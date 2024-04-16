8 марта в Петербурге
От Петергофа и дворцов с их захватывающими историями до атмосферного Царского Села с его великолепным Екатерининским дворцом и знаменитой Янтарной комнатой. Завершите путешествие посещением Эрмитажа – настоящей сокровищницы искусства. Подарите себе праздник красоты!
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петергоф
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу или заказ индивидуального трансфера за доп. плату.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Кравт Невский СПА».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут»
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут»
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отеля «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
18:30-19:00 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Царское Село, Екатерининский дворец и Янтарная комната
Завтрак в гостинице.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отеля «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут».
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно:
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел., 900 руб. взр., 700 руб. шк.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Парадный Петербург» и Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт). Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отеля «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Скидки на тур:
- детям до 14 лет (0-13): 750 руб.;
- детям 14-16 лет: 250 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.;
- пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:
Катарина Арт Отель 4*.
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.
|Даты заездов
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
8.03
15300
|19200
|15600
|19950
|16200
|16650
|21000
Москва 4*.
Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные.
|Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
8.03
15750
|15900
|19800
|16800
|22050
Октябрьская 4*.
Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр. реб. 3-12)
|Одноместный
8.03
16050
|19950
|16500
|15900
|15600
|20850
Порт Комфорт Лиговский 29 4*.
Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Смарт
|Супериор
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Четырехместный
(2 осн. +диван)
|Одноместный
|8.03
16050
|15450
|19500
|21750
|18750
|17100
|31200
Азимут 4*.
Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
|Смарт стандарт
|Двухместный*
|Одноместный
8.03
16050
|19200
Достоевский 4*.
Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств.
|Даты заездов
|Стандартный
|Супериор
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
8.03
15600
|20100
|16350
|17850
|21300
Бест Вестерн 4*.
Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Комфорт
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
8.03
16500
|16050
|15750
|20550
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
|Даты заездов
|Смарт
|Комфорт
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
8.03
17550
|22950
|18750
|17700
|25500
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*.
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Премиум
|Полулюкс
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|8.03
19350
|24750
|21600
|29250
|23100
|21900
|32250
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
8.03
22500
|22650
|29550
Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 10500 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам сервируется завтрак «шведский стол».
Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Азимут 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.
К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Бест Вестерн 4
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.
В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Новотель 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».
К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).
Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 3 ночи (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание: 3 завтрака (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- детям до 14 лет (0-13): 750 руб.;
- детям 14-16 лет: 250 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.;
- пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.
Какова стоимость дополнительной экскурсии?
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.):
- взрослые - 900 рублей;
- школьники - 700 рублей.
Океанариум:
- взрослые - 800 рублей;
- школьники и студенты - 600 рублей;
- пенсионеры - 400 рублей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Можно ли в тур с животными?
IZZZI у Гостиного двора
пер. Крылова, 5 Б
Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий