Арт-выходные в Старой Ладоге

Выходные будут наполнены творчеством: мы отправимся в деревню, где местные художники возродили традиционный художественный промысел и готовы поделиться с нами секретами мастерства.

Будем гулять по окрестностям, рисовать наброски, лепить из глины
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и расписывать декоративные плитки, всё это — под чутким руководством. Отдохнем душой и телом, погрузимся в историю, творчество и созерцание северной природы. А вечером нас ждет жаркая баня с вениками, на ужин — мясо и рыба, приготовленные поваром на огне. Будет весело и интересно и взрослым, и детям!

5
3 отзыва
Арт-выходные в Старой Ладоге
Арт-выходные в Старой Ладоге
Арт-выходные в Старой Ладоге
Ближайшие даты:
12
июн14
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по берегу Волхова и гончарный мастер-класс

В 10:30 садимся на электричку до станции Волховстрой-1 или едем на личном авто прямо до усадьбы.

Заселяемся в домик, выходим на прогулку по деревне Чернавино.

Всего в 10 минутах ходьбы от нашей керамической мастерской течёт река Волхов, откуда открывается роскошный вид на Староладожскую крепость и два монастыря.

Если будет хорошая погода, попробуем сделать быстрые наброски. Это несложно, даже если вы совсем не художник.

Нагулявшись, идём обедать в кафе.

После обеда отправляемся в гончарную мастерскую. Знакомимся с традициями местного ремесла, придумываем и лепим себе посуду, декорируем её.

Здесь под руководством профессионального мастера вы сможете сделать себе не просто памятный сувенир, а действительно красивую интерьерную вещь.

Вечером нас ждут баня и ужин, приготовленный для нас поваром. Мясо и рыба на мангале — что может быть вкуснее свежих фермерских продуктов?

Отдыхаем, знакомимся ближе, делимся впечатлениями:)

Прогулка по берегу Волхова и гончарный мастер-классПрогулка по берегу Волхова и гончарный мастер-классПрогулка по берегу Волхова и гончарный мастер-класс
2 день

Экскурсия по Староладожскому монастырю

Просыпаемся, завтракаем и снова идём в керамическую мастерскую.

Сегодня мы познакомимся с техникой подглазурной росписи по декоративной плитке и/или заготовке.

Каждый создаст уникальное изделие, которое отразит ваш стиль и индивидуальность, но и сохранит в себе традиции Приладожья.

Затем изделия высушат, обожгут, покроют глазурью и отправят в Санкт-Петербург, где через время вы сможете их забрать.

Собираем вещи, выезжаем на трансфере в Старую Ладогу, где нас ждет обзорная экскурсия по Староладожскому Никольскому мужскому монастырю (храм XIII века, мощи Николая Чудотворца).

Гуляем, фотографируемся, обедаем в трапезной монастыря.

После прогулки по Старой Ладоге отправляемся на комфортабельном микроавтобусе в Санкт-Петербург.

По дороге заезжаем в фермерский магазин или на ферму, где каждый сможет купить свежих деревенских продуктов прямо у производителей.

Экскурсия по Староладожскому монастырюЭкскурсия по Староладожскому монастырюЭкскурсия по Староладожскому монастырю

Проживание

Тур предусматривает проживание в доме в деревне Чернавино.

Стоимость тура: 16 000 рублей.

Стоимость тура для детей от 4 до 12 лет: 11 200 рублей.

Стоимость тура для детей от 13 до 15 лет: 13 200 рублей.

Доплата за одноместное размещение + 1800 руб. к стоимости тура.

Размещение в тёплом уютном доме, вечером — жаркая банька с вениками, на ужин — мясо и рыба, приготовленные поваром на живом огне.

Варианты проживания

Загородный дом

1 ночь

Тур предусматривает проживание в доме в деревне Чернавино.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам
  • Проезд на такси от станции Волховстрой до нашего дома
  • Проживание в большом теплом доме
  • 2 мастер-класса по керамике: лепим и красим посуду своими руками (каждый увезет себе на память)
  • Ужин с копчёной рыбой и мясом на мангале (готовит повар)
  • Русская банька на дровах
  • Экскурсия по Староладожскому Никольскому мужскому монастырю (храм XIII века)
  • Прогулка по окрестностям, рисование 5-минутных набросков (при хорошей погоде)
  • Обратный трансфер в Санкт-Петербург на комфортном микроавтобусе
  • Услуги опытных и заботливых инструкторов
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Проезд на электричке из Санкт-Петербурга до станции Волховстрой-1 - 330 руб. (или можно сразу доехать до усадьбы на своем авто)
  • Обед в кафе в первый день (около 400 руб.)
  • Обед в монастырской трапезной (суп, второе, выпечка, чай - 400 руб.)
  • По желанию: одноместное размещение 1800 руб
  • Личные вещи
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • одежда для сна;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шерстяные носки;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • перчатки;
  • шапка теплая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • тёплые ботинки;
  • тапочки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • предметы личной гигиены;
  • студенческий билет (если есть).

Рекомендуем добавить:

  • пуховик (теплая куртка);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • термос (1 л)
  • индивидуальная аптечка;
  • электрические сушилки для обуви.
Как много мы будем гулять?

Прогулки можно будет менять и варьировать исходя из погоды и настроения. Поскольку домик располагается близко к берегу Волхова, где и сосредоточена основная красота, вы легко сможете корректировать продолжительность по своим предпочтениям.

Можно ли с собакой/кошкой?

Да, можно! Если питомец хорошо социализирован, не агрессивен и вы самостоятельно позаботитесь о его питании и хорошем самочувствии на время поездки.

Информация о билетах

Туда: электричка до станции Волховстрой-1, отправление 13 июля от Ладожского вокзала в 10:30. Стоимость билета 330 руб, приобретаются самостоятельно.
Обратно едем на трансфере, он входит в стоимость.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для детей от 4 до 12 лет: 11 200 рублей.

Стоимость тура для детей от 13 до 15 лет: 13 200 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
10 янв 2025
Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита)
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смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

В
6 янв 2025
Всё до мелочей было отлично!
О
10 сен 2024
Организация отличная.

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