Ездили 21-22 августа в двух дневный тур "Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса." Впячатлений море и они самые положительные. ВСЕ ВСЕ было на высшем уровне. Ни одной накладки. Очень интересная программа, посещение Новгорода, бесконечных монастырей, церквей, могилы Державина, музея деревянного зодчества "Витославлицы", Старой Руссы, музея рушанина, музея Достаевского, озера Ильмень и тд. Очень насыщенная программна, а усталости нет т. к. вся программа чётко отточена и плавно перетекает от одного объекта к другому. Особенно хочется отметить нашего прекрасного экскурсовода Ирину Макаренкову. Это настоящий профессионал своего дела. Интереснейшие экскурсии в ее исполнении заслуживают только наивысший похвал. Экскурсия была постоянно, это редкий случай, когда понимаешь, что экскурсовод по-настоящему живет историей и что он действительно хочет нам об этом рассказать. Как сопровождающий Ирина тоже отличный специалист. С момента посадки в автобус до окончания тура, мы ощущали, что она все держит под контролем, что неприятных сюрпризов не будет не на экскурсии, не в отеле, не в ресторане. Ирина, если вы будете вести другой тур, то знайте, что два туриста у вас уже есть!!! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Асфана, все чётко корректно, аккуратно. Автобус в отличном состоянии, очень чистый, все работает. Спасибо Скантур, за такие прекрасные выходные!!!