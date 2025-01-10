Будем гулять по окрестностям, рисовать наброски, лепить из глины
Программа тура по дням
Прогулка по берегу Волхова и гончарный мастер-класс
В 10:30 садимся на электричку до станции Волховстрой-1 или едем на личном авто прямо до усадьбы.
Заселяемся в домик, выходим на прогулку по деревне Чернавино.
Всего в 10 минутах ходьбы от нашей керамической мастерской течёт река Волхов, откуда открывается роскошный вид на Староладожскую крепость и два монастыря.
Если будет хорошая погода, попробуем сделать быстрые наброски. Это несложно, даже если вы совсем не художник.
Нагулявшись, идём обедать в кафе.
После обеда отправляемся в гончарную мастерскую. Знакомимся с традициями местного ремесла, придумываем и лепим себе посуду, декорируем её.
Здесь под руководством профессионального мастера вы сможете сделать себе не просто памятный сувенир, а действительно красивую интерьерную вещь.
Вечером нас ждут баня и ужин, приготовленный для нас поваром. Мясо и рыба на мангале — что может быть вкуснее свежих фермерских продуктов?
Отдыхаем, знакомимся ближе, делимся впечатлениями:)
Экскурсия по Староладожскому монастырю
Просыпаемся, завтракаем и снова идём в керамическую мастерскую.
Сегодня мы познакомимся с техникой подглазурной росписи по декоративной плитке и/или заготовке.
Каждый создаст уникальное изделие, которое отразит ваш стиль и индивидуальность, но и сохранит в себе традиции Приладожья.
Затем изделия высушат, обожгут, покроют глазурью и отправят в Санкт-Петербург, где через время вы сможете их забрать.
Собираем вещи, выезжаем на трансфере в Старую Ладогу, где нас ждет обзорная экскурсия по Староладожскому Никольскому мужскому монастырю (храм XIII века, мощи Николая Чудотворца).
Гуляем, фотографируемся, обедаем в трапезной монастыря.
После прогулки по Старой Ладоге отправляемся на комфортабельном микроавтобусе в Санкт-Петербург.
По дороге заезжаем в фермерский магазин или на ферму, где каждый сможет купить свежих деревенских продуктов прямо у производителей.
Проживание
Тур предусматривает проживание в доме в деревне Чернавино.
Стоимость тура: 16 000 рублей.
Стоимость тура для детей от 4 до 12 лет: 11 200 рублей.
Стоимость тура для детей от 13 до 15 лет: 13 200 рублей.
Доплата за одноместное размещение + 1800 руб. к стоимости тура.
Размещение в тёплом уютном доме, вечером — жаркая банька с вениками, на ужин — мясо и рыба, приготовленные поваром на живом огне.
Варианты проживания
Загородный дом
Тур предусматривает проживание в доме в деревне Чернавино.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам
- Проезд на такси от станции Волховстрой до нашего дома
- Проживание в большом теплом доме
- 2 мастер-класса по керамике: лепим и красим посуду своими руками (каждый увезет себе на память)
- Ужин с копчёной рыбой и мясом на мангале (готовит повар)
- Русская банька на дровах
- Экскурсия по Староладожскому Никольскому мужскому монастырю (храм XIII века)
- Прогулка по окрестностям, рисование 5-минутных набросков (при хорошей погоде)
- Обратный трансфер в Санкт-Петербург на комфортном микроавтобусе
- Услуги опытных и заботливых инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Проезд на электричке из Санкт-Петербурга до станции Волховстрой-1 - 330 руб. (или можно сразу доехать до усадьбы на своем авто)
- Обед в кафе в первый день (около 400 руб.)
- Обед в монастырской трапезной (суп, второе, выпечка, чай - 400 руб.)
- По желанию: одноместное размещение 1800 руб
- Личные вещи
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- шерстяные носки;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- перчатки;
- шапка теплая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- тёплые ботинки;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- предметы личной гигиены;
- студенческий билет (если есть).
Рекомендуем добавить:
- пуховик (теплая куртка);
- сидушка туристическая (хоба);
- термос (1 л)
- индивидуальная аптечка;
- электрические сушилки для обуви.
Как много мы будем гулять?
Прогулки можно будет менять и варьировать исходя из погоды и настроения. Поскольку домик располагается близко к берегу Волхова, где и сосредоточена основная красота, вы легко сможете корректировать продолжительность по своим предпочтениям.
Можно ли с собакой/кошкой?
Да, можно! Если питомец хорошо социализирован, не агрессивен и вы самостоятельно позаботитесь о его питании и хорошем самочувствии на время поездки.
Информация о билетах
Туда: электричка до станции Волховстрой-1, отправление 13 июля от Ладожского вокзала в 10:30. Стоимость билета 330 руб, приобретаются самостоятельно.
Обратно едем на трансфере, он входит в стоимость.
Есть ли скидки в туре?
Стоимость тура для детей от 4 до 12 лет: 11 200 рублей.
Стоимость тура для детей от 13 до 15 лет: 13 200 рублей.