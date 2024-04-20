Все понравилось, но при заказе номера в гостинице не сообщают о его особенностях и название отеля (у нас был туалет через небольшой коридор в гостинице Сортавала). И не было информации о том, чтобы взять с собой что-нибудь поесть на водопадах (путь длинный, а поесть негде) Вообще, с едой нужно предупреждать, чтобы туристы сами позаботились об этом. Это все нестрашно, и можно пережить, но для полного комфорта желательно. Еще про оплату.

Все остальное отлично, особенно природа! Спасибо!