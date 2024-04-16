Интерактивные музеи под открытым небом: уникальный тур по Новгородской земле
Новгородская земля хранит множество историй, которые откроются вам в этом путешествии.
Приглашаем вас совершить тур по древним городам с необыкновенными музеями и смотровыми площадками среди умиротворяющей природы.
Вас ждёт погружение в быт славян, посещение уникального Музея колокольчиков, а также театрализованное представление и другие яркие впечатления.
Приглашаем вас совершить тур по древним городам с необыкновенными музеями и смотровыми площадками среди умиротворяющей природы.
Вас ждёт погружение в быт славян, посещение уникального Музея колокольчиков, а также театрализованное представление и другие яркие впечатления.
Ближайшие даты:
4
мая
мая
15
мая
мая
18
мая
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель "Комфорт". Цена за человека в 2-х местном номере
|8 850 ₽
|Отель "Комфорт". Одноместный номер
|11 400 ₽
|Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номере
|10 450 ₽
|Одноместный номер. Отель категории Хит
|13 950 ₽
Что вас ожидает:
- Великий Новгород: обзорная экскурсия
- Юрьев-Георгиевский монастырь
- Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
- Ярославово дворище
- Новгородский кремль
- Великий Новгород
- Старая Русса: обзорная экскурсия
- Усадьба рушанина
- Минеральные воды
- Дом-музей Ф.М. Достоевского
Описание
Большое путешествие в Новгородский край! Вас ждут не только традиционные экскурсии, но и общение с персонажами прошлого в театрализованном представлении и участие в интерактивных выставках! Погрузитесь в древний быт славян, осмотрите самые живописные места с лучших смотровых площадок, узнайте, как на Руси добывали соль, и ощутите тепло и спокойствие духовного сердца Новгородской земли. ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: - Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великий Новгород: обзорная экскурсия
- Юрьев-Георгиевский монастырь
- Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
- Ярославово дворище
- Новгородский кремль
- Великий Новгород
- Старая Русса: обзорная экскурсия
- Усадьба рушанина
- Минеральные воды
- Дом-музей Ф.М. Достоевского
Что включено
- Трассовые тематические экскурсии на протяжении тура
- Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
- Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков
- Экскурсия по Ярославову дворищу
- Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю с посадником Сбыславом или посадницей Агафьей Мелисентовной
- Входной билет в музей «Витославлицы»
- Экскурсия по музею «Витославлицы»
- Входной билет в «Усадьбу рушанина»
- Экскурсия с местным гидом по «Усадьбе рушанина»
- Входной билет в Дом-музей Достоевского
- Экскурсия по Дому-музею Достоевского
- Посещение Царицынского источника
- Экскурсия по бальнеологическому курорту «Минеральные воды»
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в отеле выбранной категории
- Завтрак в отеле
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
- Осмотр Юрьев-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора и - свободное время для самостоятельного посещения
- Посещение Муравьевского фонтана
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Комплексные обеды в кафе: 450-550 руб. /чел.
- Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля: по ценам музея
- Входной билет в Георгиевский собор в Юрьев - Георгиевском монастыре: от 120 руб. /взр., от 60 руб. - дети до 7 лет, школьники, студенты
Место начала и завершения?
м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
16 апр 2024
Очень интересно и познавательно. Экскурсоводы были просто замечательные. чувствуется что очень любят свое дело. Всем рекомендую.
В
Виктория
26 сен 2023
Самой поездкой мы остались вполне довольны: интересные места, отличные экскурсии, маленькая группа, хороший транспорт и профессиональный водитель, повезло с погодой. Но наше путешествие могло и не состояться по вине турфирмы СканТур, которая оформила нам неправильный счет. Узнала я об этом случайно, за пару дней до "последнего дня оплаты". Дозвониться до Спутник8 было невозможно, постоянно подключался бот - вообще, это безобразие! На мои письма тоже никто не отвечал, или проходила отписка…
Д
Долгалева
27 авг 2023
Замечательная экскурсия. Очень насыщенная интересная программа. Прекрасная организация.
Е
Елена
19 июля 2023
Экскурсовод Ирина Константиновна- прекрасный эрудированный добрый заботливый патриотичный человек, большая благодарность🥰 организация экскурсии на твердую 5👍🏻
М
Мурашов
15 июля 2023
Здравствуйте! 12-13.07.23 с семьёй побывал на маршруте Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня). Хочу отметить высочайший уровень организации и профессионализма всех сотрудников СканТура, участвовавших в подготовке и проведении нашей поездки. Понравилось всё: маршрут, автобус, условия проживания, но самое главное - экскурсоводы. Глубочайшие знания, доброжелательность, в хорошем смысле артистизм, не позволявший заскучать и красной нитью - любовь и уважение к нашей истории. СПАСИБО
А
Алена
2 июня 2023
От экскурсии в полном восторге. Ирина и экскурсоводы разных локаций- прекрасные рассказчики, погрузили в прошлые времена. Ярославо дворище на реконструкции,но Ирина много про это место рассказала.
Отель берите Комфорт, в Премиуме ничем не лучше.
4 звезды- потому что знаете, но всё равно возите в сан. день многих музеев(посл. среда месяца)
Отель берите Комфорт, в Премиуме ничем не лучше.
4 звезды- потому что знаете, но всё равно возите в сан. день многих музеев(посл. среда месяца)
С
Сергей
22 мая 2023
Поездка на два дня по маршруту СПб- Великий Новгород- Старая Русса - СПб прошла организованно и удачно, надеюсь - и группа не доставила Ирине Макаренковой особых проблем… да ещё и погода порадовала! Всё на высоком уровне и лишний раз позволило убедиться, что от профессионализма и опыта гида зависит почти всё!
О
Ольга
11 окт 2022
Т
Татьяна
22 авг 2022
S
S.olya64
13 июля 2022
Е
Елена
27 июня 2022
Отличная экскурсия! Информационно и событийно насыщенная.
Провела выходные весело: с дегустациями, с хороводом. Посмотрела фолькмюзикл «Садко». Очень атмосферно! В монастыре, в древних храмах и в усадьбе рушанина на меня опустилось ощущение старины, будто покрывало.
Провела выходные весело: с дегустациями, с хороводом. Посмотрела фолькмюзикл «Садко». Очень атмосферно! В монастыре, в древних храмах и в усадьбе рушанина на меня опустилось ощущение старины, будто покрывало.
Е
Екатерина
24 апр 2022
Экскурсия замечательная!!!
Очаровательный экскурсовод Ирина Константиновна сделала наши выходные очень познавательными!!!
Очаровательный экскурсовод Ирина Константиновна сделала наши выходные очень познавательными!!!
Л
Любовь
23 авг 2021
Ездили 21-22 августа в двух дневный тур "Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса." Впячатлений море и они самые положительные. ВСЕ ВСЕ было на высшем уровне. Ни одной накладки. Очень интересная программа, посещение Новгорода, бесконечных монастырей, церквей, могилы Державина, музея деревянного зодчества "Витославлицы", Старой Руссы, музея рушанина, музея Достаевского, озера Ильмень и тд. Очень насыщенная программна, а усталости нет т. к. вся программа чётко отточена и плавно перетекает от одного объекта к другому. Особенно хочется отметить нашего прекрасного экскурсовода Ирину Макаренкову. Это настоящий профессионал своего дела. Интереснейшие экскурсии в ее исполнении заслуживают только наивысший похвал. Экскурсия была постоянно, это редкий случай, когда понимаешь, что экскурсовод по-настоящему живет историей и что он действительно хочет нам об этом рассказать. Как сопровождающий Ирина тоже отличный специалист. С момента посадки в автобус до окончания тура, мы ощущали, что она все держит под контролем, что неприятных сюрпризов не будет не на экскурсии, не в отеле, не в ресторане. Ирина, если вы будете вести другой тур, то знайте, что два туриста у вас уже есть!!! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Асфана, все чётко корректно, аккуратно. Автобус в отличном состоянии, очень чистый, все работает. Спасибо Скантур, за такие прекрасные выходные!!!
О
Ольга
16 авг 2021
Очень интересная экскурсия,действительно соответствует названию-Яркие выходные!!!
Я
Яна
5 янв 2021
Только что вернулась из поездки в Новгород Великий и Старую Руссу. Впечатление в целом хорошее. Многое увидела, многое узнала, весело и вкусно встретила Новый год в прекрасной гостинице Weiicomein Благодаря профессионализму гида Елены не скучно было даже в дороге, а водитель Константин подвозил нас чуть ли ни до дверей каждого посещаемого нами объекта. О всех местах встречи и времени сбора Елена объясняла четке и доходчиво, так что заблудиться было сложно. Благодаря этому все прошло по графику и без происшествий. Но была и капелька дегтя, которая маленько омрачила путешествие. Одна из туристок по имени Рузанна, так и не смогла отойти за два дня от празднования Нового года и возвращалась домой не в совсем адекватном состоянии. Всю дорогу нецензурно выражалась и приставала к другим туристам. Во избежание повторения подобных случаев предлагаю вносить таких туристов в черный список, что бы они не портили другим настроение
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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