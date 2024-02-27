Интересные программы мастер-классы Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Мастер-классы» в Санкт-Петербурге, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В Выборг на праздники: тур для всей семьи с мастер-классами и дегустациями
На автобусе
2 дня
В Выборг на праздники: тур для всей семьи с мастер-классами и дегустациями
Узнать секреты приготовления шоколада, попробовать крендель и местный глинтвейн и посетить замок
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
3 янв в 09:30
5 янв в 09:30
12 900 за человека
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
На машине
5 дней
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
Сделать вепсскую куклу, погрузиться в старинный деревенский быт и отдохнуть душой
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 10:00-11:00
23 окт в 10:00
31 окт в 10:00
38 000 за человека
Новогодний Выборг: семейное путешествие с мастер-классами
На автобусе
3 дня
Новогодний Выборг: семейное путешествие с мастер-классами
Побывать в Монрепо и замке, сделать шоколадную фигурку и отведать кренделя и глёга
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
31 дек в 09:30
18 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Арт-выходные в Старой Ладоге
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Арт-выходные в Старой Ладоге
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Арт-выходные в Старой Ладоге
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Выборг на праздники: тур для всей семьи с мастер-классами и дегустациями
  2. В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
  3. Новогодний Выборг: семейное путешествие с мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Исаакиевский собор
  5. Эрмитаж
  6. Царское село
  7. Петропавловская крепость
  8. Петропавловский собор
  9. Набережная
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 38 000.
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