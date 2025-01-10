1 день

Прогулка по берегу Волхова и гончарный мастер-класс

В 10:30 садимся на электричку до станции Волховстрой-1 или едем на личном авто прямо до усадьбы.

Заселяемся в домик, выходим на прогулку по деревне Чернавино.

Всего в 10 минутах ходьбы от нашей керамической мастерской течёт река Волхов, откуда открывается роскошный вид на Староладожскую крепость и два монастыря.

Если будет хорошая погода, попробуем сделать быстрые наброски. Это несложно, даже если вы совсем не художник.

Нагулявшись, идём обедать в кафе.

После обеда отправляемся в гончарную мастерскую. Знакомимся с традициями местного ремесла, придумываем и лепим себе посуду, декорируем её.

Здесь под руководством профессионального мастера вы сможете сделать себе не просто памятный сувенир, а действительно красивую интерьерную вещь.

Вечером нас ждут баня и ужин, приготовленный для нас поваром. Мясо и рыба на мангале — что может быть вкуснее свежих фермерских продуктов?

Отдыхаем, знакомимся ближе, делимся впечатлениями:)