Москва 4*.
Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные.

Даты заездовСтандартныйКомфорт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
ОдноместныйДвухместный*Одноместный
8.03
15750
15900198001680022050

Октябрьская 4*.
Завтрак "шведский стол".

Даты заездовСтандартный МТК (18м)Комфорт МК
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр. реб. 3-12)		Одноместный
8.03
16050
1995016500159001560020850

Порт Комфорт Лиговский 29 4*.
Завтрак "шведский стол".

Даты заездовСмартСупериор
Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Четырехместный
(2 осн. +диван)		Одноместный
8.03
16050
154501950021750187501710031200

Азимут 4*.
Завтрак “шведский стол”.

Даты заездовСмарт стандарт
Двухместный*Одноместный
8.03
16050
19200

Достоевский 4*.
Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездовСтандартныйСупериор
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
8.03
15600
20100163501785021300

Бест Вестерн 4*.
Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовКомфорт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
8.03
16500
160501575020550

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездовСмартКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
8.03
17550
22950187501770025500

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*.
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартныйПремиумПолулюкс
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
8.03
19350
247502160029250231002190032250

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартный
Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
8.03
22500
2265029550

Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 10500 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Катарина Арт Отель 4

3 ночи

Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам сервируется завтрак «шведский стол».

Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Москва 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Октябрьская 4

3 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Азимут 4

3 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Бест Вестерн 4

3 ночи

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.

В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.

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Izzzi у Гостиного Двора 3

3 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Новотель 4

3 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».

К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

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Гранд Отель Эмеральд 5

3 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).

Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 3 ночи (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание: 3 завтрака (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 14 лет (0-13): 750 руб.;
  • детям 14-16 лет: 250 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.
Какова стоимость дополнительной экскурсии?

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.):

  • взрослые - 900 рублей;
  • школьники - 700 рублей.

Океанариум:

  • взрослые - 800 рублей;
  • школьники и студенты - 600 рублей;
  • пенсионеры - 400 рублей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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3 отзыва
Для влюбленных - в Петербург
Санкт-Петербург
14 фев
от 8 265 за человека
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Санкт-Петербург
17 мая
от 10 800 за человека
Хиты Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Петербурга
Санкт-Петербург
9 мая
18 мая
25 мая
1 июня
от 7 600 за человека
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