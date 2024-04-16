2 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут»

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отеля «Кравт Невский СПА».

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Порт Комфорт Лиговский»

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

18:30-19:00 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.