2 дня
В Выборг на праздники: тур для всей семьи с мастер-классами и дегустациями
Узнать секреты приготовления шоколада, попробовать крендель и местный глинтвейн и посетить замок
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
3 янв в 09:30
5 янв в 09:30
12 900₽ за человека
5 дней
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
Сделать вепсскую куклу, погрузиться в старинный деревенский быт и отдохнуть душой
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 10:00-11:00
23 окт в 10:00
31 окт в 10:00
38 000₽ за человека
3 дня
Новогодний Выборг: семейное путешествие с мастер-классами
Побывать в Монрепо и замке, сделать шоколадную фигурку и отведать кренделя и глёга
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
31 дек в 09:30
18 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Арт-выходные в Старой ЛадогеСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Арт-выходные в Старой ЛадогеОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Арт-выходные в Старой ЛадогеОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 38 000.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Мастер-классы», цены от 12900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь