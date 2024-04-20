Карельские водопады и каньоны: 2-дневный тур из Санкт-Петербурга
На этой экскурсии вы увидите все сокровища Карелии: мраморный каньон Рускеала и мощные водопады, Музей резьбы по дереву и ладожские шхеры.
Вы попробуете блюда карельской кухни и зарядитесь энергией на прогулке по лесам и возвышенностям вдали от городской суеты, а ночевать будете в одном из лучших отелей Сортавалы.
Вы попробуете блюда карельской кухни и зарядитесь энергией на прогулке по лесам и возвышенностям вдали от городской суеты, а ночевать будете в одном из лучших отелей Сортавалы.
Ближайшие даты:
17
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель "Бюджет". Цена за человека в 2-х местном номере
|12 250 ₽
|Отель "Бюджет". Одноместный номер
|15 150 ₽
|Отель "Оптима". Цена за человека в 2-х местном номере
|13 650 ₽
|Отель "Оптима". Одноместный номер
|17 300 ₽
|Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номере
|14 950 ₽
|Отель "Хит". Одноместный номер
|19 750 ₽
Что вас ожидает:
- Экопарк «Долина водопадов»
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Экскурсия к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня граната
- Сортавала, парк «Ваккосалми»
- Минеральный центр шунгита
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам (по желанию, за доп. плату)
Описание
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть все чудеса природы Карелии – региона, знаменитого своей дикой красотой: хвойными лесами, причудливыми скалами, водопадами и реками. В этом туре мало музеев и памятников, зато есть знаменитый горный парк «Рускеала» и крупнейшие водопады региона, включая самый большой на Северо-Западе – водопад Белые Мосты. А ночевка в одном из лучших отелей г. Сортавала гармонично дополнит ваше единение с природой. Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экопарк «Долина водопадов»
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Экскурсия к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня граната
- Сортавала, парк «Ваккосалми»
- Минеральный центр шунгита
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам (по желанию, за доп. плату)
Что включено
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взымается обязательный платеж 100 руб и отдельно ООПТ / «Ладожские шхеры/» - 200 руб
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2500 руб. /чел.
- Комплексные обеды в туре: 500-700 руб. /взр.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), лица, имеющие регистрацию в РК, пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завершение: м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 36 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 апр 2024
Все было сумбурно. Очень тесно в автобусе. Желтая вода в отеле, хотя стоимость не маленькая. На второй день для обеда выделили 25 мин, пришлось все быстро закидывать себя. Местный Гид Игорь очень классный.
A
Annadani
25 окт 2023
М
Маргарита
15 сен 2023
Прекрасное место. Гид Светлана замечательная женщина, все водители и экскурсоводы очень интересные люди. Два дня показались целым огромным путешествием.
Р
Рузанна
18 авг 2023
Очень понравилась экскурсия, масса новый впечатлений, очень понравилась гид Заякина Елена и водитель был просто супер.
В
Василькова
18 июля 2023
Все понравилось, но при заказе номера в гостинице не сообщают о его особенностях и название отеля (у нас был туалет через небольшой коридор в гостинице Сортавала). И не было информации о том, чтобы взять с собой что-нибудь поесть на водопадах (путь длинный, а поесть негде) Вообще, с едой нужно предупреждать, чтобы туристы сами позаботились об этом. Это все нестрашно, и можно пережить, но для полного комфорта желательно. Еще про оплату.
Все остальное отлично, особенно природа! Спасибо!
Все остальное отлично, особенно природа! Спасибо!
А
Александр
14 июля 2023
Понравилось все! Водопады😍 Особенно впечатлил горный парк Рускеала. Экскурсовод Светлана - разносторонне развитый человек. Очень интересно было ее слушать. В отеле Piipun Piha были чистые и комфортные номера, вкусный и разнообразный завтрак.
Не понравилась тяжёлая дорога к водопадам Белые мосты. Ехали долго, а времени на посещение маловато.
Увлекательной была прогулка на катере к Ладожским шхерам. Капитан катера "Святой Георгий" рассказывал нам необычные факты.
Мы остались довольны! Спасибо!
Не понравилась тяжёлая дорога к водопадам Белые мосты. Ехали долго, а времени на посещение маловато.
Увлекательной была прогулка на катере к Ладожским шхерам. Капитан катера "Святой Георгий" рассказывал нам необычные факты.
Мы остались довольны! Спасибо!
Н
Наталия
18 июня 2023
И
Ирина
7 июня 2023
Огромное спасибо за экскурсию! Наш гид Оксана выше всяких похвал! Всё умно, продумано, интересно и интеллектуально-насыщенно. История края стала близка и понятна!!! Оксана заряжает положительными эмоциями и впечатлениями, и мы возвращаемся окрыленеыми. Хотели бы ещё раз встретиться и продолжить осваивать новые маршруты. Спасибо водителю Сергею за безопасность и внимательное отношение!
К
Каюмова
6 янв 2023
Ю
Юдина
7 окт 2022
5 и 6 октября побывали на экскурсии в Карелии.
Сортавала, горный парк Рускеала. Водопады.
Природа завораживает. Красота!
Два дня с нами был гид Хозяинова Светлана. . Огромное ей спасибо.
Всё было классно.
Однозначно советую всем, кто не был побывать в Карелии.
Сортавала, горный парк Рускеала. Водопады.
Природа завораживает. Красота!
Два дня с нами был гид Хозяинова Светлана. . Огромное ей спасибо.
Всё было классно.
Однозначно советую всем, кто не был побывать в Карелии.
Е
Елена
11 сен 2022
С
Силина
11 сен 2022
Г
Галина
2 авг 2022
Добрый день! Вчера вернулась из поездки по древним водопадам к каньонам Корелии. Хочу поблагодарить гида Белкину Ирину за интересную и познавательную жкскурси, а также водителя Константина (авт. 469) за комфортную и безаварийную поездку. Впечатление от путешествея омрачила ночь в гостинице. Номер в отеле "Golden Rose" совершенно не отвечал заявленной категории" комфорт". В комнате душно, а окно выходит в холл, помещение не проветрить и даже приходится закрывать шторы. Телевизор в номере не работает. В гостинице нет кафе или столвой. Вечернее время провести негде, вокруг отеля промзона. Не советую компании Спутник предлагать туристам путевки в этот отель. Объект ещё находится в стадии строительства и совершенно не готов к приёму гостей даже на одну ночь.
E
Eseliza1
23 июля 2022
Экскурсия потрясающая! Впечатления очень положительные. Ожидания от экскурсии полностью совпали с реальностью.
С
Сергей
15 июля 2022
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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